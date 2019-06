Какаови кексчета с малини и шоколад

© Станка Стоянова

Като част от проекта "Ваканция, ура 2019", който събира добри идеи за прекарване на свободното време през летните месеци извън училище, "Детски Дневник" ще публикува поредица от идеи за здравословна и интересна храна, която можете да приготвите заедно с малките или да оставите изцяло в ръцете на по-големите деца.

Автор на рецептите е Станка Стоянова - социален предприемач и кулинарен блогър. Тя е част от Управителния съвет на фондацията "За храната", която си поставя за цел да намери обществена подкрепа за създаването на навици за здравословно, пълноценно и природосъобразно хранене на децата във всички възрасти (още за фондацията прочетете тук). "Детски Дневник" публикува рецептата от блога й Know how to cook.

Кескчетата са прекрасни, толкова меки и нежни, а леко киселия привкус на малините идеално контрастира на деликатната им сладост. Шоколадовата глазура идеално допълва вкусовата композиция и прави кексчетата неустоимо привлекателни и пристрастяващи. Ако нямате малини, заместете ги с друг плод.

Необходими продукти:

За 14-16 броя:

2 ч.ч. пълнозърнесто брашно

1 1/4 ч.ч. нерафинирана кафява захар мусковадо

300 мл вода (1 ч.ч. + 3 с.л.)

110 мл олио от гроздови семки (1/3 ч.ч. + 2 с.л.)

4 с.л. какао

2 ч.л. бакпулвер

1/4 ч.л. сода

1/4 ч.л. бурбонска ванилова захар

1/2 ч.л. оцет

щипка сол

28-30 броя малини

*чаените чаши са с вместимост 250мл.

За шоколадовата глазура

100 г натурален шоколад ( най-добре 75% какао)

1 с.л. олио от гроздови семки (или друга предпочитана растителна мазнина)

Начин на приготвяне

© Станка Стоянова

В купа смесете брашното, какаото, бакпулвера, содата и солта. Разбъркайте много добре, прибавете захарта и отново разбъркайте. В друга купа смесете течните съставки. Изсипете течните съставки при сухите и разбъркайте, докато получите хомогенна кексова смес.

Включете фурната на 170 градуса с обдухване. Във форми за мъфини поставете хартиени капсули и напълнете всяко гнездо до около 1/3 от обема му. Във всяко гнездо поставете по 2 малини и покрийте с още кексова смес, докато се запълни до около 3/4 от обема му.

Изпечете кексчетата за около 15-20 минути. Проверете с клечка за зъби дали са добре изпечени. Извадете ги от фурната и от формите за печене и ги поставете върху решетка, за да се охладят.

Начупете шоколада на парчета, поставете го в огнеопорна купа, прибавете олиото и го разтопете на водна баня. Полейте всяко кексче с малко количество от шоколадовата глазура.

В рубриката "Ваканция, ура 2019" ще откриете още рецепти - за телешки кюфтета с тиквички и печени чушки, доматена супа, пица с блат от тиквички и кайсиев сладолед с босилек.