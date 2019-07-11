Столичната община ще купи с европари нови електробуси, трамваи и тролейбуси

Столичната община ще купи с европари нови електробуси, трамваи и тролейбуси

© Юлия Лазарова



Кметът Йорданка Фандъкова получи подкрепа на днешната сесия на Столичния общински съвет за предложението си да се кандидатства за безвъзмездна помощ от Европейския съюз, която цели повишаване качеството на атмосферния въздух в София.


Целта е да се получат 218 млн. лв. финансиране по оперативна програма "Околна среда" за купуване на нови 82 електрически електробуса, 25 трамвая и 30 тролея.


С тях ще се сменят по-старите дизелови автобуси в градския транспорт, ще се обновят тролейбусните линии №6, 7 и 11. Новите нископодови трамваи, които са предвидени за купуване с евросредства, ще се движат по линии №4 и 18.

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Коментари (3)
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  1. 1 Профил на Dankol
    Dankol
    Рейтинг: 495 Неутрално

    С европейски пари - автобуси за българските граждани .
    С парите на българските граждани - руски безсмислени енергийни проекти !
    Хм.....

  2. 2 Профил на aleks ivan
    aleks ivan
    Рейтинг: 1936 Любопитно

    Предизборно ли?

    ЖИВОТ за дунавските есетри!! : https://esetri.wwf.bg/
  3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 5466 Неутрално

    А кога ще започне да мие улиците ?

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!




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