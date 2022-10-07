Депутатите в новото Народно събрание (по избирателни райони)

© Велко Ангелов

Централната избирателна комисия взе решение, с което обяви имената на избраните народни представители в 48-то Народно събрание, съобщиха от комисията. Това става два дни по-рано от законовия срок. Ето кои са новите депутати по избирателни райони.

Първи изборен район - Благоевградски

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС)

Делян Славчев Пеевски

Елхан Мехмедов Кълков

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

Андрей Атанасов Гюров

Владимир Славев Табутов

ВЪЗРАЖДАНЕ

Цвета Валентинова Рангелова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Надежда Данаилова Самарджиева

ГЕРБ-СДС

Росен Димитров Желязков

Стефан Апостолов Апостолов

Костадин Томов Стойков

Георги Иванов Георгиев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Богдан Емилов Боцев

Втори изборен район - Бургаски

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС)

Севим Исмаил Али

Ешереф Кязим Ешереф

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

Константин Живков Бачийски

Христо Симеонов Симеонов

Богомил Иванов Петков

ВЪЗРАЖДАНЕ

Цончо Томов Ганев

Борис Димитров Аладжов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Виолета Колева Комитова

ГЕРБ-СДС

Жечо Дончев Станков

Любен Любенов Дилов

Галя Стоянова Желязкова

Андрей Стоянов Рунчев

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Димитър Георгиев Найденов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Петър Георгиев Кънев

Трети изборен район - Варненски

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС)

Ерджан Себайтин Ебатин

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

Даниел Максим Лорер

Калоян Тонев Икономов

Антон Йорданов Тонев

Снежана Великова Апостолова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Николай Кръстев Костадинов

Юлиян Каменов Губатов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Александър Георгиев Николов

ГЕРБ-СДС

Даниел Павлов Митов

Славена Димитрова Точева

Красен Кирилов Кралев

Павел Алексеев Христов

Бранимир Николаев Балачев

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Атанас Петров Атанасов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Борислав Гуцанов Гуцанов

Четвърти изборен район - Великотърновски

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС)

Йордан Кирилов Цонев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

Йордан Ивов Терзийски

Милен Илиев Матеев

ВЪЗРАЖДАНЕ

Станислав Добринов Стоянов

ГЕРБ-СДС

Костадин Георгиев Ангелов

Димитър Стойков Николов

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Людмила Николаева Илиева

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Явор Руменов Божанков

Пети изборен район - Видински

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС)

Димитър Иванов Аврамов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

Иво Георгиев Атанасов

ГЕРБ-СДС

Росица Любенова Кирова

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Любен Иванов Иванов

Шести изборен район - Врачански

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС)

Цветан Иванов Енчев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

Деница Димитрова Симеонова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Ивайло Василев Папов

ГЕРБ-СДС

Петя Цветанова Аврамова

Мартин Николаев Харизанов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Атанас Зафиров Зафиров

Седми изборен район - Габровски

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС)

Юсеин Хасанов Вейселов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

Радостин Петев Василев

ВЪЗРАЖДАНЕ

Даниел Петров Петров

ГЕРБ-СДС

Томислав Пейков Дончев

Осми изборен район - Добрички

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС)

Ертен Белгинова Анисова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

Йорданка Яникова Костадинова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Константина Венциславова Петрова

ГЕРБ-СДС

Деница Евгениева Сачева

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Албена Симеонова Върбанова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Мая Йорданова Димитрова

Девети изборен район - Кърджалийски

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС)

Мукаддес Юсуф Налбант

Байрам Юзкан Байрам

Адлен Шукри Шевкед

Павлин Павлов Кръстев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Григор Александров Захариев

Десети изборен район - Кюстендилски

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

Георги Николаев Стамов

ГЕРБ-СДС

Христо Богомилов Терзийски

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Николай Димитров Табаков

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Бойко Любомиров Клечков

Единадесети изборен район - Ловешки

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС)

Станислав Димитров Анастасов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

Искрен Цветославов Арабаджиев

ГЕРБ-СДС

Николай Нанков Нанков

Георг Даниелов Георгиев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Вяра Емилова Йорданова

Дванадесети изборен район - Монтана

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС)

Надя Йорданова Петрова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

Инна Владимирова Иванова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Петър Николаев Петров

ГЕРБ-СДС

Ирена Методиева Димова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Ирена Тодорова Анастасова

Тринадесети изборен район - Пазарджишки

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС)

Небие Исмет Кабак

Осман Акчай Мурадов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

Ивайло Валентинов Шотев

Петър Николаев Куленски

ВЪЗРАЖДАНЕ

Десислава Илиева Георгиева

ГЕРБ-СДС

Екатерина Спасова Гечева-Захариева

Стефан Неделчев Мирев

Димитър Иванов Гечев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Драгомир Велков Стойнев

Четиринадесети изборен район - Пернишки

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

Бойко Илиев Рашков

ВЪЗРАЖДАНЕ

Димо Георгиев Дренчев

ГЕРБ-СДС

Кирил Миланов Ананиев

Христина Иванова Георгиева

Петнадесети изборен район - Плевенски

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС)

Марио Киров Рангелов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

Иван Маркос Христанов

Иван Косев Манев

ВЪЗРАЖДАНЕ

Ивелин Първанов Първанов

ГЕРБ-СДС

Пламен Тачев Петров

Деница Пламенова Николова

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Стоян Александров Михалев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Румен Василев Гечев

Илиян Славейков Йончев

Шестнадесети изборен район - Пловдив

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС)

Танер Мехмед Али

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

Никола Георгиев Минчев

Христо Йорданов Даскалов

Венцислава Милчова Любенова

ВЪЗРАЖДАНЕ

Ангел Жеков Георгиев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Лилия Недкова Недева

ГЕРБ-СДС

Стефан Иванов Шилев

Вежди Летиф Рашидов