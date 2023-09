Български ученици са сред наградените в Европейския конкурс за млади учени

© Reuters

Двама български ученици са сред наградените в 34-тото издание на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS) - най-престижният научен конкурс за младежи на възраст между 14 и 20 години. Състезанието е в сферата на науките, технологиите, инженерството и математиката и е създаден по инициатива на Европейската комисия. Наградите бяха обявени на церемония в Брюксел в събота, предаде БТА.

Учениците се конкурираха с 136 млади учени от 36 държави, които представиха 85 проекта пред международно жури от 22 учени и инженери.

Първата награда получиха проекти от Полша, Канада, Дания и Португалия, а втората и третата награда бяха връчени на проекти от Нидерландия, Канада, Ирландия, Италия, България, Словакия, Гърция и Германия.

Българският лауреат на третата награда е Любомир Ненов за неговия проект в сферата на компютърните науки -Dynamic Proactive Secret Sharing for Confidential Byzantine Fault-Tolerant Services using Multi-party Computation.

Другият български участник, Деян Хаджиманич, е отличен в престижния научен конкурс Regeneron ISEF 2024 за проект за невронни връзки - A Graph Isomorphism Kernel Based on k Vertex Connectivity and its Application in Graph Neural Networks.

Спечелилите проекти получават като награда общо 62 хил. евро: четири първи награди в размер на 7 хил. евро, четири втори награди по 5 хил евро, четири трети награди от 3.5 хил евро, както и престижни стипендии и посещения в Европейска организация за ядрени изследвания и Европейска космическа агенция.