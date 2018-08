На джаз и възглавници в планината

© "Модо България"

Детският екостационар "Бели брези" се намира по пътя от кв. Бояна към местността Златни мостове на 1 км след разклона за Копитото.

Билети на www.pillows.bg, както и в Музикална къща Musicplay на ул."Шандор Петьофи" 55.

Ако обичате джаз, склонните сте да слушате музика, седнали на земята в компанията на деца, и предпочитате хладината на планината в лятната софийска жега, 2 септември е денят, който не трябва да пропускате.

За четвърта поредна година поредицата "Концерти на възглавници" ще гостува на Детския екостационар "Бели брези". Този път обаче програмата не е обичайната - вместо класическа музика на Витоша ще звучи джаз в изпълнение на певицата Весела Морова и нейния бенд в състав: Денис Гоев (тромпет), Калин Жечев (пиано) и Иван Андреев (перкусии).

© "Модо България" Весела Морова завършва Clark University в САЩ с две специалности - Международни отношения и Музика. Две години изучава пеене в известния музикален колеж "Бъркли" в Бостън, където участва в различни формации за джаз, етно и латино музика.

Концертът започва в 11 ч. и в него ще участват също младите гост-вокалисти Теа Николова и Неда Кралева от училище "D Stars". Организаторите от "Модо България" обещават програма от джазови класики, сред които Cheek to cheek, Summertime, One Note Samba, Sing sing sing, Puttin’ on the Ritz.

Организаторите са осигурили награди за най-послушен родител, както и за най-активно танцуващ малък джазмен.

Традиционната "Работилница на възглавници", в която децата ще имат възможност да декорират своя собствена възглавница за спомен от концерта, започва час преди концерта - в 10 ч.

Всички гости са поканени да останат и след концерта на пикник или игри сред природата.