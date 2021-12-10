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Снимка на деня: Споразумението е подписано

Споразумението за управлението на страната през следващите четири години вече е подписано от четирите коалиционни формации "Продължаваме промяната", "БСП за България", "Има такъв народ" и "Демократична България", съобщиха Кирил Петков и Асен Василев пред журналисти в парламента.