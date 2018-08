"Ръцете горе", или срещу телесното наказание над деца

Снимка: Институт за социални дейности и практики

В България телесното наказание все още е социално приемливо. С вярата, че е време за промяна и обществената информираност може да провокира обществена нетърпимост към насилието над деца, от Института за социални дейности и практики започват кампанията "Ръцете горе - срещу телесното наказание над деца".

Тя е част от проекта "Ръцете горе: насърчаване на ефективното премахване на телесното наказание над деца (HandsUp - Promoting The Effective Elimination of Corporal Punishment Against Children)", финансиран от Европейската комисия в партньорство с водещи организации от Португалия, Испания, Германия и Гърция.

Целта на инициативата е да се повиши информираността в обществото за нуждата от премахване на телесното наказание над деца, както и да се насърчи приемането на практиките на позитивната дисциплина.

На страницата на кампанията в социалната мрежа "Фейсбук" можете да намерите материали за вредата от телесното наказание и идеи за позитивно родителство. Те са налични и на мобилното приложение на #handsupchildren, което може да се изтегли на български език.

Там потребителите могат да открият тест за проверка на родителския си стил, допълнителна информация по често задавани въпроси за възпитанието на децата, препоръки и идеи. Всеки, който има възпитателен проблем с детето си, може да зададе въпрос в специално създаден онлайн форум за родители и да получи съвет от квалифициран специалист.