Нападението над синагога в Хале: какво означава то за Германия?

© Reuters

Посетителите на синагогата в Хале за малко се разминаха с истинска кървава баня, замислена от неонацист навръх най-големия еврейски празник Йом Кипур. Какво означава това нападение за Германия? Инес Пол дава отговор в статия за "Дойче веле".

На най-големия еврейски празник Йом Кипур над 70 мъже и жени, изповядващи юдейската вяра, са се събрали в една синагога в Източна Германия. Докато те се молят и пеят, отвън един 27-годишен мъж, въоръжен с ръчни гранати и автоматично оръжие, се опитва да нахлуе в Божия храм. И само заключената врата на синагогата, която издържа на натиска и изстрелите, осуетява намерението му да предизвика кървава баня.

Датата е 9 октомври 2019. Градът е Хале.

80 години след началото на Втората световна война, в която бяха избити над 6 милиона евреи, представителите на това малцинство отново са принудени да се страхуват за живота си - когато открито демонстрират своята вяра, когато посещават синагоги.

На живо по интернет

Какво говори това за Германия? И какво означава фактът, че 27-годишният германец показва на живо в онлайн платформа за видеоигри своето кърваво престъпление, заснето с видеокамера, закачена на металната му каска? Очевидно е желанието му да копира атентатора от Крайстчърч в Нова Зеландия: преди да открие стрелбата, нападателят от Хале се обръща към предполагаемата интернационална публика на английски със следните думи: "The root of all problems are the Jews." (в превод - "Коренът на всички проблеми са евреите").

Скръбта не може и не бива да се релативира. Затова и цялото наше съпричастие на първо място трябва да е адресирано към близките на двете жертви - мъжа и жената, които престъпникът брутално убива по време на бягството си.

Германия не бива да отвръща поглед от случилото се. Защото за малко тази сряда (9.10) в Хале не се стигна до масово убийство на мъже и жени, изповядващи юдейската вяра.

Не само ислямисти извършват подобни престъпления

Това престъпление показва повече от ясно, че засилващият се смъртоносен антисемитизъм в Германия далеч не е дело само на ислямистки терористи. Който твърди подобно нещо, лъже и отказва да погледне реалността в очите. Това деяние подчертава за пореден път, че защитата и охраната на еврейските институции в Германия са жизненоважни - независимо че са изминали почти 75 години от края на националсоциалистическия терор. А това, че синагогата не е била охранявана в празничен за евреите ден, какъвто е Йом Кипур, повдига редица парливи въпроси.

Престъпното деяние показа и друго: че и най-дребните улики за потенциален антисемитизъм трябва да се взимат съвсем насериозно и да се преследват с цялата твърдост на закона. Става дума за неща като горенето на израелския флаг или пък обидите по адрес на евреи, които носят кипа, с което открито демонстрират принадлежността си към юдаизма.

Антисемитизмът не бива да се банализира. Защото не съществува такова нещо като "малко еврейска омраза". Нея или я има или не. Германия е длъжна особено внимателно да следи за този род престъпления.