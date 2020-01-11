Дали да не кажем на Гешев, да арестува някого. Не, но... Разбрахме се значи, Нено.

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/ Галерии 19
Realist Realist / Разстроено
За иранската тъпотия, милиционерщина и мърлящина, виновни са пак, ...., САЩ! Ако не бе толкова ужасно и трагично бих казал: Сладури, същите, като нашите рубладжийски форумни милиционери!

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citoplast citoplast / Весело
[quote#14:"4ort"][quote#10:"realguru"][/quote]Икономически изгоден за кого? Едва ли обикновеният руснак ще усети икономически ползи. Виж за Озеро е супер икономически изгоден.[/quote] Естествено, че тъпите алкохолици няма да усетят, но виж сирийци, други видове чалми, венецуелци, маймуните от негрия ще са доста доволни!
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