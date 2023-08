Вихрен Георгиев, фотограф: Искам хората да се усмихват повече

© Александра Костова Вихрен Георгиев

В продължение вече на 10 години той показва различните хора на София - усмихнати, цветни, често бедни и тъжни. Вихрен Георгиев успява да улови променящите се лица на града и ни ги показва в страницата People of Sofia, която създава през 2013 г. Той е автор на книгите "Хората на София / People of Sofia" и "Жените на София / Women of Sofia".

Освен хората, с които случайно се разминава, напоследък фотографът ни представя и все повече проекти с кауза. Чрез фотографиите си той ни показва онези, които често остават в сянка - младите майки, хората с редки болести и други групи от обществото, за които знаем, че съществуват, но предпочитаме да не говорим. "Дневник" разговаря с Вихрен Георгиев за каузите, фотографията, как се променят хората и как се променя самият той докато снима.

Как изглеждат хората на София през Вашия обектив?

- Хората на София са много различни и не могат да бъдат описани с една дума. Има тъжни, има весели и щастливи, има усмихнати и тъжни, има арогантни, има културни и възпитани, има непокисти, има и много бедни. Последното всъщност важи за всички хора в България. В чужбина също има хора с проблеми, но те са някак по-поддържани, усмихнати и щастливи. Проблемите не са изписани на лицата им, така както е у нас. И според мен това е основният проблем - хората в България са много бедни и се сблъскват с непрестанни битови проблеми, които ги изяждат. Когато си беден, не можеш да мислиш за култура и изкуство. Не можеш дори да се развиваш като човек, при положение, че мислиш дали ще имаш какво да дадеш на детето за училище, ще можеш ли да си платиш тока. Как този човек да мисли за дрехи, да се поддържа, да изглежда добре, да седне на спокойствие и да се порадва на града или на другите хора? Как да го направиш, когато в главата си имаш толкова битовизми и проблеми, които трябва да решаваш? Тази угриженост много си личи по лицата на хората у нас.

Между другото, много обичам да снимам хората в трамвая, защото и аз съм същия като тях - сядам в трамвая и не забелязвам нищо, а започвам да си мисля някакви неща. Това са минути, в които ти се придвижваш и си почиваш от работата, от другите хора. Виждам хората колко са замислени и угрижени и няма ведрината, която искам да виждам в хората. Искам да се усмихват повече.

Как се промениха хората през годините според Вас?

- Не знам доколко моите наблюдения са меродавни и статистически издържани, но забелязвам повече грубост в хората, станали са по-егоистични. Може би го е имало и преди, но не толкова явно. Хората като че ли са станали по-груби, неуважителни и невъзпитани, а за мен възпитанието е много важно. Когато човек е на обществено място с други хора, най-малкото, което може да направи, е да се държи възпитано. Това е минимум, защото ние сме общество, общност, а не животни, макар че и при тях има правила. Забелязвам, че ние все по-малко зачитаме правилата, правото на другия, отказваме се дори да се държим възпитано, което е много лошо, защото това са базисни неща за едно общество.

Същевременно забелязвам, че и младите хора са много по-глобални. Те мислят глобално и осъзнават, че например тази история с пилона на Рожен, е толкова маловажна за тяхното развитие. Националната принадлежност е много важна, но тя допълва света, а не е основополагаща за неговото възприемане.

© Вихрен Георгиев/People of Sofia "Вече 60 години заедно"

Как се променяте Вие докато снимате?

- Мисленето ми се променя. Погледът ми също и вече се спира на по-различни неща. Преди бях много краен като човек - виждах в черно и бяло, без нюанси. Когато започнах да правя People of Sofia, станах много по-разбиращ хората. Срещайки се с тях, тази крайност изчезна и започнаха да се появяват нюансите. Това не означава, че ще харесам даден човек, но ще го разбера и ще намеря причините защо е направил дадено нещо. Това е ценното за мен - че станах разбиращ хората, въпреки че много ме изморява, защото поемам тяхната енергията. Случва се да мисля за някои истории с дни и седмици, дори са сънувам някои, да не ми излизат дълго от главата.

От друга страна, моята цел винаги е била да показвам добрите примери и хора, положителните истории, които да ни обединяват и сплотяват, да ни правят емпатични към другите хора и в този смисъл социалните теми ми стават все по-важни. Мисля, че когато имаш някакъв вид популярност, ти трябва да се стараеш да допринасяш с нещо за обществото. Събираме харесвания в социалните мрежи, но какво ще правим с тях? Трябва да даваме. Когато хората ти дават подкрепа и внимание, трябва и ти да дадеш нещо. Поне това са моите разбирания.

Ние имаме една огромна съпротива от пропагандата на партии като Възраждане, например. До такава степен искат да ни изкривят мисленето и отношението към хората, че според мен трябва да им се противопоставяме постоянно. Всеки според възможностите си, точно с тяхното постоянство, с което го правят и те. Всичко това е като една мъгла, която ние трябва да разсеем, за да се покаже слънцето. Аз виждам това разсейване през каузите и добрите примери.

Кои каузи са Ви оставили най-голям отпечатък?

- Напоследък за мен е наистина важно да правя такива проекти и да представям хора, на които трябва да им се помага и да им се обръща внимание, защото те са невидими в масовото пространство. Първият ми по-значителен социален проект, който е личен е в подкрепа на малкия бизнес по време на Ковид-19. Занимавал съм се с малък бизнес много години и знам колко е трудно в България да си печеливш, ако имаш малко магазинче, ресторантче, какъвто и да е малък обект за търговия или умения. Тогава снимах над 80 такива малки бизнеси от всякакви сфери, за да ги направя по-видими за повече хора и с надеждата да преодолеят този труден за тях период.

Много важна за мен е и каузата с младите майки, която е много интересна, отдавна исках да ги снимам и да разкажа историите им. Това са едни невидими момичета, родили под 18 годишна възраст, за които чуваме, но всъщност не знаем кои са те и как живеят. Направих проекта с помощта на Национален фонд "Култура" и беше много трудно. По едно време исках да се откажа и да им върна парите, защото не можех да намеря никой да застане с лицето си. Но така се случиха нещата, че срещнах прекрасни хора, които ми помогнаха за проекта - като прекрасната Радосвета Стаменкова от Българска асоциация за семейно планиране и чудесния доктор Красимир Романов. Този проект даде един цялостен поглед върху този проблем и хората успяха да видят как живеят тези момичета, както и хората, които работят по феномена Деца раждат деца. Направихме ги видими и това е ценно за мен, заформи се доста голяма дискусия в страницата, проекта придоби голяма популярност.

Другият ми много любим проект е за бащинството. Там фокусът беше много детайлен и представяше гледната точка на бащите. Аз бях очарован, защото в началото имаше едно противоречие с мен самия, тъй като самия аз съм израснал без баща и мисля, че българите не възпитаваме добре децата си поради много причини. Говорейки с бащите, аз си промених мнението и си казах, че има светлина. Хората отново можеха да видят различни гледни точки. Скоро пък ще правя проект съвместно с Европейската комисия в България за хора, които са се преквалифицирали и са променили коренно работата си.

Аз обичам да правя такива смислени неща. Имам и много леки истории, разбира се, обичам и такива, но все повече ми се правят неща, които да ни надграждат като общество.

​​​​​​​Има определени групи от обществото, за които не се говори, а те имат нужда от подкрепа. По този начин се възпитава и емпатия към различните, защото ние в крайна сметка не сме еднакви.

Емпатията се развива, когато виждаш различните хора от теб самия, запознаваш се с историите им, как живеят, как се справят с живота, да ги разбереш.

Най-ценни за мен са две неща. Бих искал да вдъхновявам хората и мисля, че съм го направил и продължавам да го правя. Другото е да оставяме спомени в хората. Това са двете неща, които ще останат след нас. Това, което правя, оставя спомени. Историите остават и живеят в мислите на четящия ги. Срещам се с хора, които може би иначе нямаше да срещна, други пък често ми споделят колко се е запечатала някоя история, която са прочели в страницата.

Извън социалните проекти, по които работите, говорите ли си с другите хора, които снимате?

- Колкото и да звучи странно, всъщност аз съм много притеснителен човек и трудно заговарям хората. Дори приемам това като вид агресия - да отида при някого и да наруша личното му пространство като го питам дали иска да го снимам. Това не е моят начин, въпреки че коренно противоречи на фотографията, защото при нея трябва да си в контакт с другия, тя е двустранен процес. А от друга страна, ако питам някого дали мога да го снимам, то хората постоянно ми отказват. Според мен това донякъде е свързано с менталността на българина, който си казва: Този сега за какво ще ме снима, какво ще иска? Сега не изглеждам добре, не съм си облякла новата рокля и все от този род. Това си е типична наша черта, която пак според мен е свързана с бедността, за която споменах. Човек знае, че може да изглежда по-добре, но няма време и възможност, а не че не иска. Това притеснение, тази мнителност си имат обяснение, а не са каприз. Има и случаи, в които хората говорят, откриват се един вид, но в даден момент казват: Това не го пиши, другото не го пиши - имаме вкоренено това да ни е срам, какво ще си кажат хората, ако прочетат нещо прекалено интимно или не толкова положително нещо от живота ни. Разбира се, извън конкретни проекти, в страницата се появяват и разказват историите си различни хора от всякакви сфери на обществения живот - за 10 години са хиляди.

© Вихрен Георгиев/People of Sofia Славка, която е част от проекта "Младите майки". Ражда първото си дете на 17 години.

Имате ли любимо място за снимане?

- Местата се променят, но предпочитам по-централните, защото всички хора идват в центъра. По-лесно е и си по-незабележим, което е много важно за мен - да не ме фиксират преди да ги снимам. Когато човек те види с фотоапарата, веднага се променя и не е същото.

Как успявате да бъдете незабележим?

- Понякога се преструвам, че снимам някое дърво, пък всъщност снимам човек. Има си трикове, които са малко подли и след това се чувствам сякаш съм излъгал хората. Най-основното е, че се стремя да видя човек преди той да ме е забелязал. И не се крия по храстите, държа да отбележа. :)

Освен People of Sofia, Вие поддържате и страницата Sofia in Details, където публикувате снимки не на хора, а на сгради. Как решихте да я създадете?

- Тя се появи малко след People of Sofia, някак да затворя кръга - от една страна хората, а от друга заобикалящата ги среда. Правех тази страница с голямо желание, но спрях да я поддържам активно, защото, от една страна 8 - 9 години да снимаш едно и също става малко скучно, София не е толкова динамично и кардинално променящ се град, а от друга - смятам за неетично да представям София по красив начин, при положение че това е един един изключително зле управляван град. Не мога да си затварям очите пред всичките лоши неща и безобразия, които стават в столицата. Има хора, които казват колко се променя столицата ни, колко нови неща се били направили. Да, така е, но тук въпросът не е в това, а как се правят, колко още, и по колко много по-добър начин можеше да се направи. Дори съм решил преди кметските избори да обърна специално внимание на грозотата и лошото управление на София, даже мислех да направя една рубрика 100 метра, в която да покачвам как няма 100 м от една улица в София, където да няма нещо дефектно. Тези неща трябва да се показват, а не да се игнорират. Показваш колко е хубав Народния театър - да, но какво от това? Ние не живеем там, а ходим по улиците. От тази гледна точка спрях да се занимавам толкова активно с тази страница, защото имам конфликт със себе си, а и вече има достатъчно на брой кадри - да продължавам да снимам едни и същи цветни картички, само защото хората ги харесват не ми е предизвикателно.

Ако искаш да помагаш, много по-ценно е да показваш недостатъците, за да могат те да се променят.

От една страна, хората да осъзнават, че това не е редно, да им дадеш някакви критерии, които да имаме, а от друга страна от общината да вземат някакви мерки.

Каква е разликата между това да снимаш хора и сгради?

- Да направиш хубави градски снимки, подчертавам хубава, е трудно и е свързано с метеорологичните условия, с техниката, със светлината, с усета за композиция. Трябва да имаш много време, защото понякога се налага да чакаш с часове, а аз нямам такова време. Преди имах повече, но сега не е така. Ако снимам някоя сграда, аз не искам просто да я щракна, а да я снимам качествено.

Да снимаш хора също не е лесно, но пък за мен не е трудно, защото при мен нещата стават импулсивно и случайно, и някак се получават без особени усилия от моя страна. При стрийт фотографията често чакаш нещо да се случи, но аз много рядко стоя. При мен се случва в движение, просто гледам хората и се "намираме".

Фотографията много лъже, тя е измамно изкуство, защото една снимка е една петстотна от секундата. Обаче когато видиш човек, ти може да си говориш с него един час. Как тогава с една снимка да покажеш този човек - всичките му състояния и емоции, това, което си видял и ти е предал? Лично за мен е важно да предам моята представа за човека, как аз съм го видял. Това е малко като с рисуването - застава модела и ти го рисуваш според твоя си начин на рисуване. Смятам, че затова има различни фотографи - един те снима по определен начин, аз ще видя същия човек по съвсем друг. Хората дават пари да ги снимат известни фотографи и това не е случайно, а защото всеки фотограф има различен поглед, различно мислене и философия, които изразява чрез даден кадър. За мен е важно да покажа това, което аз съм видял, разбира се с нужното уважение към човека и с ясното съзнание, че аз държа той да се хареса. Щом човек се е съгласил да застане да го снимам и ако не се хареса, за мен не е ок.

Кога започнахте да снимате?

- Започнах още като ученик с лентов фотоапарат. Беше ми много интересен като уред и механизъм. Запалих се и се записах в кръжок по фотография. Започнах да снимам и си направих дори собствена лаборатория в малкото ни мазе. След това животът ме поде, дойдох в София, трябваше да изкарвам пари, дори и един ден да не работех, не беше добре и ми се отразяваше. Не снимах доста години, имах около 15 години пауза, докато се стабилизарам финансово. След това започнах да снимам съвсем неангажирано, като хоби, върна ми се онази страст от ученическите години. Един приятел случайно си продаде фотоапарата, намерих си и качествен обектив втора ръка. Точно тогава започнаха протестите срещу Орешарски и аз като един буден гражданин бях всяка вечер там. От работа ходех директно на протестите. Снимам хората, вечерта се прибирам и обработвам снимки, лягам към 12-1, ставам в 5 за работа и така изкарах протестите почти всеки ден, докато продължиха. Съвсем случайно направих People of Sofia. Беше много импулсивно. Качих снимките само от София, които бях правил през годините. Винаги ми е било интересно да снимам хора, а не сгради и забележителности, дори в чужбина. След като направих страницата, то стана вече и като отговорност. Хората харесаха снимките, аз се зарадвах и стана като една малка общност.

Има ли ден, в който не снимате?

- Има не дни, а дори седмици, в които не снимам. Аз съм човек на настроенията и емоциите си. Важно е да се чувствам добре, за да снимам. Има го и обратното - много пъти съм си казвал, че излизам, ще обикалям и ще направя много готини снимки и накрая не правя нито една. При мен нещата се случват много импулсивно, непринудено и непредвидено.

© Вихрен Георгиев/People of Sofia Хадаятуллах Абдулкадер от Афганистан, инженер по образование и оцелял от камиона ковчег, открит при село Локорско на 17.02.2023 г. Оцелява като по чудо и прекарва тридесет дни в кома.

Какъв човек сте отвъд фотографията?

- Може би съм станал по-мълчалив, защото ми е писнало да обяснявам едни и същи неща. Да вземем за пример пропагандата - да убеждаваме, че Путин е военнопрестъпник и в него няма нищо човешко. Всички тези неща, с които се сблъскваме във "Фейсбук", как го хвалят - на мен вече ми е досадно да убеждавам хората, че това не е вярно. Осъзнавам, че хората много трудно си променят мнението, не се вслушват в разума. Имат един калъп и циклят в него. Това ли е животът - да зациклиш в едно нещо и да си като кон с капаци? Нали трябва да мислим, да разсъждаваме.

Интересно е, че четем книги, гледаме филми. Примерно в един филм можеш да видиш много хубава история, в която хората общуват, случват им се различни неща, променят си мнението, отношението, получават житейски уроци. Или пък някой как от чистач е станал космонавт, какви усилия е положил по целия си път - виждаме някакво развитие, надграждане. Казваме си, че това е много хубав филм, изпитваме емоции като смях или плач, но защо не си взимаме поуки от тези неща? Когато прочетеш някоя хубава книга, която те е разтърсила и вдъхновила, защо не може да промениш зациклянето? Всичко толкова се елементизира. В този смисъл, ставам скучен човек и гледам да си мълча. Започваш да виждаш, че много неща нямат смисъл и не са важни. Мисля много за това, което правя.

Скрито от страницата остава, че аз много се ядосвам на коментари и неразбирането от страна на хората. Те гледат, а не виждат и това много ме ядосва. Знам коя снимка ще предизвика омраза и съм много подготвен, при мен такива коментари стоят една секунда. Между другото, дори една от ролите на медиите е да модерират коментарите. Това отнема време, но трябва да се прави, защото един като се помести, става лавинообразно и така се изкривява общественото мнение. Това са едни тролове, които обикновено са малка групичка, но като се натрупат 50 коментара например и ти приемаш, че това е нормално, а то не е. А това са едни хора, чиято единствена работа е да плюят. Нормалните хора не се занимават с такива неща. Те харесват публикацията например, прочитат текста, казват си, че това е хубаво и отиват да четат друго. И остават лошите хора, които пишат непрестанно и навсякъде. Аз дори много рядко чета коментари на други места. Знам, че е модерно да се чете и да се отговаря, но за мен беше модерно преди няколко години. Това също е работа. Както ми е работа да снимам един човек и да разкажа историята му, така ми е работа да не оставям да плюят върху труда ми и човека, когото съм снимал. Това е другата половина от работата ми. Когато оставиш да оплюят нещо хубаво, ти плюеш върху себе си. Трябва да уважаваме труда си.

Какво мразят хората?

- Мразят гейовете, украинците, Америка, ромите, младите майки, мразят деликатните и възпитани хора, списъкът е дълъг. Хората са много объркани, изобщо ние сме едно много объркано общество. Ние не можахме да се справим с постокомунистическия преход. По времето на комунизма живяхме в едно много спокойно общество, в което партията мисли за всички. Единственото, което трябваше да правиш, е да ходиш на работа, вечер да се наядеш, да набиеш децата, да се напиеш, да си легнеш и на другия ден всичко отначало - за другото мислеше партията. След като комунизмът падна, ние изведнъж се оказахме в едно свободно общество, което отново трябва да изградиш, да върнеш всички ценности и етични норми, които комунизмът е убил.

Другите бивши комунистически държави имаха много ярка интелигенция и дисиденти, които показаха пътя и зададоха забравените за едно общество етични норми. Докато тук, ние нямахме такива. Нашата интелигенция за съжаление се оказа много продажна, мълчалива и тиха, старае се да бъде близо до властта и няма глас. И ние си останахме объркани. Изведнъж се оказахме от едно в друго и се чудехме какво да направим. Комунистите се възползваха от това и ние все още сме между старото и новото, незнаещите накъде да поемем.

Затова искам да правя неща, които могат да помогнат на обществото.

Много е важно да се изграждат критерии, защото ако нямаш такива, можеш да се помислиш за всичко. Ние живеем в общество, в което критериите са много ниски.

Критериите на комунизма бяха много ниски и след това не ни научиха на по-високи. Много не полагат усилия дори да се научат. А трябва да умеем да правим разлика между това кое е хубаво и кое не. Винаги съм казвал, че когато ходим по улицата, не обиждаме хората. Защо трябва да го правиш в социалните мрежи? Ясно е, че е по-лесно, но каква е целта?

За какво мечтаете? Оптимист ли сте за нещо?

- Човек с годините може би не става по-голям оптимист. Аз се чувствам патриот, но не да ходя да вея знамена и да гледам паради. А патриот от гледна точка на това, че искам хората да живеят добре. И за мен това е истинският патриотизъм - когато искаш хората около теб да живеят добре, да имат достатъчно пари, да не мислят дали имат хляб, да имат възможност да се грижат за себе си. От тази гледна точка не знам дали съм оптимист, защото от толкова години сме все оптимисти, ходим на протести, все се оправяме и все не става. Важно е да полагаш усилия всеки ден и нещо да правиш. Имаш ли сили да го правиш, значи може би си оптимист, защото опитваш да променяш нещо, надяваш се, че променяш нещо.