Кайсиев сладолед с босилек

Като част от проекта "Ваканция, ура 2019", който събира добри идеи за прекарване на свободното време през летните месеци извън училище, "Детски Дневник" ще публикува поредица от идеи за здравословна и интересна храна, която можете да приготвите заедно с малките или да оставите изцяло в ръцете на по-големите деца.

Автор на рецептите е Станка Стоянова - социален предприемач и кулинарен блогър. Тя е част от Управителния съвет на фондацията "За храната", която си поставя за цел да намери обществена подкрепа за създаването на навици за здравословно, пълноценно и природосъобразно хранене на децата във всички възрасти (още за фондацията прочетете тук). "Детски Дневник" публикува рецептата от блога й Know how to cook.

Тази година жегите още не са дошли, но надеждата за хубаво лято остава. А има ли нещо по-освежаващо в горещите летни дни от купичка сладолед? Как само нежно се топи в устата и всяка следващата хапка носи още по-голяма наслада и прохлада

Необходими продукти (за около 800 мл)

600 г узрели кайсии

400 мл пълномаслено кокосово мляко

60 мл кокосово масло

50 мл мед

няколко листа босилек

Начин на приготвяне

Измийте кайсиите, подсушете ги и ги почистете от костилките. Нарежете ги на четвъртинки и ги сложете в блендер или робот. Прибавете кокосовото мляко, разтопеното кокосово масло и меда. Смелете всичко до хомогенна консистенция.

Прехвърлете готовата сладоледена смес в подходяща кутия, купа или формички за сладолед. Приберете във фризера и периодично го разбърквайте, докато стегне. Времето за охлаждане може да варира в зависимост от съда.

След около 2-3 часа сладоледът ще е стегнал достатъчно и ще бъде готов за консумация. Ако го оставите да престои по-дълго във фризера, е нужно преди консумация да го оставите да престои на стайна температура около 20-25 минути, за да се отпусне.

Сервирайте го поръсен със ситно нарязаните листа босилек и малко мед.

