Лакиша Бенджамин: Музиката е най-добрият начин за предаване на важни послания

© Elizabeth Leitzell Лакеша Бенджамин

"Музиката ми дава всичко, от което имам нужда. Тя е моето призвание и не мога да си представя да правя нещо друго".

Това каза пред "Дневник" Лакиша Бенджамин, която ще бъде една от звездите на фестивала A to JazZ 2023. Намираме я в Ню Йорк, където се подготвя за пътуването си към България. Бенджамин свири на саксофон, смесва традиционен джаз с хип-хоп и соул и е сред най-нашумелите артисти в момента. През годините е работила с изпълнители като Стиви Уондър, Алиша Кийс, Крисчън Макбрайд и Грегъри Потър.

Първият й досег с джаза е в гимназията LaGuardia в Ню Йорк, където се явява на прослушване пред самия Боб Стюарт. Изпълнява Yardbird Suite на Чарли Паркър, а Стюарт е впечатлен и й казва, че звучи страхотно. Преди това Лакиша Бенджамин свири основно в регетон банди и именно Стюарт е този, който я насочва към джаз музиката. Дава й списък с музиканти, които да слуша и така тя се докосва до творечството на Чарлз Мингъс, Дюк Елингтън, Сони Ролинс и Джон Колтрейн. Те се превръщат в артистите, които я вдъхновяват през годините.

Бенджамин продължава обучението си в университета The New School в Ню Йорк при Гари Барц и Били Харпър. Започва да композира музика и да пише текстове още от 13-годишна, но чак на 30 издава първия си албум Retox. Една от най-важните години в кариерата й е 2018 г., когато издава втория си албум Rise Up и създава групата Soul Squad.

© Elizabeth Leitzell

Тази година тя издаде албума Phoenix, който ще представи на A to JazZ 2023. Вдъхновен е от пандемията и от лично преживяване на Лакиша Бенджамин - катастрофа през 2021 г., след която едвам оцелява.

"Исках да създам албум, който среща хората там, където се намират в реално време. Той отразява времето, в което живеем физически, духовно и емоционално. Не винаги можете да контролирате обстоятелствата, при които създавате изкуство. Но можете да направите така, че то да е силно емоционално и да разказва история, която да докосне слушателя. Phoenix е вдъхновен от съвременни теми като пандемията и расовата несправедливост. И също така е свързан с автомобилна катастрофа, след която оцелях през 2021 г.", разказва Лакиша Бенджамин.



Социалните послания са важна линия в творчеството на Бенджамин. Още едно доказателство за това е, че по албума Phoenix тя работи заедно с американската активистка за граждански права Анджела Дейвис.

"Мисля, че музиката е най-добрият начин за общуване и най-добрият начин за предаване на важни послания. Това не е целият смисъл на моята музика, но е голяма част от нея", казва Бенджамин.



Музика от Phoenix, както и други хитове на Лакиша Бенджамин, ще прозвучат в последната фестивална вечер на A to JazZ 2023. Тази година фестивалът ще се проведе в рамките на четири вечери, а Бенджамин ще излезе на сцената на 9 юли. Цялата програма на A to JazZ 2023 можете да разгледате тук.