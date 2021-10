Има нещо вкусно в Дания - два местни ресторанта оглавиха класацията на най-добрите

© The World’s Best Restaurant 2021 Наградените.

Два датски ресторанта са начело на традиционната класация за 50-те най-добри в света - The World's Best Restaurant 2021. Класацията обхваща заведения от 26 страни, а осем от ресторантите дебютират в класацията. Спонсорите на класацията имат свои награди в отделни категории.

Рене Реджепи, съсобственик и главен готвач на бегендарния "Нома" в Копенхаген отнесе две награди - за най-добър ресторант в света за 2021 г. и за най-добър ресторант в Европа. "Нома", от втората си позиция в класацията за 2019 г., измества от първото място френския "Миразюр" (Mirazur).

© The World’s Best Restaurant 2021 Екипът на "Нома".

На втора позиция отново е ресторант от Копнехаген - "Гераниум" (Geranium), на трета позиция е "Асадор Ечебари" ( Asador Etxebarri) от Страната на баските. Регионът се отличава със силна концентрация на ресторанти със звезди "Мишлен". Повече за това вижте тук.

Признанието за "Нома" е свидетелство за екипа, начело с главния му готвач Реджепи, за безпогрешния фокус върху необичайни сезонни съставки - менюто е стриктно сезонн, разделено на три фази: морски дарове през зимата, зеленчуци през лятото, дивеч и горски плодове през есента. Разбира се всичко това е приготвено креативно и с много техники преди да бъде сервирано.

Новият облик на "Нома", означаван понякога и като Noma 2.0, е отново в класацията на 50-те най-добри благодарение на три ключови промени спрямо оригиналния ресторант: мястото, концепцията и собствеността. Така той се смята за нов ресторант. Предишната му версия оглави тази класация четири пъти - през 2010, 2011, 2012 и 2014 г.

"Нома" е най-влиятелният ресторант за времето си, задавайки нови стандарти при изследването и намирането на нови съставки, развитие на ястията и презентацията", коментира Уилиям Дру, директор, отговарящ за съдържанието на класацията, цитиран в прессъобщение на организаторите.



© The World’s Best Restaurant 2021 Ястие на лондонския ресторант Ikoyi, който спечели наградата, присъждана от American Express, One To Watch Award.

В Топ 50 очаквано Испания и САЩ са представени с най-много ресторанти - по 6 от всяка от страните. Два от испанските освен това са в Топ 10 на класацията - освен третия от Страната на баските туке, под номер 5, е позиционирания в Барселона "Дисфрутар", с явно заслуженото име, което оцначава наслаждавам се на испански. Под номер 14 е "Мугариц" (Mugaritz) от Сан Себастиан и "Елкано" (Elkano) в Хетария, отново в Страната на баските.

Нюйоркският "Косме" (Cosme) е под номер 22 в тазгодишната класация, а "Бену" от Сан Франциско е на 28-а позиция. "Сингъл тред" е на 37-а позиция.

Също очаквано друга кулинарна дестинация - Италия, също е добре представена - с четири ресторанта, един от които е напълно нов за класацията - "Гардоне ривиера" и е на 15-о място. Южна Африка привлича вниманието с ресторанта си "Улфгет", който заема 50-тата позиция, а освен това е обявен и за най-добрия ресторант на Африка.

Новите попълнения, попаднали в Топ 10 тази година, включват още "Дъ Чеърмен" от Хонконг, който се придвижва от 31-во място до 10-о. На девета позиция е намиращият се в Мексико сити "ПУхол", определен и за най-добрия ресторант на Северна Америка. "Одет" в Сингапур е на 8 позиция, изкачвакй исе с 10 позиции и е освен това е определен за най-добрия в Азия. Стокхолмският "Францен" се изкачва с 15 места до 6 позииця тази година.

Наградата, която се определя с гласуване от главни готвачи, тази година отива при Виктор Аргинсонис - майстор на грила от Страната на баските. Наградата се дава на майстор готвачите - Estrella Damm Chefs' Choice Award, които колегите им преценяват, че имат значително влияние в готварсакта общност.

Наградата за устойчив ресторант - Flor de Caña Sustainable Restaurant Award 2021, тази година отива при "Бораго" от Чили, който е 38-и в класацията. Тази награда се присъжда самостоятелно от организацията Food Made Good Global, която е международната формация на Асоциацията на устоичивет ресотранти, която подрежда до 100 по критерия устойчивост.

Наградата за най-добър майстор сладкар отива при Уил Голдфарб от "Рум фор дизърт" на остров Бали, Индонезия.През цялата си кариера той се занимава с десерти и в кухнята си използва отгледани от него растения и билки. Отваря първия си ресторант в Ню Йорк през 2006 г., следван от този в Бали през 2014 г.

Най-добрият готвач сред жените тази година печели перуанката Пия Леон.

Класацията се оформя с гласовете на над 1000 души, влиятелни в кулинарията, сред които кулинарни критици и писатели, главни готвачи, ресторантьори и международни кулинарни експерти. Заради ограниченията, свързани с пътуванията заради пандемията, списъктъ на 50-те тази година е комбинация от гласове, събрани през януари 2020 г. и "обновено гласуване", проведено през март 2021 г., съобщават организаторите. Всеки гласуващ е имал възможност да обнови гласуването си спрямо 2020 г., базирайки се на лични си опит в собствения си регион.за 14-те месеца, следващи предходния вот.

В Залата на славата на тази класация завинаги остават няколко ресторанта, награждавани от самото начало и доказали класата си в годините, поради което те вече не могат да бъдат номинирани. Техните собственици и главни готвачи са заявили, че искат да допринесат в света на храните чрез нови проекти.

Тук влизат El Bulli, The French Laundry, The Fat Duck, оригиналния Noma, El Celler de Can Roca, Osteria Francescana, Eleven Madison Park и Mirazur.