Слушате радио „София“. Следва нивото на плочките по Графа в сантиметри…

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Едно време какви огледала имаше! виж повече
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СПОКОЙНО, бе колеги.... ....ако , не аз.... КОЙ ще ви финансира! виж повече
ЗДРАВЕЙТЕ и да сте ми здрави и бодри.... ТУНЕЛО-КОПАЧИ! И....помнете...важното е къде копаеш! виж повече

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