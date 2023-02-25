Огнян Герджиков повежда листата на НДСВ в лидерската битка в София

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Бившият председател на Народното събрание Огнян Герджиков ще води листата на НДСВ в лидерския 25 многомандатен изборен район на предстоящия предсрочен парламентарен вот на 2 април.

От партията разпространиха всички лидери по райони с уточнението, че те са съгласувани днес на заседание на политическия съвет на НДСВ.

Герджиков ще премери сили с лидерите на ГЕРБ и БСП Бойко Борисов и Корнелия Нинова, както и с Христо Петров - Хазарта, който най-вероятно ще води листата на "Продължаваме промяната - Демократична България".

Без Кирил Ананиев, но с Вежди Рашидов начело: ГЕРБ утвърди водачите си за вота на 2 април

Водачите на листите на НДСВ са както следва:

Благоевград - Атанас Гиздов

Бургас - Димитър Казаков

Варна - Наско Рафайлов

Велико Търново - Станимир Илчев

Видин - Димитър Митов

Враца - Момчил Младенов

Габрово - Владимир Ангелов

Добрич - Георги Желев

Кърджали - Владимир Колев

Кюстендил - Лоренцо Георгиев

Ловеч - Емил Енчев

Пазарджик - Тодор Тодоров

Перник - Светослав Димитров

Плевен - Стефан Петков

Пловдив-град - Борис Лозанов

Пловдив-област - Съби Давидов

Разград - Пламен Първанов

Русе - Илиян Илиев

Силистра - Петко Добрев

Сливен - Мирослава Тенева

Смолян - Лъчезар Ценков

София 23 МИР - Станимир Илчев

София 24 МИР - Михаил Захариев

София 25 МИР - Огнян Герджиков

София-област - Съби Давидов

Стара Загора - Ясен Начев

Търговище - Валя Евтимова

Хасково - Дияна Карауланова

Шумен - Паолин Николов

Ямбол - Красимира Харутюнян