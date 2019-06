Пет книги за бъдещето на ЕС

© Reuters

Нито проблемите в еврозоната, нито въпросите около миграцията и бежанците в ЕС бяха напълно решени, а отношенията със САЩ, Китай и Русия са поднапрежение. Въпросът е дали след изборите за Европейски парламент ще се подсили способността на блока да се справя с предизвикателствата или нови вълнения чакат зад ъгъла. "Файненшъл таймс" представя пет книги, които обясняват накъде Европа може да се е запътила.

Alarums & Excursions: Improvising Politics on the European Stage на Лук Ван Миделар, дава задълбочен поглед за начина, по който ЕС се бори с финансовата, мигрантската и украинската кризи от гледна точка на холандския историк и политически философ, работил в Брюксел по време на вълненията.

Counter-Revolution: Liberal Europe in Retreat на Ян Жиелонка е кратка, но важна книга, която поставя централния за Европа днес въпрос – има ли ЕС проблеми, защото моделите й на либерална демокрация и социален капитализъм вече не работят?

"След Европа" на Иван Кръстев, определян от "Файненшъл таймс" като един от най-оригиналните мислители по темата. В тази книга той разсъждава за ефекта от бежанската криза и намаляващата важност на Европа в световната политика.

Euroscepticism and the Future of European Integration на Катерин Де Врис е анализ на европейското обществено мнение, който обяснява как отличителните национални условия отговарят за различните нива на евроскептицизъм в ЕС.

Germany and the European Union: Europe’s Reluctant Hegemon? На Саймън Бълмър и Уилям Питърсън припомня, че никоя страна не е по-важна за бъдещето на ЕС от Германия. Тя е най-съвременната и надеждна книга за начина, по който вътрешната политика на Германия оформя подхода на Берлин към ЕС.