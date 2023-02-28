Избори 2023: Кои са кандидатите за депутати в 25 МИР София (пълни листи)

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Ако се чудите кои са кандидатите за депутати, за които може да гласувате на предсрочните парламентарни избори на 2 април, "Дневник" ви предлага пълен списък на регистрираните листи по изборни райони.

Столичният 25 многомандатен избирателен район (МИР) ще излъчи в 49-ото Народно събрание 14 народни представители. 25 МИР обхваща софийските райони "Банкя", "Връбница", "Илинден", "Красна поляна", "Люлин", "Надежда", "Нови Искър" и "Овча Купел". Общо 15 партии и 7 коалиции са регистрирани от Централната избирателна комисия (ЦИК) и ще участват във вота на 2 април.

За удобство в началото на публикацията има "меню" от линкове с имената на всяка от регистрираните в ЦИК партии и коалижции. Те водят към пълния списък с кандидат-депутатите от всяка листа:

Всичко, което трябва да знаете за парламентарните избори на 2 април

Продължаваме промяната - Демократична България

ГЕРБ-СДС

БСП за България

ДПС

Възраждане

Български възход

Левицата!

Има такъв народ

НДСВ

Консервативно обединение на десницата - КОД

МИР

Българско национално обединение - БНО

Български съюз за директна демокрация

Българска социалдемокрация - Евролевица

Народна партия "Истината и само истината"

Глас народен

Български национален съюз "Нова демокрация"

Социалистическа партия "Български път"

Вън от ЕС и НАТО

Заедно

Неутрална България

Продължаваме промяната - Демократична България

Христо Христов Петров

Владислав Панчев Панев

Калина Бориславова Константинова

Венеция Огнянова Нецова-Ангова

Елисавета Димитрова Белобрадова

Цветелина Калинова Симеонова-Заркин

Кирил Сашев Симеонов

Бонка Сергеева Василeва

Александра Валентинова Корчева

Вяра Методиева Тодева

Георги Георгиев Чичков

Екатерина Людмилова Димитрова

Велислава Иванова Петрова

Никола Иванов Алексиев

Елена Романова Димитрова

Зарица Георгиева Динкова

Георги Йорданов Гвоздейков

Ивайло Йорданов Йорданов

Георги Дичев Маринов

Асен Андреев Марков

Красимир Николаев Георгиев

Йордан Йорданов Йорданов

Мирослав Николаев Иванов

Димитър Христов Петров

Стоян Димитров Йотов

Даниел Михайлов Неделчев

Иван Калчев Калчев

Настимир Ананиев Ананиев

ГЕРБ-СДС

Бойко Методиев Борисов

Христо Георгиев Гаджев

Анна Василева Александрова

Лъчезар Богомилов Иванов

Петър Николаев Николов

Евгени Генчев Будинов

Светослав Величков Тодоров

Николай Асенов Димитров

Борислав Кирилов Куртев

Борислав Георгиев Тодоров

Зорница Александрова Гаврилова

Анна Илиева Стойкова

Владимир Илчев Кулев

Цвета Ангелова Точева

Антоанета Славчева Христова

Силвия Славчева Иванова

Пламен Николаев Николов

Елина Иванова Давидова

Радост Андреева Маринкова

Ясен Валериев Киров

Ваня Александрова Добренова

Румен Стенли Александров

Каролина Цончева Цонева

Димитър Александров Шикаланов

Костадин Грозев Костадинов

Христо Валентинов Василев

Йордан Асенов Александров

Любен Любенов Дилов

БСП за България

Корнелия Петрова Нинова

Милко Николаев Панов

Васко Любомиров Тодоров

Емил Стефанов Дриндолов

Валентин Костадинов Иванов

Тодор Илиев Мишев

Мая Кирилова Александрова

Венелин Деянов Николаев

Христо Валериев Василиев

Александър Тихомиров Симов

Нина Николова Ламбева

Светослава Георгиева Тонева

Маргарита Иванова Стойкова

Върбан Иванов Върбанов

Орфей Николаев Петков

Росен Неделчев Атанасов

Стефан Венцеславов Върбанов

Стефчо Трайчев Георгиев

Андрей Веселинов Димитров

Марио Томов Трайков

Любен Цветанов Виденов

Никола Богданов Николов

Аспарух Асенов Иванов

Красимир Петров Славов

Теодора Даниелова Илиева

ДПС

Цветан Иванов Енчев

Таня Александрова Иванова

Кристина Цветанова Александрова

Едиз-Ханиф Баязидов Саидов

Аспарух Аспарухов Карастоянов

Сузана Цветанова Маринска

Росен Димитров Димитров

Димитър Иванов Митрев

Михаел Димитров Лещански

Ертан Хюсеин Билял

Мартин Драгомиров Младенов

Теодор Тодоров Тенев

Беркай Бюлент Мехмедалиев

Ирина Симеонова Пенчева

Мария Любомирова Попова

Явор Красимиров Плявов

Мирослав Георгиев Илиев

Възраждане

Костадин Тодоров Костадинов

Иво Георгиев Русчев

Деян Николаев Николов

Димо Георгиев Дренчев

Маргарита Иванова Махаева

Славчо Ангелов Крумов

Иван Михайлов Алексиев

Вениамин Иванов Воденичаров

Емил Митков Митрев

Христо Веселинов Гадев

Димо Сергеев Димитров

Димитър Цветанов Димитров

Вилизар Лъчезаров Петров

Иван Владимиров Йорданов

Български възход

Георги Атанасов Самандов

Ангела Николаева Николова

Тинка Драгова Троева

Никола Йорданов Илиев

Петя Иванова Пейчева

Кирил Бойков Дойчинов

Явор Илиев Хайтов

Христиан Даниелов Григоров

Георги Илиев Георгиев

Красимира Стоянова Симеонова

Веселин Стефанов Радков

Ивета Иванова Сингартийска

Георги Димитров Димитров

Ивета Викторова Симеонова

Мирослав Георгиев Маринов

Кирил Димитров Колев

Светослав Николов Илиев

Станислав Драганов Драганов

Емил Янков Аврамов

Костадин Петров Кърджалийски

Левицата!

Цветеслава Иванова Гълъбова

Лидия Стойкова Стойкова - Чорбанова

Светослав Кирилов Велков

Николай Валентинов Цуцумански

Румен Вълов Петков

Димитър Димитров Александров

Стефан Атанасов Куртев

Мартин Евгениев Янчев

Емил Маринов Лесев

Дамяна Стоянова Стоянова

Кирил Илиев Богданов

Златомир Спасов Николов

Петър Петров Павлов

Николай Наков Наков

Христо Христов Бозуков

Ралица Вилиянова Игнатова

Анна Петрова Илиева

Веселин Дойчинов Петров

Даниел Георгиев Илчев

Виктория Огнянова Мучанова

Петер Мариов Чивийски

Мартин Владимиров Георгиев

Антон Димитров Димов

Мария Иванова Гочева

Виктор Владимиров Йочев

Иван Петров Цанов

Силвия Иванова Сиркова

Боряна Стефанова Петкова

Има такъв народ

Филип Маринов Станев

Иван Стойнов Кючуков

Александър Викторов Рашев

Явор Здравков Исаев

Владимир Красимиров Тимев

Николай Славов Желев

Ганка Иванова Гилова-Миладинова

Людмила Петрова Георгиева

Орлин Георгиев Миланов

Боян Дуков Боянов

Станимир Динев Господинов

Петя Искренова Лефтерова

Цветомир Начков Наков

Мая Георгиева Меченова-Кючукова

Цонка Димитрова Стоянова

Първолета Ванюшева Феодорова

НДСВ

Огнян Стефанов Герджиков

Пламен Георгиев Шукюрлиев

Станьо Веселинов Колев

Лоренцо Людмил Георгиев

Рупен Оханес Крикорян

Васил Сотиров Сотиров

Мирослав Иванов Парушков

Владимир Димчев Колев

Цеца Боева Банчева

Силвия Божидарова Петрова

Валентин Лъчезаров Божилов

Николай Димитров Стоянов

Ани Маринов Сайков

Пламен Христов Левков

Консервативно обединение на десницата - КОД

Ивайло Иванов Караньотов

Мая Миткова Маринова

Димо Пенчев Димов

Нора Страхилова Гудев

Ангел Атанасов Георгиев

Веселин Петров Жеков

Даниел Василев Славчев

Димитър Спириев Симеонов

Боряна Димитрова Димитрова

Галина Стефанова Георгиева

Антон Петков Димитров

Весела Миткова Катрова

Виктория Цветанова Иванова

Мартин Руменов Павлов

Борис Вилхелм Точев

МИР

Люсиен Хараламбиев Тишев

Атанас Иванов Стефанов

Ангел Стоянов Узунов

Николай Милчев Узунов

Спас Стоянов Абрашев

Николай Фатах Фатахи

Христо Георгиев Ямболиев

Радина Ангелова Радковска

Йордан Борисов Колев

Румен Мирков Свиленов

Тихомир Георгиев Димитров

Надежда Красимирова Георгиева

Стефан Цветанов Гайтанджиев

Станислав Ичев Бошняков

Явор Иванов Николов

Сребрин Георгиев Сребрев

Лъчезар Чавдаров Митев

Стилиян Николов Иванов

Евгени Иванов Одажийски

Българско национално обединение - БНО

Нина Петкова Ламбова

Български съюз за директна демокрация

Вера Димитрова Иванова

Евгени Николаев Христов

Юлия Кирилова Старчева

Вера Василева Царева

Мартин Лилянов Мартинов

Валери Василев Венков

Христо Вълов Вълов

Иван Владимиров Топалов

Светла Михайлова Милушева

Катя Костова Николова

Димитър Светославов Димитров

Дончо Добрев Дойчев

Вилислава Димитрова Димитрова

Васил Георгиев Ризов

Грозданка Емилова Цветкова

Николай Георгиев Чолев

Росен Цветанов Арсенов

Манол Василев Манолов

Галина Пенчева Иванова

Пламен Делев Делев

Българска социалдемокрация - Евролевица

Емил Емилов Атанасов

Димитър Александров Митев

Радослав Николов Янков

Йордана Райчева Тодорова

Ивайло Йорданов Огнянов

Панайотис Еленкин Станоев

Димчо Дочев Джиговски

Иванка Матеева Благоева

Весела Ангелова Стефанова

Данаил Веселинов Дамянов

Ивайло Венциславов Нинов

Димитър Иванов Иванов

Жулиета Николова Тасева

Лъчезар Тошинов Иванов

Милен Здравков Иванов

Народна партия "Истината и само истината"

Венцислав Атанасов Ангелов

Катя Александрова Тодорова- Димитрова

Димитър Стоянов Недялков

Глас народен

Ирина Павлова Андонова

Михаил Иванов Минков

Георги Ангелов Върбанов

Български национален съюз "Нова демокрация"

Боян Боянов Станков Расате

Костадин Панайотов Димитров

Любен Иванов Бубев

Йордан Стоянов Манасиев

Стивън Петков Чардаков

Димитър Василев Георгиев

Николай Георгиев Балтаджиев

Цветан Райков Младенов

Катрин Ангелова Милева

Георги Георгиев Тупаров

Здравко Петков Пенев

Ян Ивов Стоименов

Венцислав Николов Русинов

Кристина Бойчева Стойнева

Социалистическа партия "Български път"

Ангел Георгиев Димов

Вън от ЕС и НАТО

Светозар Стоянов Съев

Максим Генов Велков

Мая Фахел Махмуд

Габриел Георгиев Герасимов

Марин Христов Маринов

Искрен Валериев Дилов

Соня Иванова Иванова

Калоян Будьони Аджичев

Илия Боянов Бачев

Михаил Бойков Зарев

Добринка Иванова Конярова

Тошо Милчев Милчев

Елвира Илиева Минкова

Андрей Димитров Попов

Атанас Марио Милушев

Заедно

Любомир Антонов Каримански

Тодор Иличов Барболов

Иван Кирилов Лозанов

Христо Христов Дунчев

Бранимир Мичев Мичев

Иван Иванов Георгиев

Георги Радославов Гълъбов

Борислав Емилов Венков

Атанас Георгиев Темелков

Николай Кирилов Момчилов

Димитър Петров Велков

Антон Иванов Митков

Албен Славейков Хаджиев

Райна Веселинова Милева

Ралица Василева Сиракова

Иванчо Радулов Георгиев

Неутрална България

Волен Николов Сидеров

Ивайло Любенов Иванов

Румен Стоянов Йорданов

Радко Любенов Ханджиев

Анелия Желязкова Дулева

Димитър Славов Димитров

Юлиян Стоянов Докузанов

Росен Верчов Златков

Никола Асенов Бенчев

Румяна Георгиева Райнова

Ивелина Валентинова Ахмед

Пламен Георгиев Костадинов

Мария Методиева Александрова

Максим Александров Тополов

Ваня Атанасова Георгиева

Богомил Върбанов Върбанов

Николай Марианов Николов

Иванка Николай Кършева

Никола Ели Декало

Красимир Георгиев Симеонов

Милчо Петков Александров

Елен Иванова Янкова

Спас Владимиров Спасов

Венцеслав Асенов Захариев

Симеон Тодоров Гагов

Веселин Димитров Панов