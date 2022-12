В центъра на корупционния скандал: дългият възход и рязкото падение на Ева Кайли

© EP/­Handout via REUTERS Ева Кайли

Всички в Брюксел говорят за Ева Кайли.

Нейната политическа кариера, започнала на 22 години като съветник в родния Солун, продължила на 29 като най-младия депутат в Гърция, на 36 като евродепутат, а от януари като един от 14-те зам.-председатели на Европейския парламент, се срина за един следобед.

Гръцкият член на Европейския парламент беше задържана в петък от белгийската полиция като част от "голямо разследване" и е обвинена в "участие в престъпна организация, пране на пари и корупция".

Кайли е заподозряна в незаконно лобиране в полза на държава от Персийския залив, която белгийските медии идентифицираха като Катар, домакин на Световното първенство по футбол тази година.

Съобщава се, че тя е била "хваната в крачка", единственото обстоятелство, което предизвиква незабавно отнемане на депутатския имунитет. Баща ѝ Александрос и съпругът ѝ Франческо Джорджи също бяха отведени за разпит за предполагаема роля в схемата, пише "Евронюз".

Скандалът отприщи буря в Брюксел, като почти на всеки час изскачат нови обрати.

Но коя е Ева Кайли?

Русокосата и синеока, родена в Солун Кайли се включва в политиката рано, като се присъединява към младежкото крило на социалдемократическата партия ПАСОК на крехката възраст от 14 години, пише "Политико".

През 2002 г. тя става най-младият член на градския съвет на Солун.

Завършила архитектура, строително инженерство и европейски въпроси, Кайли започва кариерата си като журналист за канала MEGA в родната си Гърция.

До 2007 г. вече е депутат в гръцкия парламент, като член на ПАСОК, социалдемократическата партия, която тогава беше една от водещите политически сили в страната.

Две години по-късно ПАСОК влезе в правителството под ръководството на министър-председателя Георгиос Папандреу, който срещна огромни критики за управлението на опустошителната дългова криза .

Когато Папандреу се изправи пред вот на доверие през 2011 г., Кайли първоначално отказа да го подкрепи, но по-късно промени решението си и всички депутати от ПАСОК подкрепиха своя премиер.

Тя е снимана редовно с гръцко-руския милиардер и медиен магнат Иван Савидис в Солун в лъскави нощни клубове.

Кайли се кандидатира за Европейския парламент и беше избрана през 2014 г. Тя се присъедини към могъщата група на социалистите и демократите (S&D), втората по големина формация в институцията, и бързо придоби репутацията на приятелски настроена към медиите и достъпна.

Кайли разшири своя профил като законодател, като се включи задълбочено във все по-важния цифров дневен ред на ЕС и работи по сложни досиета като изкуствен интелект, киберсигурност и блокчейн.

Към 2021 г. нейната заплата след облагане с данъци като евродепутат възлизаше на 7146 евро на месец, заедно с месечна обща надбавка от 4778 евро и възстановени пътни разходи.

"Тагесцайтунг", цитиран от "Дойче веле", отбелязва, че днес Ева Кайли е заможна жена: през 2020 г. е изкарала от заплати над 165 хил. евро, спестяванията ѝ вече възлизали на близо половин милион евро, на нейно име се водели 6 недвижими имота и три автомобила, плюс акции - и никакви дългове.

Тя работи в тясно сътрудничество със сестра си Магдалена Кайли - изпълнителен директор на ELONtech, неправителствена организация, фокусирана върху въздействието на законите върху новите технологии.

Нейният партньор, италианецът Джорджи, работи като инструктор по ветроходство в допълнение към ежедневната си работа като асистент на евродепутат. Бляскавият му живот е документиран в профила му в "Инстаграм", който е пълен със снимки от плаване в Сардиния или ски. Той също може да бъде видян в Доха по работа през 2018 г.

Двамата са двойка от 2020 г. и имат дъщеря на година и половина.Малко след ареста ѝ в петък лидерът на ПАСОК и евродепутат Никос Андрулакис изключи Кайли от партията, обвинявайки я, че действа като "троянски кон" за управляващата консервативна партия "Нова демокрация".

Той също така каза, че "Нова демокрация" се е готвела да включи Кайли в бюлетината на предстоящите национални избори в Гърция. Някои съобщения през последните месеци сочат, че Кайли е възнамерявала да се кандидатира за кмет на Солун с подкрепата на консерваторите.

Говорител на правителството отхвърли тези твърдения, въпреки че през годините Кайли се доближи до консерваторите.

Връзките с Катар

През годините Кайли е била част от различни комисии, включително като заместващ член в Делегацията за връзки с Арабския полуостров (DARP).

Хана Нойман, германският евродепутат, която председателства DARP, каза, че по време на нейния мандат е забелязала, че "някои посолства" се опитват да повлияят на решенията на комисията "много по-агресивно от други".

"Беше съвсем очевидно, че няколко колеги от групата на S&D имаха силен прокатарски дневен ред. Никога обаче не съм мислилa, че в някои случаи това може да е свързано с незаконна външна намеса и обвиненията ме шокираха", коментира Нойман пред "Евронюз".

"Ако се окаже вярно, че Катар или която и да е друга държава се е опитала да повлияе на членовете на Европейския парламент чрез големи подкупи, това ще бъде тежко бреме за дипломатическите отношения, а също и за работата ми с делегацията."

Възходящата кариера на Ева Кайли достигна своя връх през януари, когато тя беше избрана за един от 14-те заместник-председатели на Европейския парламент, позиция, която отразява нейното положение сред колегите ѝ социалисти.

Но политическият й възход приключи внезапно.

След шокиращия ѝ арест в петък, 44-годишната Кайли беше изключена от ПАСОК и отстранена от групата на S&D, докато личните ѝ активи бяха замразени от гръцките власти. Лидерите на всички политически групи в Европейския парламент по-рано днес се споразумяха да отстранят от длъжност заместник-председателя на институцията.

Нейни предишни изказвания и намеси веднага бяха подложени на нов преглед, а журналисти търсеха улики, които биха могли да подскажат за неправомерно близки отношения с Катар.

Публикации в социалните медии показват, че Кайли е пътувала до страната от Персийския залив в началото на ноември и е провела срещи на високо ниво с министър-председателя на Катар, министрите на труда и на енергетиката и други.

Седмици по-късно Кайли изнесе реч пред Европейския парламент, в която похвали трудовите реформи в Катар и описа страната като "добър съсед и партньор".

По думите ѝ Катар е "модел за трудови права".

"Днес Световното първенство в Катар всъщност е доказателство за това как спортната дипломация може да постигне историческа трансформация на една страна с реформи, които вдъхновиха арабския свят", каза тя.

Кайли обвини европейците в двойни стандарти срещу Катар, тъй като според нея те искат да купуват неговия втечнен природен газ, за да смекчат енергийната криза, като в същото време призовават за международен бойкот на Световното първенство по футбол заради експлоатацията на мигрантски труд и нарушаването на правата на ЛГБТК+ общността.

"(Катарците) се ангажираха с визия по избор и се отвориха към света. Все пак някои тук призовават да бъдат дискриминирани, каза евродепутатът. Те ги тормозят и обвиняват всеки, който говори с тях или се ангажира (с тях) в корупция. Но все пак те вземат от тях газ, техните компании печелят милиарди там."

През декември тя участва в гласуване на комисията по граждански свободи на парламента, съсредоточено върху либерализирането на визовия режим за Кувейт и Катар, което беше одобрено с 42 гласа "за" и 16 "против". Кайли обаче не беше член на тази комисия и не е ясно защо изобщо е била там.

Докато скандалът се разгръщаше в Брюксел и отекна на целия континент, катарското правителство се дистанцира от Кайли.

"Всяко свързване на катарското правителство с твърденията е неоснователно и сериозно погрешно", се казва в изявление на катарската мисия към Европейския съюз.

Екипът на Кайли не отговори на няколко запитвания, изпратени от "Евронюз". Нейният офис в Брюксел остава запечатан, като на вратата има лист хартия с надпис "достъпът забранен".