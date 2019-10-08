Ти пусна ли детето си на училище?!!

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Коментари на часа

Австралийският външен министър поиска гаранции, че Полфрийман получава справедлив процес

/ България 75
Nick F Nick F / Неутрално
[quote#1:"НеКой"]Тия са фенове на убийците явно.Не ни вълнува какво очакват, ние очакваме да си долежи 20-те години присъда и да си плати 600-те хиляди кръвнина.[/quote] Кои сте "вие" ?

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