Снимка на деня: Споразумението е подписано

 
Споразумението за управлението на страната през следващите четири години вече е подписано от четирите коалиционни формации "Продължаваме промяната", "БСП за България", "Има такъв народ" и "Демократична България", съобщиха Кирил Петков и Асен Василев пред журналисти в парламента.

© Продължаваме промяната

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Споразумението за управлението на страната през следващите четири години вече е подписано от четирите коалиционни формации "Продължаваме промяната", "БСП за България", "Има такъв народ" и "Демократична България", съобщиха Кирил Петков и Асен Василев пред журналисти в парламента.
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С всяка от партиите мандатоносителят "Продължаваме промяната" подписа отделни идентични екземпляри на споразумението.
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Това стана без присъствието на медии. Споразумението е от близо 140 страници, при положение, че черновата беше от 180 страници. Подробности <a href="https://www.dnevnik.bg/politika/2021/12/10/4292608_vseki_shte_nosi_otgovornost_sporazumenieto_za/?ref=home_mainStory" target="_blank">тук</a>.
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, 1853

Георги Пауновски

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Коментари (44)
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  1. 1 Профил на Resurrection
    Resurrection
    Рейтинг: 2125 Неутрално

    Ами хайде УСПЕХ!

  2. 2 Профил на НеКой
    НеКой
    Рейтинг: 1671 Неутрално

    ДБ (демек наследниците на Синята коалиция, Реформаторски блок) управляваха с ГЕРБ два пъти, а сега се отричат от тях и забравят този факт. ДБ управляваха с АБВ на Първанов, заиграваха се с Мая Манолова. Сега ще управляват с БСП. Въпреки всичко изброено, най-големият проблем за лявата "градска десница", е че Владислав Панев си направил селфи с Пеевски. Панев дори подал оставка от ръководството на ПГ на ДБ заради селфито. Стандарти. Защо в ДБ вече не мислят, че ИТН са дългата ръка на ДПС? Или още го мислят, но не правят селфита.

    Ивелин Николов, Фейсбук

  3. 3 Профил на doctor.no
    doctor.no
    Рейтинг: 947 Неутрално

    Бравоооо!

  4. 4 Профил на Resurrection
    Resurrection
    Рейтинг: 2125 Неутрално

    Еее Тошко защо го хванахте така заспал?
    Нищо! Той и така си е симпатичен 🙂

  5. 5 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4993 Весело

    До коментар [#2] от "НеКой":

    Бойко ти бил отворил шампанско да пият с гешев за вятъра на промяната.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  6. 6 Профил на deepblue
    deepblue
    Рейтинг: 1245 Неутрално

    Христо и Корнела казаха ДА.

    След всички решения които сте взели през живота си ,сте решили да ми прочетете коментара.
  7. 7 Профил на НеКой
    НеКой
    Рейтинг: 1671 Весело

    До коментар [#5] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Що се снимате с Пеев бре?
    Поне едно обещание не можахте ли да удържите, лицемери такива.
    Оставка на Сандев.
    И Сандевците...

  8. 8 Профил на Virgin
    Virgin
    Рейтинг: 1564 Гневно

    Не е хубаво, че ИТН пак изтъпаниха Тошко Йорданов.
    Напомня ми на летните им глупости.

  9. 9 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4993 Неутрално

    До коментар [#2] от "НеКой":

    Ти кога ще кажеш за онези пари чии са?

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  10. 9 Профил на Resurrection
    Resurrection
    Рейтинг: 2125 Весело

    До коментар [#5] от "КМЕТ В СЯНКА":

    😆

  11. 11 Профил на НеКой
    НеКой
    Рейтинг: 1671 Любопитно

    До коментар [#9] от "КМЕТ В СЯНКА":

    А не знам, аз как да кажа кой е правил фотошопа, вие си знаете.

  12. 12 Профил на kesh
    kesh
    Рейтинг: 1636 Весело

    .......попътен ВЯТЪР .........!!!!!......КИРЕЕЕЕЕ..........

    България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
  13. 13 Профил на doctor.no
    doctor.no
    Рейтинг: 947 Неутрално

    До коментар [#5] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Кмете, кажи според кой ще е първия гербаджия, който ще драсне и ще се отрече от шайката?

  14. 14 Профил на zli191090255
    zli191090255
    Рейтинг: 63 Неутрално

    успех. и умната

  15. 15 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4993 Неутрално

    До коментар [#11] от "НеКой":

    Не за тия. За другите. Ама нали си гузен та все за ония се сещаш.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  16. 16 Профил на Resurrection
    Resurrection
    Рейтинг: 2125 Неутрално

    И нека и новите управляващи да знаят че както към действията на ГЕРБ и ДПС бяхме критични, така ще бъдем критични и към работата на тези 4 партии на коалицията, ако кривнат!

  17. 17 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4081 Неутрално

    Разговори между само две от тези партии щеше да е сложен процес, а между 4-ри, и то всяка със всяка, поотделно и заедно, при наличието на комунисти, е огромен труд.
    Със странните кадри, които другарите избраха да сложат за министри, вместо да изберат млади, подготвени кадри (или просто са нямали такива) е предпоставка първи да почнат да се дънят, и да създадат риск за това предстоящо правителство. Компромисът бе неизбежен и задължителен, така че успех, и ще се чуем след 102 дни.

    Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
  18. 18 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4993 Неутрално

    До коментар [#13] от "doctor.no":

    От форума вече избягаха доста. От Парламента също. Кажи от коя част на шайката да предположа.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  19. 19 Профил на Viva la tsar Asen i tsar Kiro
    Viva la tsar Asen i tsar Kiro
    Рейтинг: 1662 Неутрално

    ДСБ коалиция с БСП = гнусотия

  20. 20 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4993 Неутрално

    До коментар [#16] от "Resurrection":

    100 дни и според делата.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  21. 21 Профил на doctor.no
    doctor.no
    Рейтинг: 947 Неутрално

    До коментар [#18] от "КМЕТ В СЯНКА":

    а от партията е интересно, от форума не толкова, даже ще е скучно без някои.

  22. 22 Профил на Resurrection
    Resurrection
    Рейтинг: 2125 Неутрално

    До коментар [#20] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Ами кмете то е такъв батак че сто дни няма да им стигнат

  23. 23 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4993 Неутрално

    До коментар [#17] от "hamiltonf":

    Никой не е казал, че ще е лесно.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  24. 24 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 3061 Весело


    Forza, ragazzi!

  25. 25 Профил на Един препатил
    Един препатил
    Рейтинг: 3061 Неутрално

    До коментар [#13] от "doctor.no":

    До коментар [#5] от "КМЕТ В СЯНКА":Кмете, кажи според кой ще е първия гербаджия, който ще драсне и ще се отрече от шайката?
    —цитат от коментар 13 на doctor.no


    Градската мълва говори, че поне двадесетина ще се избият кой да бъде първи.

  26. 26 Профил на doroteus
    doroteus
    Рейтинг: 1661 Неутрално

    Христо и Корнела казаха ДА.
    —цитат от коментар 6 на deepblue


    Защо не се документираха за "вечен спомен " на жълтопаветните интелектуалци ? Те биха се радвали много на успеха ! Кой казва , че от ДБ не си държат на думата ?

  27. 27 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4993 Неутрално

    До коментар [#21] от "doctor.no":

    отсвири ги дариткова

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  28. 28 Профил на balkantourist
    balkantourist
    Рейтинг: 1313 Неутрално

    Да живее ОФ-то!

  29. 29 Профил на Ганьо ля фурия ля еспаньола
    Ганьо ля фурия ля еспаньола
    Рейтинг: 742 Весело

    гербуджака се разфъфли нечленоразделно..

  30. 30 Профил на Resurrection
    Resurrection
    Рейтинг: 2125 Неутрално

    До коментар [#27] от "КМЕТ В СЯНКА":

    След скандала с кюлчетата… кой не би ги зарязал?..

  31. 31 Профил на Resurrection
    Resurrection
    Рейтинг: 2125 Неутрално

    До коментар [#28] от "balkantourist":

    Ти недей много да знаеш!

  32. 32 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4183 Неутрално

    Това е една силно обнадеждаваща новина за България и редовите българи!Дано тази коалиция успее бързо да демонтира "модела" на ГЕРБ/ДПС!!!

  33. 33 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4183 Любопитно

    До коментар [#29] от "Ганьо ля фурия ля еспаньола":

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Заедно с депесарите ще "реват яко"

  34. 34 Профил на doctor.no
    doctor.no
    Рейтинг: 947 Неутрално

    До коментар [#27] от "КМЕТ В СЯНКА":

    и Елен Герджиков

  35. 35 Профил на bat_plamen
    bat_plamen
    Рейтинг: 4183 Неутрално

    До коментар [#16] от "Resurrection":

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Да се поучат от грешките на ГЕРБ/ДПС , за да не бъдат наричани в бъдеще "токсични" партии!

  36. 36 Профил на stargate
    stargate
    Рейтинг: 2661 Неутрално

    ОФ-то си прави обща снимка. :-)

  37. 37 Профил на mun4o
    mun4o
    Рейтинг: 336 Неутрално

    До коментар [#18] от "КМЕТ В СЯНКА":а от партията е интересно, от форума не толкова, даже ще е скучно без някои.
    —цитат от коментар 21 на doctor.no


    За съкращения в персонала на гадзетата ли говорш?

  38. 38 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4993 Неутрално

    До коментар [#34] от "doctor.no":

    Елен го изгони бойко за слабо говорене в защита на далаверите.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  39. 39 Профил на Alarmstufe Rot
    Alarmstufe Rot
    Рейтинг: 5190 Неутрално

    Снимка 2 кърти. Подредени по височина, като матрьошки.

    Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
  40. 40 Профил на karatista
    karatista
    Рейтинг: 3002 Весело

    ай честито! някой да надуе марая кери на вефа

  41. 41 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4993 Неутрално

    До коментар [#39] от "Alarmstufe Rot":

    Бойко ти на коя снимка е?

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  42. 42 Профил на Alarmstufe Rot
    Alarmstufe Rot
    Рейтинг: 5190 Любопитно

    До коментар [#41] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Корнела ти ще я разкарате ли от Позитано?

    Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
  43. 43 Профил на MititU
    MititU
    Рейтинг: 1412 Неутрално

    реално погледнато отделните снимки показват че за една снимка нямат съгласие представям си за управлението на държавата лошо много лошо:I
    Първата снимка дърти Асенчо от абитуриентската нощ ли извади костюма :I

    "Колкото повече толкова повече" Мечо ПУХ
  44. 44 Профил на MititU
    MititU
    Рейтинг: 1412 Неутрално

    Кърти:I

    "Колкото повече толкова повече" Мечо ПУХ




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