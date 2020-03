"При дивите неща" е опасно хубаво

Издателство "Лист"

Най-добрата книга в картинки според учителската гилдия на САЩ излезе и в България. "При дивите неща" от прочутия писател и илюстратор Морис Сендак (1928 - 2012) в превод на Стефан Русинов е с емблемата на издателство "Лист".

Книгата е носител на медала "Калдекот" - най-престижната награда отвъд океана за рисувани книги, а през 2009 г. режисьорът Спайк Джоунс я превърна във фентъзи филма "Където бродят дивите неща".

Макар да е писана през 1963 г., "При дивите неща" влиза напълно в ритъма на днешния ден с теми като детския гняв, отегчение и ревност и жажда за приключения.

Рисунките на Морис Сендак прекрасно допълват 338-те думи, с които той разказва историята на малкия Макс. Една вечер момчето се държи зле и свършва такива поразии вкъщи, че за наказание остава без вечеря.

Обиден, Макс се оттегля в стаята си и благодарение на въображението му тя се превръща в островна джунгла, обитавана от зли зверове, наречени "дивите неща". Момчето обаче не се стряска, а взима страха на съществата и става техен владетел.

Първоначално "При дивите неща" е забранена в библиотеките. Минават две години, докато библиотекарите и учителите осъзнаят, че децата се тълпят около книгата и я разглеждат отново и отново.

Оттогава нещата доста са се променили. "При дивите неща" редовно е на върха в класациите за книги, препоръчвана от учители, психолози и критици. През 2007-а въз основа на онлайн допитване Националната асоциация по образование на САЩ я обяви за една от своите "Топ 100 книги на учителите за деца", а през 2012-а School Library Journal спонсорира проучване сред читатели, което разпознава Where the Wild Things Are като най-добра картинна книга.

Няколко пъти по време на двата си мандата президентът Барак Обама я чете на глас пред деца, поканени в Белия дом за традиционното великденско търкаляне на яйца.