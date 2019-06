Ягодова лимонада

Като част от проекта "Ваканция, ура 2019", който събира добри идеи за прекарване на свободното време през летните месеци извън училище, "Детски Дневник" ще публикува поредица от идеи за здравословна и интересна храна, която можете да приготвите заедно с малките или да оставите изцяло в ръцете на по-големите деца.

Автор на рецептите е Станка Стоянова - социален предприемач и кулинарен блогър. Тя е част от Управителния съвет на фондацията "За храната", която си поставя за цел да намери обществена подкрепа за създаването на навици за здравословно, пълноценно и природосъобразно хранене на децата във всички възрасти (още за фондацията прочетете тук). "Детски Дневник" публикува рецептата от блога й Know how to cook.

Домашната лимонада е идеалната разхлаждаща и освежаваща лятна напитка. Бърза и лесна за приготвяне с достъпни продукти. Може да се приготви с плодове според сезона.

Необходими продукти (за около 1 литър)

200 гр. ягоди