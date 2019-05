Капка в морето ли е един глас, или за доброволците в евроизборите

© Личен архив Пъзелът "Европейски съюз", изработен от участниците от Националната търговска гимназия - Пловдив.

Тези евроизбори ще са по-различни. Това мнение от година насам изказват редица високопоставени политици и експерти. Дори и без да задълбаваме в политика, има едно нещо, което наистина прави евроизборите тази година по-различни - доброволците. За пръв път Европейският парламент има доброволци на терен, които да насърчават гласуването. А кампанията "Този път ще гласувам" (повече за нея четете тук) се радва на голям интерес от младите хора.

Към 13 май записалите се за доброволци в целия ЕС са 24 582. Те помагат с онлайн и/или офлайн дейности. В България броят им е 567. Най-голям е в Германия - 3377, следвана от Италия - 3027 и Испания - 3027. Най-малък е в Малта - 59. "Дневник" разговаря с няколко доброволци за мотивацията им да се включат и за това какво мислят, че могат да променят.

"Нали това е демокрацията"

Николай Николов от Националната търговска гимназия - Пловдив разказва, че евроклубът към учебното заведение в продължение вече на два месеца се включва активно в инициативата "Този път ще гласувам". Провежданата кампания е насочена предимно към учениците от 11-ти и 12-ти клас (тези, които имат право на глас), но също и към по-малките, с основната цел да бъдат информирани и да изградят своя гражданска позиция по актуални теми и въпроси във всяка една сфера.

"За тази цел по коридорите и етажите на училището ни, както и по училищните сайтове и медии, разпространихме свои авторски плакати, носещи послания, с които да насърчим младите да упражнят правото си на глас; проведохме и срещи-дискусии с 11-тите и 12-тите класове, в които представители на евроклуба коментираха заедно с класовете гласуването - и като наше право, и като наше задължение и единствен начин да заявим какъв искаме да бъде животът ни, представяме им възможностите, които ни дава Европейският съюз, и всички програми, в които може всеки един от тях да се включи - Еразъм +, Euroscola и др., разпространяваме сайтовете и платформите на Европейската комисия, Европейския парламент, "this time im voting", "What Europe does for me?" и др.", обяснява Николай.

Тези срещи ни помагат да видим различни гледни точки по дадени въпроси и теми, да съпоставим аргументите на един, с тези на друг, да мислим заедно за това в каква Европа искаме да живеем, допълва той. В последните дни участниците в кампанията са направили видео материал, в който ученици споделят защо ще гласуват на изборите на 26 май. Освен да разпространи посочените по-горе идеи, видеото има за цел да покаже мнението на младия европейски гражданин, който е взел в ръце отговорната задача да изгради една още по-обединена Европа.

© Личен архив Ученици от Националната търговска гимназия - Пловдив, участващи в инициативата "Този път ще гласувам"

Мотивацията на участниците е идеята да убедят все повече млади да гласуват, да им представят тяхната гледна точка за правото на глас и участието на младите в управлението. Мотивира ги и чувството за отговорност пред връстниците им, "на които е необходимо да докажем важната роля на всеки един от нас като активен участник в гражданския процес – нали това е демокрацията!"

Защо младите не гласуват?

"Дартс с ценностите и целите на Европейския съюз", изработен от участниците от Националната търговска гимназия - Пловдив.

Николай припомня, че на евроизборите през 2014 г. най-малък процент са гласувалите на възраст 18-24 години. "Това бележи основната тенденция, че младите не вземат активно участие в изборите и не желаят да гласуват. Кампанията "Този път ще гласувам", както и редица други инициативи, целят именно това – да променят тази статистика и да увеличат броя на младите гласоподаватели, които да се интересуват пряко за света, който ги заобикаля, и да избират тези, които защитават техните интереси".

Според него "младите не искат да гласуват, защото нямат доверие в институциите и управляващите, не са достатъчно информирани или просто не искат да се информират, защото не са осъзнали достатъчно отговорността, която трябва да поемат, или просто следват клиширани и неоснователни твърдения като това, че със своя глас не могат да променят нищо, следват убежденията и разбиранията на свои близки, познати, без да имат ясни аргументи, попадат под влиянието на емоциите, а не – на разума. Не гласуват, защото не се интересуват от политика, макар самата политика да се интересува от тях".

Какво прави ЕС за нас?

За да мотивират хората, които срещат, да гласуват, участниците от пловдивската Национална търговска кампания представят своята гледна точка, защитена с ясни и категорични аргументи, споделят своето мнение пред тях - защо мислят по този начин, кое ги е накарало да е така. Целта им е да видят и отсрещната гледна точка, да ѝ дадат възможност да бъда изказана. "Мотивацията за един млад човек, конкретно за сегашните евроизбори, би настъпила, когато всеки осъзнае какво прави ЕС за него и какви възможности му дава. На тези въпроси се опитваме да отговаряме и ние, представяйки им конкретни примери и възможности. Особено привлекателни за младите са младежките обмени, стажантските програми по Еразъм +, които дават безценен опит и уникална възможност за развитие и реализация в бъдеще", допълва той.

Един от най-често задаваните въпроси по време на събития от инициативата е "За кого да гласувам?" - отговор, до който трябва да достигне всеки, независимо от мнението на другите. Има коментари като този: "От какво значение е моят глас, който е само една капка в морето". Нашият отговор е следният: "Да, гласът ти е капка в морето, но без капки няма да има море, затова всеки глас е важен!"

В Испания - по-мотивирани от всякога

Младите хора в Испания изглеждат по-мотивирани да гласуват от всякога досега, разказва пред "Дневник" 18-годишният Мигел Пастор, който участва активно в кампанията в страната си. Той отбелязва, че на изборите в Испания 75.59% от населението е гласувало, което е с почти 10% повече в сравнение с последните избори. Според него кампанията "Този път ще гласувам" ще доведе до резултати. Освен това младежите са мобилизирани в социалните мрежи, за да казват на хората защо е важно да гласуват и по този начин да се опълчат на национализма и екстремизма. "Опитваме да обясним, че трябва да гласуваме, за да защитим всички права, които сме постигнали, и да се борим за тези, които все още не сме постигнали. Най-добрият начин да бъдеш чут в една демокрация е гласуването", допълва Мигел, който е студент по право в университет на остров Тенерифе.

Според него има няколко причини за голямата дезинформация около евроизборите. Една от тях е традиционната липса на подход в комуникацията на европейските институции към гражданите. Кампаниите "Този път ще гласувам" и "Избери своето бъдеще" са довели до подобрение.

© Личен архив Мигел Пастор

Като участник Мигел е организирал няколко събития, включително дебати между евродепутати и разговори в испански университети. Той е създал асоциация, наречена "Европейска младеж на Канарските острови", чиято цел е да подкрепя всяка кампания на европейски институции и да организира събития свързани с ЕС. Организирал е и събитие, наречено "Европейска закуска", в рамките на което в малки селища на няколко малки острова, са се провели разговори с хора на всякаква възраст за значението на участието в демокрацията и гласуването на евроизборите. Той припомня, че на последните такива избори са гласували едва а27% от младежите в Испания.

В Румъния: "Не можете да стоите с кръстосани ръце"

Оана Таке от Румъния е решила да участва в кампанията, защото според нея е наистина важно младите румънци да са наясно с реалните последици от евроизборите и какво значат те за бъдещето им. Голяма част от информационната кампания, която тя води, е основана на серия от #iVLOGs – дигитално видео съдържание, фокусирано върху въпросите "Какво е гласуването?", "Какво е Европейският съюз?", "Защо трябва да гласуваме?", "Какви са ползите от ЕС?" и други.

Тя освен това е участвала в организирането на велосипеден маратон в провинцията. Маратонът Drumul Regelui годишно събира над 500 велосипедисти и тази година е бил посветен на кампанията "Този път ще гласувам". От друга страна, за да има пряк контакт с младежите, които гласуват за пръв път през 2019 г., тя организира друга неформална дейност в бившето си училище.

"Опитваме да достигнем до широка аудитория, използвайки дигиталната среда, организирайки събития в градовете, но и свързвайки се с избиратели в селските общности", допълва Оана.

© Личен архив Оана Таке

Попитана за мотивацията си да участва в кампанията, тя отговаря: "Не можете да стоите с кръстосани ръце и да не правите нищо, когато става въпрос за вашето бъдеще и бъдещето на следващото поколение. Има реална липса на информация за Европейския съюз, програмите на Европейската комисия, дейностите на Европейския парламент и други. Румънската образователна система не покрива изобщо този вид информация. В училище не учим за важността на политиката или за историята на ЕС и за мира, който тази структура донесе... нито за ползите, които имаме като европейски граждани". По думите й в румънските медии рядко се съобщава за постиженията на ЕС, бъдещите цели като контрол над климатичните промени и устойчивост или паневропейски програми, които могат да помогнат на младите хора. "Затова хора като мен решиха да се заемат и да разпространят информацията за това, което не учим в училище или не виждаме по телевизията".

Според Оана на фона на случващото се в "правителството в Румъния, корупцията в съдебната система и политиците, които ежедневно ни лъжат в лицето, трябва да бъдем по-мотивирани и да гласуваме, а не да оставяме някой друг да решава вместо нас".

Тя казва, че има два момента, през които е преминало нейното поколение и които са променили живота и възгледите му за системата. Първият е трагедията в Colectiv Club, когато над 60 младежи загинаха заради пожар. А вторият е "10 август 2018 г., когато над 1000 души бяха обгазени и приети в болница, след като румънското правителство реши, че протестът на стотици хиляди румънци от цяла Европа трябва да бъде смазан по най-агресивния начин". Тя и приятелите й са били част и от двете събития.

Най-честият въпрос, който й задават по време на събитията от кампанията", е "Защо трябва да гласувам?". "Разочарованието е толкова голямо, че хората са наистина уплашени, че който и да спечели на тези избори, няма да направи никаква промяна", казва Оана. От друга страна, допълва тя, в Румъния има изключително силни дезинформация и фалшиви новини.

Младите поляци виждат ползите от ЕС

Хуберт Рибка от Полша разказва, че младите хора в страната му са мотивирани да гласуват, защото все повече и повече тийнейджъри виждат колко е важно да участват в избори и да имат влияние върху бъдещето. Тийнейджърите виждат ползите от еврочленството и наистина оценяват леснотата за пътуване, учене и срещи с хора в чужбина, допълва той. Хуберт е силно мотивиран да участва в кампанията, а целта му е да насърчи колкото може повече хора да гласуват и да разберат какво е Европейският съюз и какви ползи и възможности дава.

Той взима участие в събитията, които организира бюрото на Европейския парламент във Вроцлав, записва видеа и прави снимки по време на тези събития. Направени са и две видеа от събития на кампанията "Този път ще гласувам", раздава брошури за инициативата в училището си. Най-честите въпроси, които чува по време на участието си в събития от кампанията, са "Какво прави ЕС за нас?", "Важен ли е наистина гласът ми?", а негови приятели понякога го питат "За кого да гласувам?", на което обаче той не отговаря. Мненията за ЕС са различни, казва Хуберт, но повечето му приятели ще гласуват на 26 май.