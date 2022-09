Welcome to Wrexham: холивудски актьори купиха футболен отбор и заснеха сериал за него

© Disney+ Актьорите Райън Рейнолдс и Роб Макелхени са собственици на отбора от пета английска лига "Рексъм"

Не просто купихме отбор, а инвестирахме в общността в Рексъм.

Важното е не какво се случва на терена, а между хората, подкрепящи отбора.

Това беше една най-страхотните истории за разказване, които някога сме виждали.

През септември 2020 г. американските актьори Роб Макелхени (It's Always Sunny in Philadelphia) и Райън Рейнолдс (Deadpool) изненадаха футболната общественост във Великобритания, като обявиха намерението си да купят уелския клуб "Рексъм" (Wrexham A.F.C), който играе в Националната лига - петото ниво на английския футбол.

Сделката беше завършена през февруари 2021 г. и холивудските звезди станаха собственици на клуба, но по-малко известен факт е, че още от момента на започването на преговорите с борда на директорите на отбора, започва и заснемането на всяка стъпка от процеса с професионални камери. Идеята е да се направи документален сериал за възраждането на "Рексъм", изпаднал в тежка финансова криза, но с вековна история, датираща още от далечната 1864 г., което го прави един от най-старите футболни отбори в света изобщо.

Към днешна дата началото на възхода на "Рексъм" е факт, както вече е факт и напълно готовия документален сериал

, разказващ любопитни подробности за уникалния по холивудски подем на изпадналия на дъното на английския футбол отбор. Като например тази, че двамата актьори дори не се познават до момента, в който започват онлайн преговорите за покупката на клуба, а за пръв път се срещат на живо чак след като тя е финализирана.

Самата поредица вече е достъпна за абонатите на стрийминг платформата Disney+ в България, а малко преди премиерата на

Welcome to Wrexham беше организирана специална международна медийна среща с Райън Рейнолдс и Роб Макелхени, на която от българска страна беше поканен "Дневник".

© Disney+ Рейнолдс и Макелхени на стадиона в Рексъм

Неизбежният въпрос, който сигурно ви е бил задаван милион пъти - защо точно "Рексъм"?

Роб Макелхени: А защо да не е "Рексъм"? (Смеят се.) Искахме да намерим отбор с история, отбор, който има изградена инфраструктура, за да може да расте бързо, но също - най-важното от всичко - искахме да открием общност от фенове, които обичат своя клуб и се отнасят към него с цялото уважение, което заслужава. А ние просто да дойдем и да им помогнем.

Някои хора казват, че сме купили отбора, но ние не го разглеждаме по този начин. По-скоро, че сме инвестирали в него и в общността му, с надеждата да го докараме до по-добро състояние.

Райън Рейнолдс: Самите ние се развиваме много по време на целия този процес. Тоест отговорът на въпроса "Защо точно "Рексъм"?" е нещо, което продължава да еволюира в главите ни и да откриваме все повече възможности и потенциал в този отбор.

Като говорим за общността около клуба, има ли някаква съществена разлика между спортните фенове в Америка и британските футболни запалянковци?

РМ: Аз виждам много повече прилики, отколкото разлики. И мисля, че това беше голяма част от усилията ми в началото - самият аз не бях голям фен на футбола, като в случая имам предвид така наречения в Америка "сокър", но бях много запален фен на американския футбол. И в крайна сметка видях толкова много общи неща между двете игри, не толкова в самите спортове, колкото в хората, които ги поддържат.

Така че всъщност не виждам разлика - във феновете и на двата вида футбол има много страст и любов, особено в общностите от по-бедната класа. Хората, които работят цяла седмица, за да изкарат пари за мача през уикенда, а цените на билетите постоянно се покачват.

© Disney+ Роб Макелхени и Райън Рейнолдс по време на пресконференцията

Как решихте да започнете снимките на документална поредица дори още преди да знаете дали ще се подпише сделката за покупката на клуба? И към кого е насочен най-вече този сериал - към американската публика, която смята, че сокърът е игра за момичета и жени, или за луди европейци? Или към друга публика?

РР: Ще го формулирам така - аз съм публиката. Аз съм перфектният пример за човек, който би гледал Welcome to Wrexham, и започнах това предизвикателство, без реално да имам кой знае какви познания за футбола или дори интерес към него. Но пък имам голяма страст да изграждам неща, да създавам бизнеси, всички онези занимания, които имам извън шоубизнеса - телекомуникационна компания, компания за спортни стоки, маркетингова компания и т.н.

И това с футбола не ми изглеждаше толкова различно - повечето бизнеси са основани на предварително създадени взаимоотношения, на доверие, на почтеност. И приключението ни с "Рексъм" хем е подобно на всичко това, хем изведнъж станах като обсебен от него.

Не само от спорта и от играта, но ме обсеби тази общност около тях, цялата култура около отбора, какво означава той за толкова много хора, че за тях това наистина е въпрос на живот и смърт. Райън Рейнолдс, актьор

Това беше една от най-страстните и страхотни истории за разказване, които някога бях виждал през живота си.

В тийзъра на сериала виждаме как местните хора обсъждат въодушевено, че може би ги чакат най-славните моменти от историята на "Рексъм", ако успеете да донесете успехи за отбора. Тези високи очаквания оказват ли напрежение върху Вас или по-скоро Ви мотивират?

РМ: Със сигурност едновременно и двете! Чувстваме огромна отговорност заради това, че сме инвестирали в този клуб и, като цяло, в този град, и използваме всяка възможност, за да разберем повече за проблемите от хората в него. Имаме много въпроси за задаване към тях, много за наблюдаване, много фенове сами ни търсят, за да ни питат те за нашите планове за бъдещето на отбора им, за да се уверят, че правим всичко това с добри намерения.

РР: Не мисля, че можеш да имаш истинска мотивация, без да си под напрежение. Напрежението е горивото на мотивацията, то е от основно значение за изграждането на всяко едно начинание.

Както знаем в САЩ сокърът все още остава на заден план по отношение на американския футбол. Защо според вас е така и какво бихте направили, за да го промените?

РМ: Надяваме се, че всъщност правим точно това в момента. Голяма част от предизвикателството е да популяризираме не само отбора "Рексъм", но и този спорт като цяло в САЩ.

Нашата гледна точка, имайки предвид с какво се занимаваме професионално, е разказването на историята, сюжетът. Искаме да се уверим, че ще разпространим в Америка богатството от сюжети, които създава европейският футбол, и може би да отворим възможност за хора, които дори не са смятали себе си за спортни фенове или футболни запалянковци, да усетят, че в края на деня никой всъщност не се интересува какво точно се е случило на терена.

А най-вече от това какво се случва между хората, които споделят тази страст помежду си, в тази общност на запалени поддръжници на един отбор, при това с поколения наред. Роб Макелхени, актьор

РР: Европейският футбол се разраства експоненциално в САЩ със или без нас, аз го виждам вече много по-често, нарастват сумите за права за медийно излъчване на мачове, разпродават се изцяло билетите за мачовете в американското първенство по сокър и в мъжката и в женската лига. Същото се случва и в Канада.

Как самите играчи от отбора на "Рексъм" възприеха идеята, че ще участват в сериал, който ще се излъчи в голяма стрийминг платформа?

РМ: Хубав въпрос. Ние много внимавахме с това, защото искахме да сме съвсем сигурни, че няма да подкопаем успеха на отбора, като разположим камери наоколо. Хубавата новина е, че голяма част от тези млади хора бяха наясно, че така или иначе са изложени на показ, заради начина, по който работи съвременната култура.

Но извън това ние попитахме всеки един от играчите, предупредихме ги, че ще има камери, които ще ги снимат постоянно, но никой не е длъжен да говори пред камерата, ако не иска. Както и да ни даде знак във всеки един момент, в който се почувства неудобно от нея, а ние ще измислим начин да не го включваме в материала.

Много от играчите помолиха да не включваме кадри със семействата им. И ние страшно внимавахме за всичко това и говорихме с тях постоянно на тази тема.

Когато тръгне сериала по Disney+, той със сигурност ще привлече световно внимание към футболния отбор и към града Рексъм. По какъв начин се надявате тази популярност да помогне на клуба и на хората в града?

РР: Мисля, че те вече станаха доста специални, всички в града страшно се вълнуват да видят тяхното родно място под прожекторите на световната сцена. Дори само в социалните мрежи забелязах, че хора препубликуват снимки на билбордове от града за шоуто Welcome To Wrexham. Това би трябвало да е доста сюрреалистично изживяване за тях.

Аз съм от Ванкувър, Канада, който е доста по-голям град и с повече жители от Рексъм, но дори аз все още изпитвам това чувство, когато видя някъде да се говори и пише за Ванкувър, или да се спомене в някоя песен, някъде по света. Получавам внезапен изблик на гордост. Мисля, че нещо подобно в момента преживява общността в Рексъм. И ние сме заедно с тях в това пътуване.

Нямаме представа докъде ще стигне тази история, самите ние стоим и наблюдаваме с интерес. Очевидно предишния сезон за клуба беше голям успех, дори само заради изграждането и израстването на отбора, но за следващия сезон всички карти са на масата и за всички нас е голямо напрежение какво ще се случи, в най-добрия смисъл на думата.

Какъв е дългосрочният план, който имате за "Рексъм" - Висша лига, Шампионска лига? Имате ли някакви мечтани съперници, като Реал Мадрид или Байерн Мюнхен например? Има ли конкретни играчи, които си мечтаете да играят за "Рексъм" по пътя на Вашите цели?

РМ: Разбира се! Така и никога не разбрах напълно хората, които ни казваха, когато се захванахме с това: "Добре, ще успеете да минете един-два пъти в по-горна лига, но това ще Ви бъде таванът. Няма начин да успеете да стигнете до Висшата лига." Това не успях да го разбера.

В крайна сметка ние имаме големи мечти - да, може би ще ни отнеме доста време, докато ги постигнем, но мисля, че имаме инфраструктурата да се изкачваме нагоре в класирането и не знам защо бихме го правили, ако не вярвахме истински в това. Така че в крайна сметка ще стигнем момента, в който ще играем срещу най-добрите и ще се състезаваме с най-силните в света.

Документалната поредица Welcome to Wrexham вече е налична за гледане в Disney+.