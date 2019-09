Тийнейджърите днес – докъде ги докарахме

Тъкмо излязла от клиника за лекуване на зависимости 17-годишна, трансджендър приятелката й, съученичката им, която открива секса и лайв чатовете с непознати мъже, агресивен футболист, Барби стил мажоретка. Героите на приключилия в началото на юли първи сезон на сериала "Еуфория" (продукция на HBO, автор Сам Левинсън, сред продуцентите е хип-хоп звездата Drake) са въздействащо изградени образи, идващи без цензура директно от тъмния свят на тийнейджърите.

Още с пилотния си епизод сериалът пожъна огромен успех, който се дължи не само на кинематографичните му качества, сюжетни линии, актьорски състав и талант, а на усещането, че обрисува честно,

откровено и сурово бурния и емоционален период, през който минават подрастващите деца

(главната героиня в него е доскорошната тийн звезда Зендая / "Спайдър мен: Завръщането", "Великият шоумен", която въплъщава промяната и прехода между дете и възрастен). Американската продукция е базирана на израелски едноименен сериал, може да бъде гледана от всяка част на света и да представи, макар и в крайност – скритото и явното проявление на тийнейджърството днес, състоящо се от зависимости, страхове, социални мрежи. Сериал-обучение, стрес и домашно - за родителите, но може би не и за техните деца. За онова, което може да ги връхлети. Или за което не подозирате.

Защото, ако не са разбрали, родителите трябва да научат. Първо, че за дни детето им сякаш се подменя с друго. Че трябва да започнат да изучават изкуството на разговора и златните фрази между крайните "да" и "не", какво значи да си куул. Тяхното поведение и реакции са ключови за въздействие и пример върху децата, дори и никое от тях да не достигне до крайните перипетии. Трябва да научат и куп други нови неща, като например видовете социални мрежи.

Днес повече отвсякога българските тийнейджъри имат досег с целия свят, който техните родители не са имали – интернет, класическите и социалните медии ги доближават все повече до предизвикателствата на епохата 2.0, поп културата и теориите за успешен живот и реализация. Те се опитват да се справят със

селектирането на гигантско количество информация, да различават кой от всички модели на поведение и външен вид им приляга,

докато се справят с водовъртежа на хормоните и оцеляването сред себеподобните. И те се учат – как да живеят и да вземат решения в свят, в който има от всичко по много – канали за изразяване, технологии, вредни вещества, добри и лоши възможности.

Поддават ли се повече на вредни влияния? Можем ли да ги предпазим? Работят ли забраните? "По-зле" ли са тийнейджърите сега от времето, в което родителите им са преминали през пубертета? Всички ли са "зле", или всъщност The Kids Are All Right (* по едноименния филм)? Какво се случва в душата им?

Във второто издание на специалния ни проект "Тийнейджърът вкъщи" в партньорство с дермокозметична марка BIODERMA говорят родителите.

Поканихме представители на няколко семейства, за да поговорят за това какво се случва с децата им през този определен от тях като "специфичен период".

Някъде там – между поставянето на границите, определянето на вечерния час и как така ще излезеш с тази къса пола – се случва майките и бащите да се чувстват като провалени родители.

Объркани и безмълвни поотделно, те обаче откриват, че не са сами в "провала" си.

В рамките на пет разговора по различни теми ще ви представим какво открито разказаха няколко родители. Те споделят кои са техните начини за периода "тийнейджърство".

Защото родителите също има нужда от подкрепа, за да минат през него.

Събеседниците ни:

Жюстин Томс

Майка е на три деца – "тийнейджър на 18, който ми дава успокоение, че нещата преминават в един момент; един върл тийнейджър на 13 – дъщеря ми, и дете на 10 години". Признава, че в родителството няма да се справи без съпруга си - "предизвикателството три не бих могла да преживея сама".

Ръководи от над 20 години агенция за дигитален маркетинг, занимава се с бизнес и преподаване в НБУ, СофтУни или с "четене, предприемачество, зелени неща".

Жанета Пенева

Майка на дъщеря на 14 години. Отглежда я сама – с баща й се разделят, когато детето е в детската градина. Казва, че с него са много добри приятели - "обичаме се много, но това не значи, че трябва да живеем под един покрив, да обичаш някого и да живееш с него са две различни неща". Успяват да се справят двете, правят всичко заедно и са най-добри приятелки.

По образование архитект, но работи като художник.

Марин Бодаков

Определя се като вестникар във всичко – журналист в "К" и щатен преподавател по журналистика в Софийския университет, поет. Баща на две момичета с разлика от почти 9 години – в 11-и и във 2-ри клас. "Не съм сигурен доколко е честно да твърдя, че имам само две деца, тъй като и студентите са мои деца", казва Бодаков, според когото ставаме свидетели на безкраен тийнейджърски период, който приключва може би с получаването на бакалавърска степен. "Наблюдавам го през последните 15 години – все повече юношеството на момчетата се проточва до трети-четвърти курс. Знам, че натъжавам родителите на момчета. Слава Богу, аз съм помазан да имам само дъщери. Засега."

Иван Паунчев

С две деца – момиче на 9 години и момче на 14 години. Макар момчето му тъкмо да навлиза в тийнейджърството, той споделя, че със съпругата му определено минават през особен период. Засега успяват да лавират, да са близо до него, да са гъвкави и да се опитват да го разбират. "Също така успяваме да си наложим и нашите виждания – мисля, че донякъде е нормално, той трябва да вижда и усеща какво мислим и дали сме съгласни с това, което се обсъжда като проблем за периода."

Зъботехник.

Николай Неделчев

Баща на двама тийнейджъри, които тъкмо навършват 15 и 16 години, като двамата имат по-малко от календарна година разлика. По-малкият вече е с височина 192 см, а големият – 190 см. Юноши в тела на възрастни. Разделен със съпругата си.

Изпълнителен директор на една от най-големите маркетинг и рекламни агенции в България - Publicis Groupe, колекционер.