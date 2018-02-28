В над 1100 училища не се учи днес

Поради влошените метеорологични условия и пътна обстановка в страната към 12 ч. днес не се провеждат учебни занятия в 1103 училища, съобщиха от пресцентъра на образователното министерство. Вчера общо 961 училища не работиха.
Най-много – 122 и 121 училища, са затворени в областите Бургас и Варна. В област Плевен и област Кърджали – по 84 училища, а в област Русе – 70. В област Перник няма да се провеждат учебни занятия само в ОУ "Св. Иван Рилски".
Ето справката по области:
Област Благоевград, община Якоруда – 5 училища.
Община Бургас – 122 училища.
Област Варна – 121 училища.
Област Велико Търново, общините Свищов и Павликени – 17 училища.
Област Видин – 10 училища.
Област Враца – 54 училища.
Област Добрич – 68 училища.
Област Кърджали – 84 училища.
Област Кюстендил, община Бобов дол – 3 училища.
Област Ловеч – 6 училища.
Област Монтана – 22 училища.
Област Пазарджик – 11 училища.
Област Перник – 1 училище – ОУ "Св. Иван Рилски".
Област Плевен – 84 училища.
Област Пловдив – 35 училища.
Област Разград – 59 училища.
Област Русе – 70 училища.
Област Силистра – 45 училища.
Област Сливен – 31 училища.
Област Смолян – 51 училища.
Област София-регион, община Етрополе – 4 училища.
Област Стара Загора – 68 училища.
Област Търговище – 50 училища.
Област Хасково, общини Ивайловград, Тополовград и Стамболово – 14 училища.
Област Шумен – 65 училища.
Област Ямбол – 3 училища.
karabastunРейтинг: 8568 Неутрално
Удължават ваканцията във Варна и областта до края на седмицата!karabastun1@abv.bg
karabastunРейтинг: 8568 Весело
Учениците във Варна: Обичаме го този кмет!karabastun1@abv.bg
Обявяването на ваканцията предизвика истинска лавина от похвали за кмета. Хвалебствията идват както от деца, така и от родители.
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Обичам тееее“, „Daii mu shefe !!!“, „Готин си“, „Евала на кмета“, „Golqm si Vanka“,''Ах, кмете, най-добрия си, батко“.