С децата в почивните дни (13 и 14 август)

С децата в почивните дни" е рубрика на "Детски Дневник" с идеи и предложения за интересни забавления в края на седмицата за децата или за цялото семейство.

Събота

- София - От 10 часа магазин "Декатлон" в кв. "Витоша" организира безплатен урок тенис за деца от 3 до 5 години, за записване тук. От 11 часа ще е урокът по лека атлетика за деца от 7 до 12 години, повече подробности и записване тук. От 12 часа пък има урок по карате за деца над 4 години, за записване тук.

- София - За осми път кампанията "Зелени библиотеки" на Столичната библиотека гостува в парковете на София а сега е в Южния парк от 10 часа с две къщички за книги, от които всеки посетител на парка ще може да вземе книга за четене и да остави своя.

Децата могат да участват в образователни STEM игри, в програмиране с различни ботове, да се запознаят с популярната в Корея национална игра тухо и да изработят кукли от традиционна корейска хартия. Те ще получат първите си уроци по рисуване с ръководителя на детското арт ателие на Столичната библиотека художника Христо Кърджилов. На място ще бъде и мобилният филиал - Библиобус, който разполага с 1500 тома.

- София - Маймунарникът кани на Мaimunarnika Food Truck Fest с италианска, испанска и мексиканска кухня. Ще има и музика, разбира се.

- София - От 12.30 и 15.30 часа "Техномеджиклед" е подготвил за деца над 7 години демонстрация, в която ще видят някои от най-интересните свойства на светлината - смесване на цветове, пречупване, отражение, обръщане на образи. Повече подробности - тук.

- София - Поредното издание на "Професия под лупа" на детския научен център "Музейко" ще срещне посетителите (над 8 години) с изследователя доц. Димитър Димитров от БАН, който ще разкаже как се става специалист по птиците. Как протича един работен ден и още... повече вижте тук.

- София - в Южния парк ще се състои поредното детско бягане с дължина 2 км от инициативата 5KM RUN, предназначено за деца от 4 до 14 години. Началото е при паметника с гълъбите от 11 часа. В края на всяко бягане участниците получават лакомства и напитка. Подробности и регистрация - тук.

- София - Paradise Center кани всиаки на сафари преживяване на етаж +2, откритата тераса. Посетителите ще се запознаят отблизо с животните от африканската савана и южноамериканската джунгла и ще научат интересни факти за тях. От 11часа детски работилници, които запознаят най-малките посетители със света на дивите животни.

- София - LEGO уъркшоп организира от 16 часа "Мега Мол" на ниво партер. Занятието е подходящо за деца между 7 и 13-годишна възраст, а записването е на телефон 02/ 405 30 75.

- София - Младежкият фестивал "My Sofia. Youth with causes" ще се проведе край езерото Панчарево, съобщават от организацията за защита на животните "Четири лапи", която е партньор на изданието с актуалната си кампания "Малко. Бързо. Болно". В нея фондацията ще представи темата за незаконната търговия на кучета онлайн и как да се избегнат рисковете.По време на фестивала посетителите ще могат да научат повече за отговорно отглеждане на домашните любимци, както и да получат информация за някои от кучетете за осиновяване в клиниката за бездомни и ранени животни на организацията в Банкя. Викторина с въпроси ще тества знанията на младежите за домашните любимци, а отговорилите правилно, ще получат награди.

В програмата на фестивала са включени и в спортни и артистични активности като академично гребане, кану-каяк, уроци по зумба, пилатес, йога и баскетбол, изработка на хвърчила, катерене по дърво - система мънки, рисуване на текстил и др.

- Варна - На младежкия фестивал "Фън сити" ще се изявят млади артисти, спортисти, музиканти, художници, танцьори. Акцент ще бъдат забавните събития, съобщава общината. Около слънчевия часовник ще има зони за спортни занимания и демонстрации, а кино зона "Под звездите" и атрактивна програма е предвидена на сцена "Раковина". Пространството на площад "Антон Новак" пред хотел "Одесос" ще се превърне в графити работилница с големи платна. Там ще бъде проведен и пленер за млади художници, които ще могат да изрисуват коли извън движение, предоставени от общинското предприятие "Паркинги и синя зона". Сред предвидените спортни активности са още тенис на маса в зоната около Аквариума, открита тренировка по карате киокушин на входа на Морската градина, йога в зелените площи на Морска градина до Обсерваторията. Алеята до Слънчевия часовник ще бъде и зона за открит урок по стрелба с лък.

- Царево - Пътуващият фестивал "Лятно театро" подарява общината на децата и техните родители. Програмата включва забавления през целия ден, а входът е безплатен. Празникът започва в 10 ч. в Морската градина. След пауза през най-горещите часове "Лятно театро" продължава на централния площад в 19 ч. Специално за родителите от 20.10 ч. организаторите са предвидили стендъп комеди с първия български вентролог Димитър Иванов - Капитана и неговата дясна ръка Бай Тъньо.

Неделя

- София - Кампанията "Зелени библиотеки" на Столичната библиотека гостува в парковете на София а сега е в парк "Света троица" от 10 часа с две къщички за книги, от които всеки посетител на парка ще може да вземе книга за четене и да остави своя.

Децата могат да участват в образователни STEM игри, в програмиране с различни ботове, да се запознаят с популярната в Корея национална игра тухо и да изработят кукли от традиционна корейска хартия. Те ще получат първите си уроци по рисуване с ръководителя на детското арт ателие на Столичната библиотека художника Христо Кърджилов. На място ще бъде и мобилният филиал - Библиобус, който разполага с 1500 тома.

- София - Кино Кабана и CoKitchen представят кулинарната работилница за деца над 4 години "Да сготвим в парка". Началото е в 11 часа, ще се готви пица на пещ, необходимо е предварително записване на телефон 088 260 8030.

- София - Маймунарникът кани на Мaimunarnika Food Truck Fest с италианска, испанска и мексиканска кухня. Ще има и музика, разбира се.

- София - От 17 часа в магазин "Декатлон" в кв. "Витоше" ще има безплатен урок по лека атлетика за деца от 7 до 12 години, за записване тук. От 18 часа ще е урокут по тенис за деца от 3 до 5 години, за записване тук.

- София - Базар на изкуствата ще отвори от 11 часа в Борисовата градина над стадион "Юнак".

- София - С една от природните стихии - огън - са поканени да се запознаят децата над 7 години от 12.30 и от 15.30 часа в "Техномеджикленд".

