Огнян Герджиков повежда листата на НДСВ в лидерската битка в София

Бившият председател на Народното събрание Огнян Герджиков ще води листата на НДСВ в лидерския 25 многомандатен изборен район на предстоящия предсрочен парламентарен вот на 2 април.
От партията разпространиха всички лидери по райони с уточнението, че те са съгласувани днес на заседание на политическия съвет на НДСВ.
Герджиков ще премери сили с лидерите на ГЕРБ и БСП Бойко Борисов и Корнелия Нинова, както и с Христо Петров - Хазарта, който най-вероятно ще води листата на "Продължаваме промяната - Демократична България".
Водачите на листите на НДСВ са както следва:
Благоевград - Атанас Гиздов
Бургас - Димитър Казаков
Варна - Наско Рафайлов
Велико Търново - Станимир Илчев
Видин - Димитър Митов
Враца - Момчил Младенов
Габрово - Владимир Ангелов
Добрич - Георги Желев
Кърджали - Владимир Колев
Кюстендил - Лоренцо Георгиев
Ловеч - Емил Енчев
Пазарджик - Тодор Тодоров
Перник - Светослав Димитров
Плевен - Стефан Петков
Пловдив-град - Борис Лозанов
Пловдив-област - Съби Давидов
Разград - Пламен Първанов
Русе - Илиян Илиев
Силистра - Петко Добрев
Сливен - Мирослава Тенева
Смолян - Лъчезар Ценков
София 23 МИР - Станимир Илчев
София 24 МИР - Михаил Захариев
София 25 МИР - Огнян Герджиков
София-област - Съби Давидов
Стара Загора - Ясен Начев
Търговище - Валя Евтимова
Хасково - Дияна Карауланова
Шумен - Паолин Николов
Ямбол - Красимира Харутюнян