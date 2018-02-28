В над 1100 училища не се учи днес

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Поради влошените метеорологични условия и пътна обстановка в страната към 12 ч. днес не се провеждат учебни занятия в 1103 училища, съобщиха от пресцентъра на образователното министерство. Вчера общо 961 училища не работиха.

Най-много – 122 и 121 училища, са затворени в областите Бургас и Варна. В област Плевен и област Кърджали – по 84 училища, а в област Русе – 70. В област Перник няма да се провеждат учебни занятия само в ОУ "Св. Иван Рилски".

Ето справката по области:

Област Благоевград, община Якоруда – 5 училища.

Община Бургас – 122 училища.

Област Варна – 121 училища.

Област Велико Търново, общините Свищов и Павликени – 17 училища.

Област Видин – 10 училища.

Област Враца – 54 училища.

Област Добрич – 68 училища.

Област Кърджали – 84 училища.

Област Кюстендил, община Бобов дол – 3 училища.

Област Ловеч – 6 училища.

Област Монтана – 22 училища.

Област Пазарджик – 11 училища.

Област Перник – 1 училище – ОУ "Св. Иван Рилски".

Област Плевен – 84 училища.

Област Пловдив – 35 училища.

Област Разград – 59 училища.

Област Русе – 70 училища.

Област Силистра – 45 училища.

Област Сливен – 31 училища.

Област Смолян – 51 училища.

Област София-регион, община Етрополе – 4 училища.

Област Стара Загора – 68 училища.

Област Търговище – 50 училища.

Област Хасково, общини Ивайловград, Тополовград и Стамболово – 14 училища.

Област Шумен – 65 училища.

Област Ямбол – 3 училища.