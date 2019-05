© Фондация

Не яж боклуци, яж зеленчуци" - под това мото ще премине поредното издание на "Деня на революцията в храненето" на 17 и 18 май. В него, по данни на организаторите от фондация "За храната", се очаква да се включат рекорден брой деца - 7000. Те ще участват в 220 безплатни кулинарни работилници в 70 града в страната, където с помощта на 1000 доброволци ще се учат да приготвят здравословна и вкусна храна, с която да заменят бързите закуски и вредната храна (junk food на англ. език - бел. ред.).

Кампанията върви на национално ниво от три години. В началото е част от посланическата мрежа на световноизвестния готвач Джейми Оливър и неговия Food Revolution Day (продължение на битката му за "качествена и готина храна" в училищата във Великобритания и САЩ), но вече е самостоятелна инициатива. Целта й е да привлече към здравословното хранене деца на възраст между 3 и 15 години, родители и учители и да обърне вниманието на обществото към проблема с приемането на вредна и преработена храна, предизвикваща наднормено тегло, затлъстяване, диабет тип 2, хиперактивност и метаболитен синдром.

България е в челните места на класацията по затлъстяване при децата в Европа, като за последните 15 години процентът на затлъстели деца е скочил двойно. По данни от Глобалния доклад за храненето на ООН от 2018 г. момчетата с наднормено тегло на възраст между 5 и 19 г. са 33.6% (в сравнение с 20% през 2000 г.), а момичетата – 23% (в сравнение с 14% през 2000). Затлъстелите момчета са се увеличили от 5.8% на 13.6% за 15 години, а затлъстелите момичета – от 3.4% на 7.8%.

Готвенето: за всекиго по нещо

Участниците в тазгодишните работилници ще работят по десет предварително подготвени рецепти за здравословна храна, обяснява за "Дневник" Станка Стоянова от Управителния съвет на фондация "За храната", която стои зад "Деня на революцията в храненето".

Уточнява, че рецептите са съобразени както с възрастта на децата, така и с възможностите за обработка на храната, които има във всяка работилница: "За най-малките сме предвидили да правят калинки и животинчета от зеленчуци и млечни продукти, за да може заниманието да е най-близо до играта. За по-големите нещата се усложняват и стигат до цели ястия като спагети от тиквички с кюфтенца от пуешко месо и доматен сос". (Записване за работилниците, в които все още има свободни места - тук)

Казва, че за разлика от първите две години, когато на поканата откликвали предимно училища от големите градове, сега инициативата е стигнала малките градчета и много села. Записват се цели училища, които осигуряват и място за работилниците - за първи път почти не се налагало да търсят заведения, където да събират деца, както по-рано.

Наградите за участниците са книги с игри и рецепти за здравословна храна, която могат да приготвят с родителите си вкъщи. Всяко дете ще получи също "дъга" - така организаторите наричат специално създадената таблица с шест цвята - в толкова групи са разделени най-често срещаните плодове и зеленчуци в зависимост от съдържанието на определени нутриенти, на които държат оцветяването си. В таблицата може да се отбелязва храни от кой цвят детето вече хапнало през деня, като целта е вечерта да има отметки във всяко поле. Това ще помогне на децата да си създадат навик да мислят колко и какви полезни храни за взели през деня, надяват се организаторите.

© Фондация Част от наградите за участие в работилниците

Дюнер, но зелен

Искаме да използваме зеленчуците, за да покажем на децата, че не е нужно да се отказват от любимите неща, като чипс, дюнер или бургер. Достатъчно е да заменят вредните съставки с полезни, казва Станка Стоянова и веднага дава пример за "зелен дюнер". В него хлябът е заменен от листо манголд (листен зеленчук, наподобяващ листата на цвеклото, който се използва широко в средиземноморската кухня и вече се намира в много от големите хранителни вериги в България - бел. ред.), а пълнежът съдържа овкусено печено месо, пръчици моркови, зеле и други зеленчуци по избор с добавка млечен сос.

Самата тя преминала по свои житейски причини към различен начин на хранене, за да открие, че това, с което била свикнала, не е единствената възможност. Днес, освен активната работа във фондацията "За храната", поддържа блога Know how to cook, в който показва здравословни рецепти, измислени и приготвени от нея.

Храната като престиж

Заключителното събитие за кампанията по традиция ще включва готвене с професионални готвачи. То ще е в събота (18 май) в "България мол" от 12 ч., където свои рецепти ще покажат Елена Петрелийска и Николай Петров, които миналата година водеха кулинарното предаване "Храна за душата" по БНТ. Предвидени са също игри и музикална програма с Маги Джанаварова (победителка в третия сезон на "Мюзик Айдъл").

"Наясно сме, че вредната храна е навсякъде около децата - дори законът да я забранява в училищните лавки, на метри от оградата има достатъчно магазини, където е достъпна. Но ако успеем постепенно да променим нагласата на децата и тя престане да е престиж в очите им, можем да обърнем нещата", вярва Станка Стоянова.