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Снимка на деня: Споразумението е подписано
Споразумението за управлението на страната през следващите четири години вече е подписано от четирите коалиционни формации "Продължаваме промяната", "БСП за България", "Има такъв народ" и "Демократична България", съобщиха Кирил Петков и Асен Василев пред журналисти в парламента.
ResurrectionРейтинг: 2125 Неутрално
Ами хайде УСПЕХ!
НеКойРейтинг: 1671 Неутрално
ДБ (демек наследниците на Синята коалиция, Реформаторски блок) управляваха с ГЕРБ два пъти, а сега се отричат от тях и забравят този факт. ДБ управляваха с АБВ на Първанов, заиграваха се с Мая Манолова. Сега ще управляват с БСП. Въпреки всичко изброено, най-големият проблем за лявата "градска десница", е че Владислав Панев си направил селфи с Пеевски. Панев дори подал оставка от ръководството на ПГ на ДБ заради селфито. Стандарти. Защо в ДБ вече не мислят, че ИТН са дългата ръка на ДПС? Или още го мислят, но не правят селфита.
Ивелин Николов, Фейсбук
doctor.noРейтинг: 947 Неутрално
Бравоооо!
ResurrectionРейтинг: 2125 Неутрално
Еее Тошко защо го хванахте така заспал?
Нищо! Той и така си е симпатичен 🙂
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4993 Весело
До коментар [#2] от "НеКой":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Бойко ти бил отворил шампанско да пият с гешев за вятъра на промяната.
deepblueРейтинг: 1245 Неутрално
Христо и Корнела казаха ДА.След всички решения които сте взели през живота си ,сте решили да ми прочетете коментара.
НеКойРейтинг: 1671 Весело
До коментар [#5] от "КМЕТ В СЯНКА":
Що се снимате с Пеев бре?
Поне едно обещание не можахте ли да удържите, лицемери такива.
Оставка на Сандев.
И Сандевците...
VirginРейтинг: 1564 Гневно
Не е хубаво, че ИТН пак изтъпаниха Тошко Йорданов.
Напомня ми на летните им глупости.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4993 Неутрално
До коментар [#2] от "НеКой":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Ти кога ще кажеш за онези пари чии са?
ResurrectionРейтинг: 2125 Весело
До коментар [#5] от "КМЕТ В СЯНКА":
😆
НеКойРейтинг: 1671 Любопитно
До коментар [#9] от "КМЕТ В СЯНКА":
А не знам, аз как да кажа кой е правил фотошопа, вие си знаете.
keshРейтинг: 1636 Весело
.......попътен ВЯТЪР .........!!!!!......КИРЕЕЕЕЕ..........България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
doctor.noРейтинг: 947 Неутрално
До коментар [#5] от "КМЕТ В СЯНКА":
Кмете, кажи според кой ще е първия гербаджия, който ще драсне и ще се отрече от шайката?
zli191090255Рейтинг: 63 Неутрално
успех. и умната
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4993 Неутрално
До коментар [#11] от "НеКой":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Не за тия. За другите. Ама нали си гузен та все за ония се сещаш.
ResurrectionРейтинг: 2125 Неутрално
И нека и новите управляващи да знаят че както към действията на ГЕРБ и ДПС бяхме критични, така ще бъдем критични и към работата на тези 4 партии на коалицията, ако кривнат!
hamiltonfРейтинг: 4081 Неутрално
Разговори между само две от тези партии щеше да е сложен процес, а между 4-ри, и то всяка със всяка, поотделно и заедно, при наличието на комунисти, е огромен труд.Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
Със странните кадри, които другарите избраха да сложат за министри, вместо да изберат млади, подготвени кадри (или просто са нямали такива) е предпоставка първи да почнат да се дънят, и да създадат риск за това предстоящо правителство. Компромисът бе неизбежен и задължителен, така че успех, и ще се чуем след 102 дни.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4993 Неутрално
До коментар [#13] от "doctor.no":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
От форума вече избягаха доста. От Парламента също. Кажи от коя част на шайката да предположа.
Viva la tsar Asen i tsar KiroРейтинг: 1662 Неутрално
ДСБ коалиция с БСП = гнусотия
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4993 Неутрално
До коментар [#16] от "Resurrection":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
100 дни и според делата.
doctor.noРейтинг: 947 Неутрално
До коментар [#18] от "КМЕТ В СЯНКА":
а от партията е интересно, от форума не толкова, даже ще е скучно без някои.
ResurrectionРейтинг: 2125 Неутрално
До коментар [#20] от "КМЕТ В СЯНКА":
Ами кмете то е такъв батак че сто дни няма да им стигнат
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4993 Неутрално
До коментар [#17] от "hamiltonf":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Никой не е казал, че ще е лесно.
Един препатилРейтинг: 3061 Весело
Forza, ragazzi!
Един препатилРейтинг: 3061 Неутрално
До коментар [#13] от "doctor.no":
Градската мълва говори, че поне двадесетина ще се избият кой да бъде първи.
doroteusРейтинг: 1661 Неутрално
Защо не се документираха за "вечен спомен " на жълтопаветните интелектуалци ? Те биха се радвали много на успеха ! Кой казва , че от ДБ не си държат на думата ?
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4993 Неутрално
До коментар [#21] от "doctor.no":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
отсвири ги дариткова
balkantouristРейтинг: 1313 Неутрално
Да живее ОФ-то!
Ганьо ля фурия ля еспаньолаРейтинг: 742 Весело
гербуджака се разфъфли нечленоразделно..
ResurrectionРейтинг: 2125 Неутрално
До коментар [#27] от "КМЕТ В СЯНКА":
След скандала с кюлчетата… кой не би ги зарязал?..
ResurrectionРейтинг: 2125 Неутрално
До коментар [#28] от "balkantourist":
Ти недей много да знаеш!
bat_plamenРейтинг: 4183 Неутрално
Това е една силно обнадеждаваща новина за България и редовите българи!Дано тази коалиция успее бързо да демонтира "модела" на ГЕРБ/ДПС!!!
bat_plamenРейтинг: 4183 Любопитно
До коментар [#29] от "Ганьо ля фурия ля еспаньола":
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Заедно с депесарите ще "реват яко"
doctor.noРейтинг: 947 Неутрално
До коментар [#27] от "КМЕТ В СЯНКА":
и Елен Герджиков
bat_plamenРейтинг: 4183 Неутрално
До коментар [#16] от "Resurrection":
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Да се поучат от грешките на ГЕРБ/ДПС , за да не бъдат наричани в бъдеще "токсични" партии!
stargateРейтинг: 2661 Неутрално
ОФ-то си прави обща снимка. :-)
mun4oРейтинг: 336 Неутрално
За съкращения в персонала на гадзетата ли говорш?
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4993 Неутрално
До коментар [#34] от "doctor.no":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Елен го изгони бойко за слабо говорене в защита на далаверите.
Alarmstufe RotРейтинг: 5190 Неутрално
Снимка 2 кърти. Подредени по височина, като матрьошки.Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
karatistaРейтинг: 3002 Весело
ай честито! някой да надуе марая кери на вефа
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4993 Неутрално
До коментар [#39] от "Alarmstufe Rot":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Бойко ти на коя снимка е?
Alarmstufe RotРейтинг: 5190 Любопитно
До коментар [#41] от "КМЕТ В СЯНКА":Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
Корнела ти ще я разкарате ли от Позитано?
MititUРейтинг: 1412 Неутрално
реално погледнато отделните снимки показват че за една снимка нямат съгласие представям си за управлението на държавата лошо много лошо:I"Колкото повече толкова повече" Мечо ПУХ
Първата снимка дърти Асенчо от абитуриентската нощ ли извади костюма :I
MititUРейтинг: 1412 Неутрално
Кърти:I"Колкото повече толкова повече" Мечо ПУХ