Разбирате ли какво говорят децата ви (речник)

Зорница Христова е преводач от английски език и съсобственик на издателство за детски книжки "Точица". Настоящият опит за речник е съставен по покана на "Дневник" с изключително любезното съдействие на нейната дъщеря.

"Много са смешни тия реклами. Някакви възрастни си мислят, че могат да говорят като тийнейджъри", казва дъщеря ми. Виждам, че е права, обаче моите опити да нацеля верния тон също са приблизителни. А съм преводач и ми трябва да мога да имитирам езици. Да не говорим, че съм майка и бих искала да разбирам детето си.

Една голяма част от тийнейджърския хумор е – и вероятно ще си остане – неразбираема за възрастните, защото те просто не могат да хванат препратките. Така, както вашите деца няма да схванат вица за Вълко Червенков като син на Червената шапчица, така и вие няма да схванете защо е смешно "И аз ОПАЛЯНКА", тъй като приятелите ви не ви препращат редовно meme-чета като "And I OOP!". Може би защото с възрастта почваш да се смееш на различни неща.

Други неща са наполовина на английски, с български наставки и окончания. Образуват се на същия принцип като даунлоудвам, ъпдейтвам, чекирам и пр. Не знам как е редно да се изписват, наполовина на английски - наполовина на български? Или изцяло на кирилица? Разбира се, няма да имате този проблем, ако поначало пишете на латиница и минавате от единия език в другия и обратно. Защото децата си щъкат между двата езика, без да им направи впечатление.

Всъщност в разговор тук бих казала "ако по default пишете на латиница и". Ние, техните родители, започнахме тази тенденция, sorry. Поправих се заради писмената реч. И вашите деца пишат другояче на класно. Или до вас.

И така:

Slay – браво, страхотно, трепач. Използва се най-вече като похвала за някой жесток тоалет.

Слейвам – изглеждам толкова добре, че всички падат като покосени. Например "мамо, направо слейваш с тези обувки".

Гучи – красив, хубав. Може да се използва и за "хубаво", "приятно". Например "Много си гучи така" или "Прибираме се, вземаме си бирички и сме гучи". Не използвайте вече кютаво – сладичко (от cute)

Това е стар сленг – отпреди две години, вече не се използва. "Това пуловерче ти е много кютаво".

Крив – обратното на хубав, грозен. "Мале, де ми се бута тоя, не се вижда къв е крив."

Фейстюннат – редактиран с дигитален филтър; реално никой не си играе да се разкрасява с Photoshop, след като има FaceTune. "Тази е фейстюнната, не може да изглежда така."

Луд – готин (за човек).

Чил – як, готин. Например "Не бе, не си прав, Ванката си е чил." Може да се използва и за "спокоен, приемащ ситуацията" – "на К. техните идваха в училище за тва контролно, ама нашите бяха много чил."

Чилвам – вися някъде с приятели. Например "И както си чилваме пред училище, излиза тая по физика"

Кръшвам – от "to have a crush on s.o." – тайно съм влюбен в някого. Например "аз я кръшвах Мимата в девети клас, ама вече не".

Забивам се – може да значи същото като при нас, т.е. "свалям" (което вече пък не се ползва), но може да значи и "натискам се".

Столквам – разглеждам профилите на хората в социалните медии, но много назад във времето. От stalk.

Сийнвам – виждам нечие съобщение (и другият знае, че съм го видял, защото му се е изписало seen, но не му отговарям. "Какво само ми сийнваш, няма ли да кажеш нещо?"

Ако някой ви столква и ви се тръшка, че сте му сийннали, можете да му кажете, че е

Филмар – човек, който излишно си създава проблеми, като се държи все едно е във филм.

Филмирам се – развивам някакви полувъображаеми сценарии в главата си, започвам да вярвам в тях и си причинявам ненужен стрес. Например "баси как се филмирах, а па то се оказа, че изобщо не ми е нанесена двойката".

Tea – драма. Spill the tea – "я разказвай сега каква е цялата драма".

Periodt – "Точка по въпроса". Добавя се за драматизъм в края на изречението. Т-то е добавено в края на думата по същата причина. Влязло е през начина на изразяване на хип-хоп звездата Cardy B. "Няма да играя физическо днеска, бе. Periodt".

Гърмя – купонясвам здраво.

Коми – пиян (от "кома"). Например "аз съм коми" (с ударение на последната сричка).

Домашно – купон в дома на някого. "Вчера бях на домашно у Петя." "С. се чуди как да си прекара рождения ден, ама не й се прави домашно."

Платени – проститутки. Например "и значи, тоя главният герой и неговият приятел решават да викнат платени".

Изрази за наркотици:

Бонбони – амфетамини, екстази

Картон – ЛСД

Марула – марихуана

Нагърмян, направен, леш – напушен.

Ако ползвате някое от горните вещества, сигурно се притеснявате, че телефонът ви се следи и може да ви хванат – или да натопите неволно свой приятел, като споменете какво взема той. Затова по темата се говори само със заобикалки, като се стараеш да не "изгустираш".

Изгустирам – когато говориш за наркотици директно по телефона, без кодови думи (след като си забравил, че телефоните се следят).

Ако сте изгустирали, трябва да се оглеждате за:

Цивилка – цивилен полицай. Ако се чудите какво значат графитите "Песъка е ухо" из центъра на София, да знаете "човекът с прякор Песъка е цивилен полицай, т.е. подслушвач, ухо".

Бяла астра – полицейска кола.

Киризи – затвор.

До последното вероятно няма да стигнете, но вашите ще приложат един от следните два глагола:

Соля – карам се, говоря осъдително за някого (обикновено в негово присъствие, но не е задължително, например "Ако чуе Ели как я солим сега". Ударението е на "о".

Храня – същото като "сОля".Например "Ти ме храни половин час, а сега ми викаш, че ме обичаш".

Can’t relate – когато някой ти каже нещо хубаво за себе си, похвали ти се с успех, но ти няма как да съпреживееш чувствата на главния герой. Например "Ееей, най-накрая го разбрах това по биология". – Can’t relate.

Обратното на самоироничното can’t relate e

Same – "колко интересно, и аз се чувствам по съвсем същия начин". Произнася се със смях и ентусиазъм.

Айде, предно – когато си успял в нещо, отиваш напред.

Една част от изразите са свързани с типичните за тийнейджърите социални медии; те не са лесно преводими, защото най-вероятно ви липсва контекстът – така, както на вашите баби ще им бъде трудно да разберат как така сте ънфренднали или блокирали някого във фейсбук. Тук са

Инстагъл, Инстакуин момиче, което е много популярно в инстаграм,

Stan Twitter – хора, чийто Twitter профил се върти около един-единствен харесван от тях човек, meme или нещо подобно.

Реплики от клипчета в YouTube се разпространяват като репликите от популярните филми (тип "нито един кариес" или "аз кюфтетата без лук не ги одобрявам).

"Лъжеш ме бе, Роси" – шега от популярно видеоклипче.

"Аnd I OOP!" (бълг. вариант "И аз ОПАЛЯНКА!") - аналогично.

Както и да се опитвате да побългарите memes, все ще сбъркате. Поне на мен все ми се смеят. Затова никакви "мимчета", "мемчета", "мемета" и прочие. Давайте на английски и не се опитвайте да хванете логиката. По принцип тези картинки със смешни текстове към тях са много популярни не само сред тийнейджърите, само че при тях те са ОЩЕ по-популярни. И, разбира се, различни.

Не се опитвайте да подпитвате тийнейджъра си дали е "емо" или "хипстър". Тези неща са по-скоро за вас. Ето някои от новите категории за момичета и момчета:

E-girl – филмарка, с много отчетлива очна линия, раирана риза с дълги ръкави под тениска.

E-boy – момчета, които харесват момичета, но въпреки това си лакират ноктите, боядисват си кичури и пр. Имат по-скоро детински вид и правят един жест, за който се предполага, че трябва да подлудява момичетата – нещо като пробягване с пръсти по слепоочията. Нарича се thirsttrapping (за онези, които искат да проверят дали действа).

TickTokers – вид интернет знаменитости, които стават известни с клипчета, на които движат устни в синхрон с някаква песен (това, което навремето се наричаше буфосинхрон). Може да го представят под формата на самоделен клип а ла ранния Джъстин Бийбър и пр. Имат цяло турне – и достатъчно почитателки, които плащат билети, за да ги видят.

Soft style – момичешко, накъдрени коси, шноли и пр. Много руж (може даже и на носа, идеята е да изглеждаш изчервена, но и леко настинала), розови сърчица по бузките. Лек грим, но с фалшиви мигли.

Basic bitch (в България) – момиче, което носи O-bag, кожен клин или клин Adidas, обувки AirForceOne,

Adidas Superstars или Fila, ходи на наргиле и пр.

Visco girl - с различни екоелементи в стила, които обаче остават по-скоро въпрос на дизайн – метални сламки или маркови метални бутилки за вода, но не и рециклиране. Елементите от стила са точно определени на точно определени марки, така че не могат просто да се изимитират – предполагат платежоспособност.

В заключение:

Трудно ще е да слейваме с новия си речник. По-вероятно е децата ни да решат, че сме нагърмяни. Затова да не се филмираме, че сега други са млади, а да се опитаме да останем чил. Айде, предно!