Парижката книжарница, която промени света на литературата

Първата ни работа, когато пътуваме, е да проучим важните културни забележителности, но за ценителите на книгите остава един неотменен ритуал - посещението в хубава местна книжарница.

Има книжарници с вълнуваща история, които са забележителност сами по себе си и без тях светът на литературата нямаше да е такъв, какъвто го познаваме днес. За нас книгите са навсякъде, в повечето случаи не представлява трудност да се сдобием с нещо, което искаме да прочетем, но това невинаги е било така. До сравнително скоро книгата е била изключително луксозна придобивка, не само скъпа, но и труднодостъпна. В такива времена една жена на име Силвия Бийч завърта около себе си ураган от поети, които впоследствие ще променят историята на литературата.

Американката Силвия Бийч (1887-1962) е една от първите жени книжари. През двайсетте години на миналия век нейната парижка книжарница Shakespeare and Company на 8 rue Dupuytren на левия бряг на Сена се превръща в интелектуално средище с изключителен творчески заряд. Тя става дом за представителите на изгубеното поколение. Това са най-вече писатели емигранти, живеещи в Париж в следвоенния период - Ърнест Хемингуей, Скот Фицджералд, Джеймс Джойс, Езра Паунд, Гъртруд Стайн, Андре Жид, Пол Валери и много други.

През 1922 г. Бийч публикува "Одисей" на Джеймс Джойс, който вече бил отхвърлен от няколко утвърдени издателства.

Силвия Бийч мечтае книжарницата й да предлага достъпна англоезична литература. И го постига. Още от самото начало Shakespeare and Company функционира по-скоро като библиотека с книги, които в онези времена човек не би могъл да си позволи. Книжарницата е хибридно пространство между кафене и литературен салон, а също и подслон за изпадналия в нужда. Таксите за членството едва покриват разходите, но Силвия Бийч и за миг не се отказва от мисията си да създаде едно бохемско място, улесняващо свободното и непринудено общуване, обмена на идеи и срещата между писатели, редактори и издатели. Тя много добре разбира, че културата има нужда от физическо място, където да бъде създавана. A по онова време Париж е център на творчески кипеж, магнит за художници, писатели, поети и музиканти, дошли отвсякъде, които се срещат в ателиетата, кафенетата и баровете и посяват идеите на модернизма.

Оригиналната Shakespeare and Company затваря през 1941 г., когато германците окупират Париж. Един офицер нахлува в книжарницата и настоява да вземе последната бройка на "Бдение над Финеган" на Джойс, но Бийч отказва да му го даде. Офицерът се заканва, че до следобед ще конфискува всички книги и ще затвори книжарницата й. Тя обаче безстрашно събира книгите и ги премества в апартамента си на горния етаж. Това ще й струва шест месеца в концентрационен лагер. След това, през 1959 г., Бийч публикува своя мемоар Shakespeare and Company, а през 1962 г. умира в Париж.

Историята на това магическо място за щастие не свършва дотук. Благодарение на неин приятел - американецът Джордж Уитман (1913-2011), духът на тази книжарница никога не умира и литературната общност, за която Бийч така грижливо се бори, се запазва. На 14 август 1951 г. Уитман открива малка книжарница Le Mistral в историческия Латински квартал на Париж. От самото начало книжарницата привлича редовните посетители на Shakespeare and Company, появяват се и нови таланти като Джеймс Болдуин и Анаис Нин. Le Mistral бързо поема функциите на Shakespeare and Company, превръща се в уютно място, което предоставя защитено пространство, книги и топла супа. Самата Бийч припознава Le Mistral като превъплъщение на нейната книжарница и предлага на Уитман да смени името на Shakespeare and Company. Така на 400-ата годишнина от рождението на Уилям Шекспир (и две години след смъртта на Силвия Бийч) Уитман преименува книжарницата си. Тази любов, специалното отношение към литературата, което по-рано Силвия Бийч влага в своята книжарница, се запазват благодарение на Уитман и до днес, тъй като неговата дъщеря се грижи за книжарницата точно както Силвия Бийч би се грижила.

И днес прохождащи писатели намират подслон в книжарницата. Така наречените tumbleweeds, метафора за млади странстващи поети от цял свят, помагат в магазина по два часа на ден и съдействат с организирането на седмичните литературни четения. Традицията е създадена още по времето на Джордж Уитман. Едно от неговите условия е да четат по една книга на ден, а също и, тръгвайки си, да оставят автобиографична страничка за паметта на книжарницата. Уитман твърди, че близо 30 000 прохождащи писатели са били приютявани в Shakespeare and Company през годините. Впечатляващо е как първоначалната идея на тази книжарница се запазва и до днес, тя е не просто магазин, а център на сплотена литературна общност.

Приземният етаж на книжарницата е уютно и приветливо място за четене, има богат избор от книги. Част от интериора са едно пиано, много меки дивани, а също и компанията на котката Аги.

Мемориалната библиотека е създадена от Уитман в чест на Силвия Бийч, а над входа на стаята пише: "Бъдете гостоприемни с непознатите, защото може да се окаже, че това са ангели под прикритие."

Днес книжарницата се помещава в красивата сграда на стар манастир от XVII век. Дъщерята на Джордж Уитман, 38-годишната Силвия Уитман (да, кръстена е на създателката на Shakespeare and Company), не просто запазва традицията на книжарницата, тя я доразвива и прави актуална по темите днес, като създава литературна програма, в която на фокус са жените. В поредица от литературни четения кани писателки да представят книгите си. Shakespeare and Company и днес продължава да е специално място за всички, които обичат книгите.