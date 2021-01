Малките откриватели в големия цветен свят на Деница Минева

© Личен архив Деница Минева

"Зеленогледите виждат всичко в зелено: тревата, къщите ... дори небето! "Пращате ме за зелен хайвер" - си казвате вие, но попитайте някой зеленоглед, и той ще ви обясни важно:

- Елементарно е като зелен фасул: цялата вселена е зелена.

- Какво зеленообразие, - ще ахне друг - възхизеленително!

И, точно когато си казвате - Ама че ливади! - се случва нещо толкова невероятно, така незелевъобразимо, че Зеленогледите направо получават цветовъртеж!

Детската книга "Зеленогледите" е издадена в България от "Жанет 45", а наскоро във Франция спечелили първо място по най-четена книга в най-голямата цифровата и аудио библиотека за деца от 3 до 10 години Storyplay'r.

Стилът на илюстрациите е необичаен, може би твърде експериментален. И за самата авторка Деница Минева тези стилизирани илюстрации са първи експеримент, но пък казва, че е неспособна да поддържа еднакъв стил за различните книги, които пише и илюстрира. "А точно на тази й отиваше нещо особено, оригинално за да подчертае идеята за откривателството и различията", казва тя пред "Дневник". Затова и не била учудена, когато неин познат казал, че първоначално бил смутен от вида от книгата. Но пък може би именно защото книгата е различна, дъщеричката му толкова я четяла, че научила цели пасажи наизуст.

© Личен архив Деница Минева

Завършила художествената академия в София и специализирала в Националната академия за декоративни изкуства ENSAD и Държавния университет Париж VIII, Деница Минева - Деланд се установява във френската столица, където от 20 години живее със семейството си. Тя работи като графичен дизайнер и илюстратор в една от най-големите агенции за тенденции в модата Peclers Paris. Успоредно с това е илюстратор на 18 детски книги, като 11 от тях са изцяло авторски (текст, илюстрации и художествено оформление), в сътрудничество с издателства в България, Франция, Германия и Китай.

Книги с характер

Книгите й са много разнообразни като теми и стил на илюстрациите: поредицата "Ми" е с графични илюстрации с туш и перо, "Очилата на щастието" ("Les Lunettes du Bonheur") е поетична, с леки акварелни петна; "Зеленогледите" ("Les Touverts") e с дигитални, крайно стилизирани илюстрации; "Приказки за синия Нил и белия Нил" ("Contes du Nil Bleu et du Nil Blanc") е като гравюра. "За мен всеки текст е уникална вселена, която има нужда от различен художествен подход, за да придобие единствената по рода си форма", казва авторката.

Всичките й книги са издадени първоначално във Франция и се приемат от читателите там много по-добре, отколкото е очаквала. В началото се питала дали някой изобщо ще забележи нейните книги при невероятното изобилие на прекрасна детска литература. После разбрала, че има хора, които наистина ги харесват. "Книжари, библиотекари и организатори на салони на книгата ме канят за представяния, преподаватели правят с класовете си художествени и театрални ателиета около героите и историите това ми е голяма радост. Не се смятам за изключителен писател или илюстратор, всеки ден виждам по-добри от мен. Но не се отказвам, защото истински обичам работата си и мисля, че човек трябва да се научи смирено да прави най-доброто, което може на неговото си ниво и да намери мястото си, като нито се подценява и обезкуражава, нито се възвеличава. Това е доста трудно упражнение", смята Деница Минева.

© Личен архив Деница Минева

Със свой колега току-що са завършили веселата книга "Аз не съм овца" и сега обмислят в кои държави тя да бъде издадена, имат вече и предложения. Също така продължава работата по поредицата "Квадратчетата" с договори към Франция и Китай, в момента полага финалните щрихи на последните 4 от общо 12 книжки. Въпреки пандемията в близките седмици има предвидени срещи около книгите с деца във френски училища, които не са спирали присъственото обучение. Надява се по-нататък да й предстоят и срещи и с българските деца. "Заради пандемията в България сега няма панаири на книгата, срещи, представяния, ателиета, аз не можах реално да срещна децата и родителите, учителите, книжарите, да разговаряме, да чуя техните отзиви за "Зеленогледите" и това е много фрустриращо, този директен контакт много ми липсва", казва Деница Минева.

Но отзивите за книгата в България, преведена от Зорница Христова, са позитивни:

"Зеленогледите" е оригинална и забавна книга, с приятен контраст между изчистените, модерни илюстрации и мелодично - поетичен текст, богат на каламбури и закачки. Удивителните зелени същества с квадратна форма и експесивни изражения, носят имена като Пащърнак, Марулка, Мъх, Еуглена Страниците, които от монохромни стават все по-цветни, са изпълнени с находки и усмивки. Те разказват за разнообразието, за широтата на мирогледа, за способността да живеем заедно въпреки различията. Напомнят ни мечтата за среща с невидяни цветове, чудни приятели, вълнуващи идеи с един нов свят по-пъстър, смел и вдъхновен. "Зеленогледите" е книга за откривателите.

Предсказател на тенденции

Успоредно с работата си по книгите, Деница Минева работи от години като графичен дизайнер в една от най-големите в света агенции за тенденции в модата PeclersParis.

Много хора не са и чували за тези агенции, но ако изведнъж всички започват да носят жълто или спортно долнище във всекидневието, това не е случайно, а плод на работата на именно тези агенции, за която малко хора подозират. В екипите им влизат както стилисти, графични дизайнери и илюстратори, така и експерти по стил и маркетинг, които създават концепции за иновации, базирани на потребителски мнения, перспективни анализи и социално-културни тенденции.

Част от тези търсения приема форма в така наречените тренд букове - сборници с анализ на настоящето и индикации за бъдещето - една-две години предварително в областта на модата и дизайна. Те съдържт материали, принтове, детайлни илюстрации на несъществуващи още модели, цветове, снимки, мостри и текстове, разказва Деница Минева. Всеки тренд бук е завършен на ръка, с ръчно прилагане на цветове, специално произведени платове и т.н., което обяснява и високата им цена. Купуват ги както прет-а-порте марките, които ще се вдъхновят за бъдещите си колекции, така и всевъзможни други специалисти.

"В известен смисъл, тенденциите са "във въздуха", а бъдещето вече се съдържа в настоящето. Останалото е въпрос на интерпретация". Деница Минева, писател и илюстратор

Според нея една от водещите линии в модата на бъдещето е less is more и завръщане към всичко, което е естествено, натурално, ръчно направено, рециклирано. По думите й също така темата за екологията и климатичните промени е много чувствителна и силно застъпена. "Светът се променя и налага трансформация на нашите модели на потребление. Днес се поставят под въпрос производственият процес, качеството и произхода на материалите, отпадъците, безвредността на съдържанието. Хармоничната взаимовръзка с природата е повече от всякога ключова тенденция", казва Деница Минева.

Тя добавя, че паралелно с тази линия има и тенденции които са по-дарк, свързани с революция и бунт, както и с виртуална реалност, унисекс, ергономичен дизайн, футуристичен стил. Дава за пример материите, които променят цвета си според топлината на тялото.

"В средата на зимата в мен има непобедимо лято"

Според Деница Минева успех състоянието, в което човек е доволен от живота си и смята, че е постигнал това което истински желае, независимо дали е състояние на духа, материално богатство или споделена любов. "В този смисъл по-скоро се смятам за успяла, защото научих много неща, общувам с прекрасни хора и правя това, което обичам", казва тя. Радват я красотата и добротата във всичките им форми, а по нейни наблюдения добротата и таланта често вървят заедно.

© Личен архив Деница Минева

Говорейки за бъдещето и за пандемията Минева не знае дали някога нещата ще станат "както преди", но пожелава на себе си, както и на всички: "Да излезем скоро от сегашната криза по-будни, с подновен ентусиазъм за живот. Мисля, че имаме сила да издържим на бурите и да учим от тях. Обичам тази мисъл на Албер Камю:

"В средата на омразата открих, че в мен има непобедима любов. В разгара на хаоса видях в себе си непобедимо спокойствие, в средата на зимата в мен има непобедимо лято и това ме прави щастлив, защото колкото и светът да блъска срещу мен, в мен отговаря нещо по-добро, по-силно..."