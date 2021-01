Най-близкият до София най-добър бар в света е в Атина

© The Clumsies

Дневник" препубликува текста от списание "Бакхус". Кои са най-добрите ресторанти в България за 2020 г. може да прочетете тук. Още гурме истории - тук.

"Голямата слава не промени The Clumsies. Това е място, което винаги поставя важните неща на първо място - качеството в чашата и чинията, и никога не забравя топлото атинско гостоприемство. Разположен в градска къща в центъра на града, The Clumsies оставя усещането за домашна атмосфера - от залата, в която се чувстваш като в хола, до по-тихата стая отзад, терасата до бара на горния етаж - това е къщата, в която бихте пожелали да живеете. Още повече сега - известният гръцки готвач Атинагор Костакос вече си партнира в кухнята и барът увеличи фокуса си върху представянето на гръцки съставки. Вземете коктейла Oh My Mama, в който съсобствениците и бармани Василис Кирицис и Никос Бакулис ферментират гръцки сорт ябълки, за да направят сайдер, след което го комбинират с ром и подправки. Прецизна, умела работа, но и някак селски и позната също. Подобно на The Clumsies - без значение колко високо лети, винаги се чувства заземен."

Това е визитката на бара, озаглавена "Лети високо", с която е представен в класацията Tоп 50 на най-добрите барове в света за 2020 година. The Clumsies не за първи път е в нея, а през 2019г. беше на шесто място.

Никос Бакулис е на 33 години и е съсобственик в третия най-добър бар в света заедно с още един барман - Василис Кирицис. През 2020 г. The Clumsies се изкачи с три позиции в класацията за най-добрите барове в света до номер три. Има репутация на един от най-експерименталните барове и има собствена лаборатория, с която разширява границите на барманството въобще.

Бакулис намира няколко минути да отговори на въпроси на "Бакхус" няколко дни след обявяването на класацията. Радва се, разбира се, но казва, че цялата "бар сцена" (няма по-подходящо клише по темата) в Атина е на много високо ниво. В топ 50 има още един бар - Baba au Rum, и всичко се развива.

© The Clumsies

На въпроса какво означава да си добър бар през 2020 и да си на ниво най-добър в света Бакулис реагира бързо, че отговорът на този въпрос винаги е лесен и е ясен - първо трябва да правиш това, което обичаш. После продължава с обяснението: за да си добър бар - трябва да си и автентичен, да предлагаш добри напитки, приятна атмосфера.

"Да си човешко място - да не си изкуствен, когато се стремиш към перфектното. Най-важното в бара е да създава настроение, да има забавление, да го усещаш."

Както всяко добро нещо, една съставка не е достатъчна - комбинация от неща е. Бакулис знае и колко важни са детайлите. "Аз пътувам много по света и знам колко важни са детайлите, отличаващите неща. Има много много добри барове, но трябва всичко в тях да е свързано."

Кой е коктейлът, който "подписва" бара (the signature drink) - в момента е Aegean Negroni - той отразява нашето море, усещаш Средиземноморието, обяснява Нико Бакулис. Напитката - синя на цвят - печели и класация за най-добър коктейл в света за 2019г.

Но 2020г. е различна. Корона кризата оставя отпечатък и върху Гърция, и върху излизането на хората.

Новостите в The Clumsies са специално меню, създадено от известния гръцки готвач Атинагорас Костакос. "Имахме храна още от началото, но сега предлагаме по-различни неща" и това ни помага барът да остане отворен и в карантината.

Какво очаквате за 2021?

Кой знае. Никой не знае. Сигурно ще бъде луда година, но няма да се случват все още луди неща като преживявания, смята Бакулис. Нещата все още ще са бавни и някак си свити.

По време на нея силен тласък получава един проект, създаден от екипа преди две години -. Тази компания сега се развива добре, хората поръчват Aegean Negroni или Clumsy Negroni за вкъщи. "Изглежда, че сме знаели за вируса и сме се готвили", шегува се Бакулис.

© The Clumsies

Съставките на Aegean Negroni:

- The Clumsies Old Tom Gin

- Martini Riserva Speciale Ambrato

- Martini Bitter

- Копър

- Диктамос (критски риган)

- Анасон

- Листа от каперси

Time Out magazine го избира за най-добрия коктейл на 2019 г. Оценката е "отличителен, безпогрешно средиземноморски вкус".

© The Clumsies