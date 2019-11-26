Ярослава Бубнова е новият директор на Националната галерия

Ярослава Бубнова е новият директор на Националната галерия

© Асен Тонев



Изкуствоведът Ярослава Бубнова е новият директор на Националната галерия в София, съобщиха от Министерството на културата.


Конкурсът започна в началото на годината, след като титулярят Слава Иванова бе освободена от поста. Другите кандидати за директор на галерията бяха Надежда Джакова и Филип Зидаров.


Ярослава Бубнова е завършила "История на изкуството" в Московския държавен университет "М. В. Ломоносов". Тя е създател и директор е на Института за съвременно изкуство - София, и е президент на българската секция на Международната асоциация на художествените критици. Преподава в магистърска програма "Изкуства и съвременност" на катедра "Културология" на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

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Коментари (8)
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  1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5424 Неутрално

    Свършиха ли българите ?
    Ало, Банов !!!

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  2. 2 Профил на Deinio
    Deinio
    Рейтинг: 394 Неутрално

    Като напиша името Яра Бунова в google не излиза никаква информация за дамата. Интересно! Не много отдавна нашумя покрай изложбата на Ода Жон

  3. 3 Профил на Торбалан
    Торбалан
    Рейтинг: 591 Разстроено

    Ужас...

    www.commcrime.blogspot.com
  4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5424 Неутрално

    До коментар [#2] от "Deinio":

    Излиза
    https://bg.wikipedia.org/wiki/Яра_Бубнова

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  5. 5 Профил на Торбалан
    Торбалан
    Рейтинг: 591 Любопитно

    До коментар [#2] от "Deinio":

    https://bg.wikipedia.org/wiki/Яра_Бубнова

    забележи снимката в профил..нали знаеш кои ги снимат така...

    www.commcrime.blogspot.com
  6. 6 Профил на elizabetharper
    elizabetharper
    Рейтинг: 108 Неутрално

    И Банов, като Цветанов, се надсмива над всички, защото няма кой да го накаже!

  7. 7 Профил на Mia san Bayern
    Mia san Bayern
    Рейтинг: 2622 Неутрално

    Честито.

    DANKE JUPP,DANKE BAYERN!
  8. 8 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 10165 Неутрално

    Няма лошо ...

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert




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