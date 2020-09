В клас (не) е страшно: как да преодолеем страховете на малките ученици от COVID-19

© Георги Кожухаров

Връщането на училище по време на пандемия е нещо ново и най-малкото страшно за децата. Как родителите могат да им помогнат да преодолеят стреса от първите дни? Вестник "Гардиън" се допита до психолозите Бетина Хонен и Джейн Гилмор от "Юнивърсити колидж Лондон" и автори на The Incredible Teenage Brain: Everything You Need to Know to Unlock Your Teen's Potential.

Ако вие сте спокойни, спокойно е и детето

Връщането на училище означава завръщане към позната рутина, в която обаче всичко е различно - от правилата на площадките за игра до еднопосочното движение по коридорите. Ако детето се притеснява от това, покажете му със спокойни действия и думи, че е в безопасност. И го уверете, че дори да забрави някое правило, това е нормално - отнема време хората да свикнат с нови неща.

Структура и приемане на новото

Децата са спокойни при наличието на структура и постоянен ред. Създайте им усещане за предвидимост, като направите разписание на събития, които със сигурност ще се случат, или като просто винаги сядате заедно на масата за хранане. Поддържайте твърди граници, особено по отношение на часовете за сън и технологии - това е друг начин за създаване на същото чувство. Светът навън може да се промени и ако обсъждате евентуални нови строги ограничения на движението, говорете за тях като за неудобство, а не като за заплаха. Да поставите COVID-19 е познат контекст означава да дадете на децата възможност да използват познатите си стратегии за справяне. Винаги отговаряйте честно на въпросите им, включително е приемливо да кажете, че не знаете отговора - иначе рискувате да загубите доверието им и да ги накарате да се почувстват още по-несигурни.

Подкрепете ги в това да се справят с тревогата си

Ролята на родителя е да научи детето да се справя с тревогата си и да му покаже голямата картина. Дори най-малките може да са чули страшни новини, така че едно спокойно, практично поведение от страна на родителя ще ги успокои. Ако детето се бои да се върне на училище, разберете заедно и опишете едно по едно нещата, от които се притеснява. (Пренебрегването им няма да е добра реакция, дори да ви се струват незначителни.) Често мисълта за нещо е по-страшна от самото събитие, така че подкрепете детето нежно, но твърдо да се върне към училището стъпка по стъпка и награждавайте първите му действия, които ще са най-трудни.

Приятелските групички ще са се променили

В училището отношенията между децата са също толкова важни, колкото и ученето. Говорете с детето, че приятелствата се променят - това ще ги улесни да се адаптират, което пък е важно за изграждането на отношения.

Адаптирайте се към начина, по който детето общува

Някои деца споделят, други отговарят едносрично. Колкото и да искате да разберете как е минал денят му в училище, не притискайте тихите деца. Дайте им пространство, говорете за своя ден - за да им покажете, че сте готови да ги чуете, когато те са готови да споделят. Други приказват много за притесненията си и ще трябва да ги спрете, за да не се плъзнат по наклонена плоскост. Поискайте да напишат (или да нарисуват) какво ги тревожи и сверявайте редовно има ли промени.

Слушайте и следвайте

Основният подход е един и същ: слушайте детето си и повторете с други думи това, което казва. Това ще му даде усещането, че е чуто, и ще му помогне да осъзнае мислите и емоциите си. Простото слушане и приемане има изключително лековита сила.

Приемете емоциите

Очаквайте множество чувства у детето - вълнение, тревожност, тъга, гняв. На по-малките може да им е трудно да назоват емоциите си и да имат нужда от помощ. Не се изкушавайте да "поправяте" чувствата на детето, по-скоро проявете емпатия. Едва след това опитайте да решите проблема. И им напомнете, че макар настоящето да е трудно, и това ще мине.