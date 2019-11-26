Изкуствоведът Ярослава Бубнова е новият директор на Националната галерия в София, съобщиха от Министерството на културата.
Конкурсът започна в началото на годината, след като титулярят Слава Иванова бе освободена от поста. Другите кандидати за директор на галерията бяха Надежда Джакова и Филип Зидаров.
Ярослава Бубнова е завършила "История на изкуството" в Московския държавен университет "М. В. Ломоносов". Тя е създател и директор е на Института за съвременно изкуство - София, и е президент на българската секция на Международната асоциация на художествените критици. Преподава в магистърска програма "Изкуства и съвременност" на катедра "Културология" на Софийския университет "Св. Климент Охридски".
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5424 Неутрално
Свършиха ли българите ?ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Ало, Банов !!!
DeinioРейтинг: 394 Неутрално
Като напиша името Яра Бунова в google не излиза никаква информация за дамата. Интересно! Не много отдавна нашумя покрай изложбата на Ода Жон
ТорбаланРейтинг: 591 Разстроено
Ужас...www.commcrime.blogspot.com
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 5424 Неутрално
До коментар [#2] от "Deinio":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Излиза
https://bg.wikipedia.org/wiki/Яра_Бубнова
ТорбаланРейтинг: 591 Любопитно
До коментар [#2] от "Deinio":www.commcrime.blogspot.com
https://bg.wikipedia.org/wiki/Яра_Бубнова
забележи снимката в профил..нали знаеш кои ги снимат така...
elizabetharperРейтинг: 108 Неутрално
И Банов, като Цветанов, се надсмива над всички, защото няма кой да го накаже!
Mia san BayernРейтинг: 2622 Неутрално
Честито.DANKE JUPP,DANKE BAYERN!
penetratingРейтинг: 10165 Неутрално
Няма лошо ...Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert