"Продължаваме Промяната" определи водачите на листите си за изборите

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Националният съвет на "Продължаваме промяната" определи водачите на листите си за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 2 октомври. Това стана след заседание на ръководството на партията късно снощи.

Ето и пълния списък на водачите:

01 МИР Благоевград - Андрей Гюров

02 МИР Бургас - Константин Бачийски

03 МИР Варна - Даниел Лорер

04 МИР Велико Търново - Йордан Терзийски

05 МИР Видин - Иво Атанасов

06 МИР Враца - Деница Симеонова

07 МИР Габрово - Радослав Василев

08 МИР Добрич - Йорданка Костадинова

09 МИР Кърджали - Никола Минчев

10 МИР Кюстендил - Георги Стамов

11 МИР Ловеч - Искрен Арабаджиев

12 МИР Монтана - Инна Иванова

13 МИР Пазарджик - Ивайло Шотев

14 МИР Перник - Бойко Рашков

15 МИР Плевен - Иван Христанов

16 МИР Пловдив - Никола Минчев

17 МИР Пловдив-област - Росен Костурков

18 МИР Разград - Марин Шишев

19 МИР Русе - Николай Събев

20 МИР Силистра - Стоян Георгиев

21 МИР Сливен - Татяна Султанова

22 МИР Смолян - Михал Камбарев

23 МИР София - Асен Василев

24 МИР София - Кирил Петков

25 МИР София - Христо Петров

26 МИР София-област - Александър Дунчев

27 МИР Стара Загора - Радослав Рибарски

28 МИР Търговище - Даниел Лорер

29 МИР Хасково - Асен Василев

30 МИР Шумен - Николай Денков

31 МИР Ямбол - Мирослав Иванов