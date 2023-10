Необичайни горещини: до 38 градуса в Испания и Франция

Дневник Експрес Научавайте най-важното и интересното с бюлетина в 17 часа. Всеки ден, директно в имейла Ви.

Нова гореща вълна, необичайна за началото на октомври в Европа, преминава през Испания, Португалия и Франция.

В понеделник близо 40% от метеорологичните станции в Испания регистрираха максимални температури над 32 градуса по Целзий. В Югозападна Франция се очакват 35 градуса.

Испанците, които се сблъскаха с първата гореща вълна за годината през април, преминаха още четири през лятото, като учените са категорични, че става дума за глобален модел на покачване на температурите, който се приписва на човешката дейност, пише Ройтерс.

Пролетта на 2023 г. е най-горещата, регистрирана някога в Испания

"В по-голямата част от Иберийския полуостров температурите на 1 октомври бяха между седем и 14 градуса над нормалните за това време на годината", съобщи говорителят на испанската метеорологична служба, добавяйки, че температурите на почти 100 места са били най-високите, измервани в метеорологичната история на страната.

Два града в Южна централна Испания - Бадахос и Монторо, счупиха топлинния рекорд за континентална Испания през октомври със съответно 38 градуса C и 38.2 градуса C. Предишният рекорд беше 37.5 градуса C, документиран в курортния град Марбея през октомври 2014 г.

В Южна Испания все още става за море заради необичайната октомврийска гореща вълна

Метеорологичната станция в емблематичния парк "Ретиро" в Мадрид, който е на повече от век, изравни рекорда си за октомври от 30 градуса C с този, поставен през 1930 г.

"Отпечатъкът от изменението на климата се проявява във факта, че такива топли периоди са много по-чести и по-интензивни", обясни Дел Кампо пред държавната телевизия TVE.

Той допълни, че занапред лятото не само ще бъде по-горещо, но и по-дълго, навлизайки в меката и дъждовна есен.

Потвърдено: Най-високата температура в Европа е 48.8 градуса (засега)

Прогнозите за френските Бордо и Биариц за понеделник са за температури до 35 градуса по Целзий, достигайки регистрирания на 15 октомври 1988 г. рекорд в Аячо, на остров Корсика.

Френските метеоролози отбелязват по-високи температури с 6 градуса по Целзий над обичайните за това време на годината.

Великобритания също съобщи за най-топлия септември в историята на измерванията със средна денонощна температура от 15.2 градуса.