"Довеждащ транспорт": Бусчета по четири нови линии от кварталите ще стигат до метрото

Действащата довеждаща автобусна линия Д1 между кварталите "Манастирски ливади" и "Павлово" ще удължи маршрута си за да стига до метростанция "Красно село" и после ще се връща към бул. "Братя Бъкстон". Това бе прието единодушно днес на сесия на Столичния общински съвет по предложение на ГЕРБ-СДС и "Патриоти за София". Не стана ясно защо връзка с третата метролиния не бе предвидена от самото начало на линия Д1, която тръгна на 12 май. Докладите на "Демократична България" и Борис Бонев от "Спаси София" за нови довеждащи линии, включително в жк "Люлин" до метрото, бяха отхвърлени с аргумента, че липсват средства.

Промяната в маршрута на Д1 трябва да се въведе не по-късно от 30 септември. До тази дата трябва да се открие нова допълнителна автобусна линия Д2, която ще е с кръгов, еднопосочен маршрут - от кръстовището ул. "Николай Хрелков"/ул. "Лотос"/ул. "Планиница", метростанция "Горна баня", по ул. "Лотос", надясно по ул. "Гръстниче", наляво по ул. 757, надясно по ул. "Дон", наляво по ул. 646-та до ул. ..Обзор", наляво по ул. "Обзор", наляво по ул. "Тихи кът", надясно по ул. "Каменица", наляво по ул. "Перуника", надясно ул. "Градище", наляво ул. "Планиница" до кръстовището с ул. ..Николай Хрелков"/ул. "Лотос"

Третата допълнителна автобусна линия - ДЗ, е с маршрут кръстовището ул. "Николай Хрелков"/ул. "Лотос"/ул. "Планиница" метростанция "Горна баня", по ул. ..Лотос", наляво по ул. "Перуника", пл. "Горна баня", ул. "Христо Стефчов", надясно по ул. ..Николай Хрелков", надясно бул. "Никола Петков", ул. ..Вечерница", обратно по ул. "Обзор" (по маршрута на автобусна линия № 103) до Кантона и обратно по маршрута до кръстовището бул. "Никола Петков"/ул. "Николай Хрелков", наляво по ул. "Николай Хрелков" до кръстовището ул. "Николай Хрелков"/ул. "Лотос"/ул. "Планиница".

Още една допълнителна автобусна линия - Д4, ще се открие до 30 септември. Тя също ще довежда до метростанция "Горна баня" по следния маршрут: от кръстовището ул. "Николай Хрелков"/ул. "Лотос"/ул. ..Планиница", метростанция "Горна баня", по ул. "Лотос", наляво по ул. "Перуника", пл. "Горна баня", ул. "Христо Стефчов", надясно по ул. "Николай Хрелков" . направо по бул. "Никола Петков", надясно по ул. "Княжевска", обратно и надясно по ул. "Буря" , наляво по ул. "Стефан Пешев", надясно по ул. "Княжевска" , обратно до пл. "Сред село"

От Студентски град през кв. "Витоша" по новата ул. "Филип Кутев" ще се движи допълнителна автобусна линия Д5 със следния маршрут:автобусно обръщателно колело "Студентски град" по ул. "Акад. Стефан Младенов", направо по ул. "Проф. Живко Сталев", "ул. Проф. Крикор Азарян", обратно по ..ул. Едуард Генов", по ул. "Георги Русев", "ул. Проф. д-р Боян Боянов", "ул. Проф. д-р Боян Боянов", "хотел Амбасадор"), надясно по бул. "Симеоновско шосе" наляво включване и надясно по ул. "Асен Разцветников". наляво по ул. "Йордан Стубел", надясно по ул. ..Данаил Крапчев". ул. "Чавдар Мутафов", наляво ул. "Могилата", наляво ул. "Филип Кутев" "ул. Могилата", "ул. Атанас Дуков". "4 РСПБЗН". "бул. Черни връх"), надясно по бул. "Черни връх" МС "Витоша", надясно по ул. "Сребърна" , "Зоопарка", ул. "Могилата", надясно ул. "Чавдар Мутафов", ул. ..Данаил Крапчев". надясно ул. "Иван Пейчев", наляво по ул. "Йордан Стубел", надясно по ул. "Данаил Крапчев", наляво по ул. "Трифон Кунев", надясно по ул. "Емануил Поптодоров", наляво по ул. ..Георги Райчев", надясно по бул. "Симеоновско шосе" и по маршрута си до Студентски град.

Новите довозващи линии ще работят само в делнични дни от 6.30 до 22.30 часа. Интервалите на движение в пиков час ще са 15-20 мин., а по Д4 и до 25 мин.