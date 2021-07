Политшоуто на Слави, сезон 1 епизод 2: ДПС и БСП

© Георги Кожухаров Г-н Трифонов ще се консултира с тия, с които, както знаем... нямаше.

Контекст: първият епизод от политшоуто на г-н Трифонов беше, както знаем (но вече не всички си спомнят) "Иди си-ела си правителство". По този повод предположих, че дори като водач на водеща партия, г-н Трифонов ще си остане шоумен, който прави шоу. С уточнението, че дори ако/когато започне да прави реална политика, той ще си остане шоумен: всички да са зрители с погледи приковани в него.

Днес започна епизод 2: "Консултации с неконсултируемите". Както знаем, но да напомня, с ДПС и БСП г-н Трифонов беше изключил всякаква възможност за договаряне. С това заявяваше едновременно кристална принципност, съчетана с кристална наивност или -безотговорност, изберете сами. Защото след първите избори от този цикъл не беше ясно, дали на вторите избори неговата партия ще победи ГЕРБ - но че няма да може самостоятелно да състави правителство беше очебодно. В такава ситуация сам да се лишаваш от опции - публично, преварително и неоснователно - за мен е по-скоро безотговорно, отколкото безхаберно. Ако си политик. Виж, ако си шоумен - контаминацията на принципност с безотговорност приковава погледа!

А днес видяхме шумната завръзка на драматургичния конфликт на еп.2: г-н Трифонов ще се консултира с тия, с които, както знаем... нямаше. И сега всеки поглед го следи, не го изпуща! И всяко политсърце пита, не трае: Ама и с Доган ли? Ама и с комунистите ли? Уж обясниха, щели да говорят само за подкрепа на правителството, и то не по своя воля, а по народна - ама нали е ясно, че такава подкрепа се плаща с политически отстъпки, какви ли? И т.н.

Уважаеми госпожи и господа! (за разлика от упоменатите дотук физически и юридически лица) За Бога, не питайте и не се питайте! Гледайте му шоуто, ако не ви се гади - друго засега не ви се предлага. Триумфът на Трифонов! - като шоумен, де. Да не правим, обаче, рационални сценарии досежно действителното бъдеще - целта на подаваната информация е да не се досетим, да не би и за миг да отместим поглед от мегашоумена.

Не бих се учудил, ако пред г-н Трифонов вече лежи сценарият на еп. 3, желязно логическо продължение на еп.2: "И с Борисов!"

Зер - the show must go on!