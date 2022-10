Айсберг в чашата - определени са 50-те най-добри бара в света

© 50 Best

За пръв път в 14-годишната история на класацията "50-те най-добри бара в света", тя се провежда извън Лондон. Гост на церемонията във вторник вечер бе Барселона. Това е и първият случай, в който за най-добър бар е определен такъв извън историческите столици на коктейла - Ню Йорк и Лондон.

Скрит е зад стар хладилник в задната част на непретенциозен магазин за пастърма в модерния квартал "Ел Борн" в Барселона и се нарича "Парадисо"(Paradiso).

Оценката на журито е, че предлага наистина майсторски подход към спийкизи (speakeasy) културата, съчетавайки техника, прецизност и креативност с непоколебимо чувство за забавление. Названието на тези барове води началото си от сухия режим в САЩ през миналия век, когато в тези заведения се е влизало с парола, а отвън не са били разпознаваеми като такива.

Това обяснява и яркия контраст между екстериора и величествения интериор, повлиян от стила на световноизвестния местен архитект Антонио Гауди. Централно място заемат безброй прецизно изработени коктейли, сервирани в необичайни съдове.



© 50 Best

Година след откриването му барът влиза в списъка на тези, които журито набелязва да следи и според сегашната оценка с всяка изминала година "Парадисо" става все по-добър.

Освен победителят, който се издига с две места до първото, в Топ 10 на трета позиция влиза и Sips, както и Two Schmucks, който се издига с четири позиции, за да застане на седма.

Мадридският Salmon Guru е на 15-о място.

И тази година Лондон защитава статута си на коктейлна столица на Европа с общо 5 бара в класацията. Под номер 2 запазва позиция Tayēr + Elementary, Connaught Bar е на осма позиция, а Swift е под номер 30. От Лондон са и някои нови попълнения сред 50-те най-добри - "Мустаците на сатаната" (Satan's Whiskers) под номер 23 и A Bar with Shapes for a Name под номер 37.

Италия е представена с 4 бара - римският Drink Kong под номер 16, миланският 1930 на позиция 35 и новите в Топ 50 Locale Firenze от Флоренция под номер 39 и неаполският L'Antiquario на 46 позиция.

Към атинския The Clumsies (No.19) и Baba Au Rum (No.20) се присъединяват новодошлите сред 50-те - парижкият Line на 31 позиция, а Париж, Лисабон, Осло и Стокхолм имат по един бар в класацията - Little Red Door на 5 позиция, Red Frog на 40, Himkok - на 43, и Lucy's Flower Shop на 49.

Ню Йорк се представя с цели 6 бара - повече от всеки друг град в света, като два от тях са дори в Топ 10 - Double Chicken Please под номер 6 и Katana Kitten, която се издига с едно място до девета позиция. Градът е представен още с Attaboy под номер 22, Overstory на 34 позиция, Dante на 36 позиция и Employees Only на 47.

Най-добрият бар в Южна Америка е поставеният под номер 10 Cartagena's Alquímico. Буенос Айрес е представен с три заведения - Florería Atlántico под номер 18, Tres Monos на 27 и CoChinChina на 42.

Сингапур, Банкок и Хонконг имат по два бара в класацията като сингапурският Jigger & Pony (No.12) е определен и за най-добрия в Азия.

Дубай има три бара в списъка - Zuma под номер 38, който е и най-добрият в Близкия изток и Африка за трета поредна година. Под номер остава 45 Galaxy Bar, а нов на последната позиция в Топ 50 е Bulgari Bar.