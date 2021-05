17 партии и 8 коалиции се регистрираха за участие в изборите на 11 юли

© Юлия Лазарова Представители на коалицията ГЕРБ-СДС внесоха подписи за регистрация в ЦИК в последния възможен ден.

По-малко ще са участниците в предсрочните парламентарни избори през лятото - засега 17 партии и 8 коалиции са подали документи за участие във вота на 11 юли, съобщиха за "Дневник" от Централната избирателна комисия, но уточниха, че пред ЦИК все още има чакащи да се регистрират. За сравнение, на изборите на 4 април се явиха 31 партии и 8 коалиции. Срокът за регистрация изтече в 17 часа, като формациите използваха последния възможен ден, за да подадат документи. Тепърва ще се проверява кои партии и коалиции отговарят на условията и ще бъдат допуснати до изборите.

Регистрацията на политическите формации премина при сравнително по-вял интерес от тяхна страна. За първи път от над 10 години нито една от водещите партии и коалиции не бързаше да подаде документи в първия възможен ден. Така най-напред за изборите се регистрира лявата партия "Подем", която в продължение на два дни беше и единствената формация, представила в комисията необходимия брой подписи (по закон за регистрация са нужни поне 2500 подписа, които могат да бъдат и в електронен формат).

Част от политическите организации използваха последния възможен ден, за да внесат подписи в ЦИК. Това направиха днес ГЕРБ-СДС, "Демократична България" и "БСП за България". И трите формации се похвалиха, че са представили максималния брой подписи - 10 хиляди. От партията на Бойко Борисов, която винаги се регистрираше първа в изборната комисия, коментираха, че коалицията ГЕРБ-СДС е в изключително добра мобилизация и организационна готовност. "Ние сме единствените, които стоим стабилно срещу хаоса. Отиваме с оптимизъм на тези избори, убедени сме, че българските граждани отново ще ни гласуват доверие", заяви пред журналисти Даниел Митов.

От "Демократична България" изясниха, че са изчакали с подаването на документите в ЦИК, за да могат повече хора да научат за възможността за подаване на електронни подписи. Възможността да се заявява подкрепа за явяването на политическите сили на избори чрез квалифициран електронен подпис бе приета от 45-ото Народно събрание именно по настояване на "Демократична България". "За нас въвеждането на тези електронни услуги е политическа кауза, национална кауза. Доказахме, че електронното управление на изборния процес е мисия възможна и това е много важно за нас", коментира съпредседателят на коалицията Христо Иванов пред журналисти след регистрацията в ЦИК. Той заяви, че обединението отива на тези избори с амбицията да разшири подкрепата си.

БСП също изчака до последно регистрацията си в ЦИК, тъй като през отминалите дни социалистите водиха интензивни преговори за съставяне на широка лява коалиция. В резултат на проведените разговори на изборите на 11 юли под името коалиция "БСП за България" освен БСП ще се явят и ПП АБВ на Георги Първанов, "Нормална държава" на Георги Кадиев, която не бе допусната до участие на предишните избори, както и досегашните партньори на левицата - ПП "Комунистическа партия на България", ПП "Нова Зора", ПП Политически клуб "Екогласност" и Политически клуб "Тракия".

"Тръгваме на тези избори с нови сили, с нова енергия в голямото ляво обединение, което направихме и продължаваме да подписваме споразумения.", заяви Корнелия Нинова след подаването на документите в ЦИК.

За левия вот ще се бори и коалицията "Ляв съюз за чиста и свята република", в която влиза формацията на бившия премиер Жан Виденов. Коалициятo е cъcтoвена от четиpи паpтии: социалиcтичеcкaата паpтия "Български път" c пpедседател пpоф. Ангел Димов, политическата партия "Българска прогресивна линия" c председател Красимир Янков, политическата паpтия "Възраждане на отечеството" c лидеp Николай Малинов и "Партия на българските комунисти" с лидер Иван Пенчев.

Във вторник подписи в изборната комисия внесоха партията на Ахмед Доган ДПС, "Има такъв народ" на Слави Трифонов, формацията на бившия втори в ГЕРБ Цветан Цветанов "Републиканци за България", "Възраждане" на Костадин Костадинов, както и формацията на бизнесмена с 18 обвинения Васил Божков "Българско лято". На предишните избори партията не можа да се регистрира за самостоятелно участие, тъй като прокуратурата оспорваше решението на Софийския градски съд да регистрира платформата като политическа партия. Тогава партията на Божков участва във вота с регистрацията на "Българско национално обединение - БНО" на Георги Георгиев.

В началото на седмицата патриотичните формации ВМРО на Красимир Каракачанов, НФСБ на Валери Симеонов и "Воля" на Веселин Марешки също се регистрираха за участие във вота на 11 юли. След като на предишните избори те се явиха пооделно и останаха извън парламента, по-рано този месец партиите подписаха коалиционно споразумение за общо явяване на изборите. Новата коалиция "Български патриоти" внесе 6333 подписа в комисията без лидерите на трите формации, за които вече стана известно, че ще участват в предизборната кампания, но няма да фигурират в депутатските листи.

Коалицията "Изправи се! Мутри вън!" също успя да се регистрира за участие в изборите въпреки сътресенията, предизвикани от поканата на Корнелия Нинова към лидера на "Движение 21" Татяна Дончева да се присъедини към новото обединение в ляво. Партията на Дончева е една от трите партии мандатоносители заедно със създадената от Меглена Кунева "Движение България на гражданите" и Единна народна партия на Мария Капон, и нейното напускане щеше да застраши участието на коалицията в предсрочния вот. Дончева обаче предпочете да остане при Мая Манолова, запазвайки по този начин формата на коалицията.

Документи за участие в изборите са подали и партия "Атака" на Волен Сидеров, която и този път ще се яви самостоятелно и коалиция "Национално обединение на десницата", в което влизат КОД на Петър Москов, БЗНС и "Български демократически форум".

Регистрирани за участие в изборите са и по-непопулярни формации като "Заедно за промяна", партия "България на труда и разума", партия "Глас Народен" на певеца Светослав Витков, Партия на Зелените, партия МИР, партия БРИГАДА и др.

До 8 юни партиите и коалициите трябва да обявят листите с кандидат-депутатите, а на 9 юли ще бъде изтеглен жребий за подредбата им в бюлетината.