Пица с блат от тиквички

© Станка Стоянова

Като част от проекта "Ваканция, ура 2019", който събира добри идеи за прекарване на свободното време през летните месеци извън училище, "Детски Дневник" ще публикува поредица от идеи за здравословна и интересна храна, която можете да приготвите заедно с малките или да оставите изцяло в ръцете на по-големите деца.

Автор на рецептите е Станка Стоянова - социален предприемач и кулинарен блогър. Тя е част от Управителния съвет на фондацията "За храната", която си поставя за цел да намери обществена подкрепа за създаването на навици за здравословно, пълноценно и природосъобразно хранене на децата във всички възрасти (още за фондацията прочетете тук). "Детски Дневник" публикува рецептата от блога й Know how to cook.

Пицата е любима както на децата, така и на възрастните. Днес ви предлагам малко да я променим, като заместим традиционния блат от тесто с такъв от тиквички. Не бързайте да се мръщите, защото се получава толкова вкусна, колкото традиционната. Най-хубавата част е, че децата могат да се включат в приготвянето й, като помогнат за гарнирането й.

Необходими продукти (1 пица с диаметър 20 см)

За блата

100 гр. тиквички

1 малко яйце

1 с.л. брашно по избор

1 с.л. фино настърган кашкавал

1/8 ч.л. сушен риган

щипка сол

За гарниране

3-4 с.л. доматено пюре

1/2 глава червен лук

1/2 зелена или червена чушка

1 гъба печурка

1-2 маслини каламата без костилка

2-3 с.л. едро настърган кашкавал

щипка сушен риган

няколко листа пресен босилек

Начин на приготвяне

© Станка Стоянова

Включете фурната да загрява на 170 градуса с вентилатор или 180 градуса в режим с горен и долен реотан.

Измийте тиквичката й я подсушете. Настържете я на едро ренде. Изстискайте настърганата тиквичка, за да отцедите част от течността й.

В купа с помощта на вилица разбийте яйцето и добавете отцедената тиквичка. Разбъркайте внимателно. Прибавете брашното, ригана и настъргания кашкавал. Смесете всички продукти.

Застелете подходяща плитка тавичка с хартия за печене. Разстелете на тънък слой сместа за блата. Сложете във фурната и печете, докато блатът стане готов.

През това време подгответе зеленчуците, с които ще гарнирате пицата. Измийте ги, подсушете ги и ги нарежете на тънки шайби. Разбъркайте доматеното пюре с щипка сушен риган. Ако използвате пюре от пресни домати, задължително го обработете термично за няколко минути, за да се сготвят доматите и да се изпарят соковете им.

Извадете готовия блат от фурната. Намажете го с доматеното пюре. Поръсете с част от кашкавала. Подредете зеленчуците. Поръсете с останалата част от кашкавала.

Върнете пицата във фурната. Печете, докато кашкавалът се разтопи. Извадете я от фурната и я поставете върху решетка да се охлади.

Гарнирайте с листенцата босилек и поднесете.

За гарниране на пицата могат да се използват продукти, различни от посочените.