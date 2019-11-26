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Изкуствоведът Ярослава Бубнова е новият директор на Националната галерия в София, съобщиха от Министерството на културата.

Конкурсът започна в началото на годината, след като титулярят Слава Иванова бе освободена от поста. Другите кандидати за директор на галерията бяха Надежда Джакова и Филип Зидаров.

Ярослава Бубнова е завършила "История на изкуството" в Московския държавен университет "М. В. Ломоносов". Тя е създател и директор е на Института за съвременно изкуство - София, и е президент на българската секция на Международната асоциация на художествените критици. Преподава в магистърска програма "Изкуства и съвременност" на катедра "Културология" на Софийския университет "Св. Климент Охридски".