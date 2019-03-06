Възстановяват самолетните полети с Русия - "ТУ" сиренце, "ТУ" кашкавалец, "Ил" ягодки, "Ил" черешки...

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Подозренията за руска намеса в евроизборите са абсурдна параноя, смята Медведев

/ Свят 45
palav_nik palav_nik / Весело
[quote#24:"АзКлавдия"]До коментар [#22] от "palav_nik":Чакай... това от сериозен източник ли е?Звучи малко като градската легенда, че в дневника на Пушкин, в същия ден, в който посвещава на "А.П.Керн" "Я помню чудное мгновение", пишело "Днес, с Божията помощ, обърнахме А.П.Керн".[/quote] Любовната кореспонденция между болшевишките вождове е публикувана отдавна: http://www.baraban.bg/index.php/imena/70-lenin-zinoviev-trotzki-marksistkiyat-lyuboven-triagalnik „Илич! Всичко, което ми поръча, изпълних…..Тук е много тежко и сложно, но мен ме топли мисълта, че след броени дни ще те видя и прегърна в своите обятия. Пазиш ли още нашето гнезденце? Да не би да водиш там други? Аз тук много страдам, и само надеждата за твоята вярност ме топли. Целувам твоето марксистко дупенце. Твой Гершел”.
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