Доматена супа с чубрица

Като част от проекта "Ваканция, ура 2019", който събира добри идеи за прекарване на свободното време през летните месеци извън училище, "Детски Дневник" ще публикува поредица от идеи за здравословна и интересна храна, която можете да приготвите заедно с малките или да оставите изцяло в ръцете на по-големите деца.

Автор на рецептите е Станка Стоянова - социален предприемач и кулинарен блогър. Тя е част от Управителния съвет на фондацията "За храната", която си поставя за цел да намери обществена подкрепа за създаването на навици за здравословно, пълноценно и природосъобразно хранене на децата във всички възрасти (още за фондацията прочетете тук). "Детски Дневник" публикува рецептата от блога й Know how to cook.

Тази доматена супа е семпла и много лесна за приготвяне.

А необходимите продукти в този момент от годината (все пак навън е жарко лято) се намират във всеки български дом – сладки, зрели под жарките слънчеви лъчи, домати, лук, чесън и няколко стръка прясна чубрица.

Изберете добре узрели домати. Дали ще са розови или червени, не е чак от такова значение, но е важно да бъдат добре узрели, за да притежават характерната за тях приятна сладост.

Необходими продукти

750 гр. домати

60 г лук

1-2 скилидки чесън

2 с.л. зехтин

200 мл вода

6-7 стръка прясна чубрица

сол

Начин на приготвяне

Нарежете лука и чесъна на ситно. Обелете доматите и ги настържете на едро ренде или ги смелете в кухненски робот или чопър.



Задушете лука в зехтина и 1-2 с.л. вода. Щом побелее, добавете чесъна. Разбъркайте и гответе, докато усетите приятен чеснов аромат. Добавете доматите. Разбъркайте и посолете. Оставете да се готвят около 5-10 минути. Прибавете водата, щом забележите, че доматите са започнали да променят цвета си.

Варете супата още 10-15 минути или докато прецените, че е готова. Преди да я отместите от котлона, добавете ситно нарязаните листа прясна чубрица. Опитайте и ако е необходимо, добавете още сол.

Тази рецепта лесно може да се превърне в чудесен летен сос, който да добавите към печени зеленчуци. Много добре си подхожда с печени чушки и патладжан. По-смелите, които обичат експериментите, може да го използват като сос към безглутенова паста или пица. Може дори да го използвате като основа за рататуй.

В рубриката "Ваканция, ура 2019" ще откриете още рецепти - за телешки кюфтета с тиквички и печени чушки, пица с блат от тиквички и кайсиев сладолед с босилек.