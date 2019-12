Член на АББА подари книга срещу фалшивите новини на гимназистите в Швеция

© Ilze Filks, Reuters Бьорн Улваеус

Бьорн Улваеус от групата АББА подари книги на гимназисти от цяла Швеция в опит да спре потока от фалшиви новини, съобщи "Ройтерс".

Музикантът, чиято група продаде повече от 375 милиона албума и сингли, заяви, че идеята му е дошла, когато осъзнал, че често демократичните институции са подкопавани от разпространяването на фалшиви новини.

Ще бъдат раздадени около 111 хиляди екземпляра от книгата Alternative Facts - About Knowledge and its Enemies ("Алтернативни факти - за знанието и неговите врагове"). Учителите са свободни да дискутират с учениците си в последните класове върху проблемите, изложени в четивото.

"Това е нещо, от което те се нуждаят - при нашето критично мислене и доверието в нашите институции, което, както знаете, е разрушено или просто като коледен подарък", каза пред "Ройтерс" Улвеус, който е и съсобственик на издателството, под чиято марка излиза книгата.

Тя е написана от професора по теоретична философия Оса Викфорш. Тази година тя стана член на Шведската академия, която избира Нобеловата награда за литература.

"Давам много философски идеи за това колко лесно е да се подкопае доверието, за което Бьорн говори, защото знанието, човешкото знание, до голяма степен зависи от източниците на доверие", заяви тя.