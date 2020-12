"Фейсбук" е място за снимки на котки, не за смислен обществен дебат

© By Vogler - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52444943 Пьотр Померанцев

Социалните мрежи не са подходящи места за водене на значим обществен дебат; а в борбата с дезинформацията трябва да се прилагат ясни критерии и да има отпор и на дипломатическо ниво.

Това коментираха експерти по време на заседание на специалната Комисия срещу външни намеси във всички демократични процеси в ЕС (INGE) на Европарламента.

Пьотр Померанцев е изследовател в университета "Джонс Хопкинс" и Лондонската школа по икономика и автор на две книги, посветени на руската дезинформация и пропаганда: Nothing Is True and Everything Is Possible and This Is Not Propaganda.

"Истинският проблем на цифровата епоха е, че аксиомите, метафорите, формулите, с които описвахме и дефинираме демократичната информационна околна среда са обърнати с краката нагоре. Трябват ни правни, философски инструменти за справяне с тях", коментира той. През 20-ти век разчитахме на концепцията за "пазара на идеи" и за свободата на изразяване с предположението, че "най-добрите идеи ще изплуват отгоре по някаква неоправдана теория на на рационалния избор".

Цифровите технологии разбиха тези концепции, катализирайки вече назряла криза, смята Померанцев. И дадоха възможност на ново поколение политици и движения да използват "свободата на изразяване", за да подкопаят дебата, да заглушат чрез шум и хаос опонентите си. "От правна гледна точка това не може да се пребори с нищо", посочи той.



Сега плурализмът преминава към поляризация, толкова радикална, че вече не съществува концепцията, че всички участници в дебата се опират на едни и същи факти.

Много съм окуражен от Плана за демокрацията на еврокомисар Вера Йоурова, посочи той. (Повече за него четете тук тук .) това е структурираното мислене.

Той препоръча надзор на частните компании, които са превзели публичната сфера, за да може онлайн дебатът да се върне към сфера, в която един човек наистина има един глас, вместо множество пропагандни акаунти да разпространяват в голям мащаб лъжливо или сеещо разделение съдържание.

Веднъж даде ли се дефиниция на това що е то дезинформация, сочи Померанцев, ще може да се предприемат действия и на дипломатическо ниво. "Сега говорим за "руска намеса". Какво значи това? Нищо не значи. Веднъж дефинираме ли информационната агресия, можем да предприемем пропорционални дипломатически действия."



"Фейсбук" е място за снимки на котки, не е място, където да има публичен дебат.

Джеймс Бол, председателят на Бюрото за разследваща журналистика - организация с идеална цел, която прави разследвания в обществен интерес - припомни за "пенсионерския проблем": фактът, че е много трудно да се различи фейсбук акаунта на средния британски пенсионер от пропагандна регистрация, създадена единствено с цел да разпространява противоречиви послания. Хората споделят своите мнения, някои правят това по 14 часа дневно и редуват крайнодесни послания, носталгични спомени и снимки със сладките си внучета, отбеляза той.

Според Бол най-важното е да се промени бизнес моделът на големите медии, които сега трябва да разчитат на възможно най-голям брой кликове на възможно най-ниска цена; да се увеличи количеството на качествената журналистика и да се демонстрират ползите от нея. Също така социалните мрежи да променят алгоритмите си така, че да не тласкат хората към максимална активност и да не превръщат обществения дебат в надвикване.