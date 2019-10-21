В София играя с две кандидатки

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Коментари на часа

От Русия вече се месят в изборите в САЩ, обяви "Фейсбук"

/ Свят 66
disclosure disclosure / Неутрално
Look who's talking!! Facebook! Инструментариумът на мафиотския клан - "Буш, Клинтън, Обама". Дори и с този инструментариум, нео-либералната мафия губи по всички фронтове. Затова е и този вой.

От Русия вече се месят в изборите в САЩ, обяви "Фейсбук"

/ Свят 66
stokn stokn / Неутрално
[quote#58:"vesolr"][/quote]"...как си пропуснал громенето на "злодея" Сорос от т.нар. "дясно настроени хора", които повтарят опорните точки на Кутев и бригадата му?" Значи които громим "злодея Сорос" сме или от т. нар. "дясно настроени хора", или повтаряме "опорните точки на Кутев и бригадата му"? А ти?
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