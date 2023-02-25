Огнян Герджиков повежда листата на НДСВ в лидерската битка в София

Огнян Герджиков повежда листата на НДСВ в лидерската битка в София

© Юлия Лазарова



Бившият председател на Народното събрание Огнян Герджиков ще води листата на НДСВ в лидерския 25 многомандатен изборен район на предстоящия предсрочен парламентарен вот на 2 април.


От партията разпространиха всички лидери по райони с уточнението, че те са съгласувани днес на заседание на политическия съвет на НДСВ.


Герджиков ще премери сили с лидерите на ГЕРБ и БСП Бойко Борисов и Корнелия Нинова, както и с Христо Петров - Хазарта, който най-вероятно ще води листата на "Продължаваме промяната - Демократична България".


Без Кирил Ананиев, но с Вежди Рашидов начело: ГЕРБ утвърди водачите си за вота на 2 април
Без Кирил Ананиев, но с Вежди Рашидов начело: ГЕРБ утвърди водачите си за вота на 2 април



Водачите на листите на НДСВ са както следва:


Благоевград - Атанас Гиздов


Бургас - Димитър Казаков


Варна - Наско Рафайлов


Велико Търново - Станимир Илчев


Видин - Димитър Митов


Враца - Момчил Младенов


Габрово - Владимир Ангелов


Добрич - Георги Желев


Кърджали - Владимир Колев


Кюстендил - Лоренцо Георгиев


Ловеч - Емил Енчев


Пазарджик - Тодор Тодоров


Перник - Светослав Димитров


Плевен - Стефан Петков


Пловдив-град - Борис Лозанов


Пловдив-област - Съби Давидов


Разград - Пламен Първанов


Русе - Илиян Илиев


Силистра - Петко Добрев


Сливен - Мирослава Тенева


Смолян - Лъчезар Ценков


София 23 МИР - Станимир Илчев


София 24 МИР - Михаил Захариев


София 25 МИР - Огнян Герджиков


София-област - Съби Давидов


Стара Загора - Ясен Начев


Търговище - Валя Евтимова


Хасково - Дияна Карауланова


Шумен - Паолин Николов


Ямбол - Красимира Харутюнян

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