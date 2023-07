A to JazZ тази вечер: Джудит Хил, която иска музиката да събужда света

© Pinterest Джудит Хил

"Музиката ми дава достъп до духовния свят на хората. Позволява ми да усетя нещата, които са истински, въпреки че светът около мен е изпълнен с толкова много лъжи".

Това каза пред "Дневник" американската певица и автор на песни Джудит Хил, която ще се качи тази вечер на сцената на фестивала A to JazZ. Тя е един от малкото изпълнители, които могат да се похвалят, че са работили със звезди като Майкъл Джексън, Елтън Джон, Принс и Джон Леджънд. Творчеството й смесва R&B през фънк и хип-хоп до джаз и госпъл.

Джудит Хил се ражда на 6 май 1984 г. в Лос Анджелис, Калифорния в семейството на пианистката Мичико Хил и фънк изпълнителя Пий Уи Хил. Докато расте слуша много госпъл и соул албуми, които я вдъхновяват да напише първата си песен, когато е само на четири години. Арета Франклин и Лорън Хил са изпълнителите, за които тя казва, че са били най-голямото й вдъхновение.

Опера, балет, рок и много джаз: кои фестивали да не пропуснете през лято 2023

Хил завършва музикална композиция в американския университет Биола, след което съдбата я отвежда в Европа. Тя идва във Франция, за да се присъедини към турнетата на френската суперзвезда Мишел Полнареф. След завръщането си в Щатите, Хил получава възможността да работи с Майкъл Джексън, защото е избрана за дуетен партньор в последното му турне, което остава нереализирано. Техните репетиции и съвместно изпълнение на песента I just can't stop loving you остават увековечени в документалния филм This is it.

През 2009 г. Джудит Хил приковава вниманието на целия свят с изпълнението си по време на възпоменателната служба на Джексън в Staples Center.

"Майкъл Джексън беше напълно фокусиран върху собствената си честота и това беше заразително. Наистина беше вдъхновяващо да видя някой, който вярва толкова силно в собствената си мисия и послание и да го проявява до такава степен", казва Хил за работата си с Джексън.



© A to JazZ festival Джудит Хил

Освен с Майкъл Джексън тя има възможността да работи и с друга голяма звезда - Принс. Дебютният й албум Back in time, който разказва за детството на Хил и златната ера на фънк и соул музиката, е продуциран от самия kehf. След това музикантът се превръща в неин ментор и приятел.

"От Принс научих много за аранжиментите на песните и затова как да се уверя, че създавам музика, която звучи добре на сцената", разказва Хил за работата си с Принс.



В рамките на A to JazZ Джудит Хил ще представи третия си студиен албум Baby, I'm Hollywood, издаден преди година. В него тя представя Холивуд като жена, която винаги оцелява и продължава напред, независимо от това какво й се случва.

"Холивуд за мен е символ на болка, но и на вдъхновение. Голяма част от света го свързва с развлеченията, но той също така те учи да преодоляваш трудностите и да устояваш на всичко", разказва Джудит Хил.



Възходът на Хил към славата е разказан в спечелилия "Оскар" документален филм 20 Feet from Stardom, който й носи награда "Грами" за приноса й в саундтрака на филма. Но въпреки наградите и възможността да работи с много големи звезди, Джудит Хил е здраво стъпила на земята и вярва, че музиката не е просто развлечение:

"Моето послание към света е да чувства. Често пъти използваме музиката като начин да избягаме от реаността или да се разсеем. Но когато хората слушат музиката ми, искам те да чувстват дълбоко й послание и да се събуждат... а не да се отделят от света, който ги заобикаля", казва Хил.



Джудит Хил ще се качи тази вечер на сцената на A to JazZ и казва, че няма търпение да се срещне с българските си почитатели.

Цялата програма на фестивала можете да разгледате тук.