Огледалце, огледалце, кой е най-красивият тийнейджър

© Shutterstock

Материалът събира мнения на тийнейджъри за външния вид - колко е важен той, суетни ли са децата в тази възраст, преживяват ли трудно дните с акне. Доколко самочувствието им би се повлияло от дрехите и здравето на кожата им, ще разберете по-надолу:

Карина: Опитвам да не се влияя от чуждото мнение как изглеждам

Карина Карагьозова е на 15 години. Обича да слуша музика (рок, ска, пънк, от време на време и малко поп), да гледа сериали (макар че признава, че прекалява с гледането - Suits, Lucifer, American Crime Story, How to Get Away With Murder) и да обикаля насам-натам из града. Обича да пътува както по света, така и из България. Ето какво казва тя по обсъжданата тема с външния вид.

Тийнейджърите днес са различни, креативни, любознателно, сериозно подценени. Всеки си има различен и личен проблем, но бих казала като общ ниското самочувствие. Определено голяма част от хората не се самооценяват.

Смятам, че за всеки на нашата възраст е до някаква степен важно как изглежда, проблемът е, че някои хора се въвличат прекалено много в цялото нещо. За мен лично до някаква степен е важно как изглеждам, но само така, че аз да се чувствам добре в тялото си. Опитвам се да не се влияя от чуждото мнение, но невинаги ми се получава.



Според мен акнето влияе доста сериозно на самочувствието, защото те кара да се чувстваш страшно неприятно и поне мен - неприятно в собственото си тяло. Аз се опитвам да ям по-полезна и чиста храна. Спортувам и мия лицето си редовно.

Давид: Когато си добър - си красив

Давид Стефанов е на 11 години и тъкмо навлиза в пубертета. Смята майка си за звезда, макар тя да не е известна. Защото ходи на танци, неговата музика е хип-хопът. От книгите харесва "Как да пишем страхотни истории", а от филмите - всичките Star Wars. Неговите места са ресторантите с вкусна храна, парковете, понякога и Витоша на разходка с кучето му.

Външният вид е важен, за да се чувстваш добре, да имаш приятели и да те харесват момичетата. За мен горе-долу е от значение. Обичам да съм с хубави дрехи, да съм чист най-вече, да мириша хубаво.



Акнето не е приятно, но е нормално през пубертета. То е само временно, после минава. Но красотата е отвътре. Когато си добър - си красив. Не е красиво да си груб.

Според мен е важно да имаш хубави снимки в социалните мрежи, защото иначе изглеждаш чудак. Перфектното селфи се прави с упражнения – трябва да държиш телефона добре с изпъната ръка, да не се държиш изкуствено, да се усмихваш в камерата.

Стилияна: Проблем е робуването на марки дрехи и гримирането

Стилияна Кондакова е на 18 години, 12 клас в софийската СМГ, младши координатор на клуб С.У.П.Е.Р. и иска да учи журналистика. Слуша "така наречените в днешно време трапчета", обича да чете романи и да гледа екшъни. Любимите й сериали са Grey’s Anatomy, Lucifer, Arrow, The Flash, Supergirl, Stranger Things, Bones и други.

Външният вид за едни е важен, а за други - маловажен. Проблемът е, че за повечето тийнейджъри в момента е от изключително значение да изглеждат добре, по последна мода, отколкото дали им е удобно или подходящо за времето навън. Както казват, "от студ умри – гъзар бъди", това е начинът на мислене на голяма част от тийнейджърите.

Други проблеми, включващи външния вид, е робуването на марки и, разбира се, гримирането. Някои хора отлъчват други само защото не носят дрехи от скъпите маркови магазини, не се замислят дали на този човек му харесват въпросните дрехи, или пък че случайно няма тази финансова възможност, за да си ги позволи.



Гримирането! Масово всички момичета се гримират, започвайки от 11-12-годишна възраст, които е жив терор за кожата на толкова ранна възраст, и то само за да се направят на интересни и големи сред останалите, защото така привличат внимание.

Аз? Обличам се така, както ми е комфортно, обичам шарените неща, не робувам на марката, за мен важното е да е здраво и да ми харесва да го нося! Относно гримирането – да, не съм с най-изчистената кожа, на 18 съм и все още имам акне, но въпреки това не се гримирам всеки ден, защото не искам да си травмирам кожата, гримирам се само когато трябва. Останалите трябва да ни харесват естествени, а не с една маска от грим и дрехи, които всъщност са просто поредният парцал, който носим, за да не излезем голи.

Акнето влияе върху самочувствието, защото тези, които го имат, се смятат за различни. Когато погледнат другите, не виждат пъпки, а имайки те такива, смятат, че проблемът с тях е, че са различни. Околните не помагат особено много за повишаване на самочувствието, защото им се подиграват. Аз лично имам акне от 10-годишна и намерих лечението в козметиката за акне и регулярно посещаване на дерматолог. Лесно е, стига да се спазват някои прости правила, като например да не си лягаш с грим, да не се гримираш толкова често, защото така запушваш и замърсяваш порите, всяка сутрин да си миеш лицето, да изпълняваш ежедневните грижи за него.

Николай: Външният вид показва към каква група принадлежиш

Николай Кирчев е на 18 години. Определя се като отегчен от училището и обществото младеж, има приятели и е доста популярен. Не учи особено – средно по 10 минути ден. Сериозен е и се занимава по собствена инициатива с програми за моделиране, китара, актьорство, фитнес. Обича да слуша Кендрик Ламар и Arctic Monkeys, а сред любимите му филми са Goodfellas и Baby driver. Неговите места с парковете, градинките, кината.

Външният вид за тийнейджърите е доста важен. Показва социалния клас, към който принадлежиш. По-скъпите дрехи означават по-одобрен от средата. Външният вид показва и от каква група си – скейтърите се обличат по един начин, ултрасите – по друг, и тези, които ходят на наргиле - по трети. За мен най-голямо значение има не заради това какво внушава на другите, а заради самочувствието и увереността, което ти осигурява.

Акнето пречи, но не особено. Нямам такова, но виждам, че приятелите ми с акне не са особено тревожни. Поне не колкото аз бих бил.

Той е част от поредицата на "Дневник" - "Тийнейджърът вкъщи" с подкрепата на BIODERMA, в която поканихме няколко момичета и момчета, които да разкажат за вълненията, интересите и проблемите си в тази възраст от първо лице.

Съветите на един дерматолог за външния вид и акнето - четете тук.