Бивш генерал от НАТО застана начело на Чехия

© Reuters 1 / 2

Следваща снимка

Увеличи Петер Павел встъпи в длъжност, след като се закле пред чешката конституция

© Reuters Предходна снимка

2 / 2

Увеличи Хиляди чехи се събраха пред Пражкия замък, за да приветстват новия президент

Петр Павел, бивш началник на чешката армия и високопоставен служител на НАТО, започна петгодишния си мандат като чешки президент в четвъртък с обещания да продължи да помага на Украйна и да подкрепя болезнените икономически политики, съобщи "Ройтерс".

Павел победи бившия премиер популист Андрей Бабиш на изборите през януари с обещания да закрепи здраво централноевропейската страна в ЕС и НАТО, завой от предшественика си Милош Земан, който се опита да засили отношенията с Русия и Китай.

Павел, социален либерал, който водеше кампания като независим, предаде послание за единство след предизвикващия разногласия Земан, който се пенсионира след 10 години на поста в сряда.

Чешките президенти нямат много ежедневни задължения, но избират премиера и ръководителя на централната банка, имат думата във външната политика, формират силно обществено мнение и могат да настояват правителството да въведе определени политики.

Как генерал Павел стана президент сред вълна от дезинформация в Чехия

Кариерен военен, Павел се присъединява към армията по времето на комунизма, удостоен е с френски военен кръст за храброст като участник в мироопазваща мисия в бивша Югославия през 90-те години на миналия век, а по-късно се издига до началник на чешкия генерален щаб и става председател на военния комитет на НАТО за три години, преди да се пенсионира през 2018 г.

Подкрепа за Украйна

61-годишният Павел подкрепи продължаване на помощта от Чехия за Украйна в речта си при встъпването си в длъжност в зала "Владислав" в Пражкия замък.



Чехия е изпратила на Украйна 89 танка и стотици бронирани машини

Той посочи Украйна като пример, че по-малките страни могат да бъдат успешни, особено ако си сътрудничат с други.

"Не само нашият исторически опит трябва да бъде причина да продължим нашата подкрепа. Правейки това, ние в крайна сметка помагаме на себе си", заяви новият чешки президент.

След като положи клетва, Павел поздрави хиляди поддръжници, дошли да го приветстват на площада на Пражкия замък. Някои от развяваха знамена на Чехия и ЕС под звуците на националния химн и на чешка версия на The Times They Are a-Changin ("Времената, те се променят") на Боб Дилън.

Срещу високите цени

Павел каза, че също така ще подкрепи политиките за ограничаване на инфлацията, която достигна 17.5% през януари, и ще коригира публичните финанси.

"Ще подкрепям мерки, които ще направят това възможно, въпреки че понякога ще са болезнени", каза той.

След Чехия високите цени дръпнаха и Унгария в техническа рецесия

Една от първите задачи на Павел ще бъде да реши дали да наложи вето на законопроект, ограничаващ увеличението на пенсиите от юни, който беше одобрен набързо от парламента и който според опозицията, водена от Бабиш, нарушава конституцията.

Президентското вето може да бъде преодоляно от правителственото парламентарно мнозинство. Но това ще означава незабавен сблъсък между Павел и дясноцентристкото правителство, което го подкрепи на изборите, пише "Ройтерс".