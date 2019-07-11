Столичната община ще купи с европари нови електробуси, трамваи и тролейбуси

© Юлия Лазарова

Кметът Йорданка Фандъкова получи подкрепа на днешната сесия на Столичния общински съвет за предложението си да се кандидатства за безвъзмездна помощ от Европейския съюз, която цели повишаване качеството на атмосферния въздух в София.

Целта е да се получат 218 млн. лв. финансиране по оперативна програма "Околна среда" за купуване на нови 82 електрически електробуса, 25 трамвая и 30 тролея.

С тях ще се сменят по-старите дизелови автобуси в градския транспорт, ще се обновят тролейбусните линии №6, 7 и 11. Новите нископодови трамваи, които са предвидени за купуване с евросредства, ще се движат по линии №4 и 18.