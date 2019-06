Телешки кюфтета с тиквички и печени чушки

© Станка Стоянова

Като част от проекта "Ваканция, ура 2019", който събира добри идеи за прекарване на свободното време през летните месеци извън училище, "Детски Дневник" ще публикува поредица от идеи за здравословна и интересна храна, която можете да приготвите заедно с малките или да оставите изцяло в ръцете на по-големите деца.

Автор на рецептите е Станка Стоянова - социален предприемач и кулинарен блогър. Тя е част от Управителния съвет на фондацията "За храната", която си поставя за цел да намери обществена подкрепа за създаването на навици за здравословно, пълноценно и природосъобразно хранене на децата във всички възрасти (още за фондацията прочетете тук). "Детски Дневник" публикува рецептата от блога й Know how to cook.

Необходими продукти

600 гр. телешка кайма

2 печени червени чушки

1 малка глава кромид лук

1 стрък пресен лук

1 малка тиквичка

1/2 връзка магданоз

3-4 стръка пресен риган

2 скилидки чесън

сол

щипка смлян черен пипер

Начин на приготвяне

Нарежете лука, печените и обелени чушки, чесъна, магданоза и ригана на ситно. Настържете тиквичката на едро ренде. Не я отцеждайте. Прибавете зеленчуците и подправките към каймата. Омесете я добре и я сложете в хладилника, за да престои около 30 минути.

Оформете кюфтета с големина на топка за голф и леко ги притиснете с длани, за да се сплескат. Изпечете ги в загрят тиган с незалепващо покритие, който предварително леко сте намаслили с животинска мазнина. Нужни са им по около 2-3 минути от всяка страна

Поднесете ги със сезонна гарнитура или салата.