Кой е Владимир Тодоров?

© Илиан Илиев

"Съвременна българска кухня" е специален проект в "Дневник", който представя 20 от най-добрите готвачи на България и техни рецепти. Всяка седмица в четвъртък ще ви запознаваме с един от готвачите и ще публикуваме първата негова рецепта. В петък, събота и неделя ще излизат още три негови авторски предложения. Рецептите са от книгата на Илиан Илиев "20 български топ готвачи". Тя е издадена от "Кактус" - издателството на Иван Манчев, по-популярен като шеф Манчев (разговор с него четете тук). Книгата е и част от инициативите, с които търговска верига "Метро" отбелязва 20 години от дебюта си на българския пазар.

"In cooking, as in all the arts, simplicity is the sign of perfection"

Curnonsky

Владимир Тодоров е главен готвач в ресторант "Бистрело" и един от най-младите и бързо проспериращи готвачи в България. Започва да работи в професионална кухня едва на 14 години. Родом е от Русе, където завършва Професионалната гимназия по туризъм, и едновременно с обучението работи в раз­лич­ни ресторанти в града.

След гимназията Владимир се записва в HRC Culinary Academy и отново използва всяка възможност, за да трупа опит. По време на стажовете и след това работи в Холандия, Белгия, САЩ и отново в България.

Докато стажува във Вашингтон през 2015, участва в "World chefs salon" – състезанието на Американската кулинарна федерация, и печели златния медал в категорията за студен­ти. През 2016 г. се връща в България и само няколко седмици по-късно вече е "Готвач на България 2016" от Националната кулинарна купа. Участва и в отбора на България на Олимпиадата в Ерфурт.

На въпросите какво го вдъхновява, коя е любимата му подправка и за кого би искал да сготви Владимир отговаря така: "Вдъхновението може да дойде отвсякъде, но може би най-много ме вдъхновяват сезонните и локалните продук­ти, когато са в пика на вкуса си.

Имам две любими подправ­ки: солта, защото раз­ли­ка­та между добро и лошо ястие е щипка сол, и естрагона заради силния му комплексен вкус.

Честно казано, няма такъв човек, за когото да умирам от желание да сготвя, не правя разлика между гостите в ресторанта, дали ще е папата или обикновено семейство, дошло на вечеря, бих им сготвил еднакво хубава храна, защото всеки, който е дошъл в ресторанта, е еднакво важен за мен."

Първата рецепта от Владимир Тодоров за "Не точно шкембе чорба" - вижте тук.