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Сблъсъци в Тбилиси заради инцидент с руски православен комунист (видео)
Hawaii / Неутрално
[quote#19:"putinxujlo"] „Войната е мир. Свободата е робство. Невежеството е сила“[/quote] ПУТИНОСЛАВИЕТО е православие
Сблъсъци в Тбилиси заради инцидент с руски православен комунист (видео)
palav_nik / Весело
"Русия е окупатор на грузинска територия" Батюшката Путин още не се е сетил да обяви грузинците и москалите за един и същ народ...
Сблъсъци в Тбилиси заради инцидент с руски православен комунист (видео)
putinxujlo / Неутрално
До коментар [#7] от "Милост за живите": Война,победа=Прайд! =================== Джордж Оруел: „Войната е мир. Свободата е робство. Невежеството е сила“
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