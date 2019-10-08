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Австралийският външен министър поиска гаранции, че Полфрийман получава справедлив процес
Nick F / Неутрално
[quote#1:"НеКой"]Тия са фенове на убийците явно.Не ни вълнува какво очакват, ние очакваме да си долежи 20-те години присъда и да си плати 600-те хиляди кръвнина.[/quote] Кои сте "вие" ?
Австралийският външен министър поиска гаранции, че Полфрийман получава справедлив процес
Nick F / Неутрално
[quote#3:"НеКой"]До коментар [#2] от "Nick F":Неавстралийците.[/quote] Аха, тия дето пишат в коментарите на трудов договор.
Австралийският външен министър поиска гаранции, че Полфрийман получава справедлив процес
Ivan_ / Неутрално
Е, изложи се вече държават. Това чужд дипломат да иска гаранции за справедлив процес, си е шамар здрав дипломатически...
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